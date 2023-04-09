Аршавин о защитнике «Динамо»: «Маричаль – дырка, худышкин. Смотришь и думаешь: «Что за фантик?»
Андрей Аршавин раскритиковал игру защитника «Динамо» Николаса Маричаля
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3) в матче 22-го тура Мир РПЛ.
«Маричаль – дырка. В «Динамо» лучший защитник – Саба Сазонов. В матче со «Спартаком»
Маричаль принимал неправильные решения, перед пропущенным голом не смог обработать простой мяч. Защитника ценят за надежность. Ему мощи не хватает. Посмотрите на него – худышкин.
Он мне напоминает Эмануэля Мамману из «Зенита». Хотя Маммана поинтереснее был.
Маричаль и сзади ничего, и техники не хватает для развития атаки.
Джикию нападающие метров за 10 боятся, а на Маричаля смотришь и думаешь: «Что за фантик?» Очень субтильный», – сказал бывший футболист сборной России.
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