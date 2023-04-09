Аршавин о защитнике «Динамо»: «Маричаль – дырка, худышкин. Смотришь и думаешь: «Что за фантик?»

Андрей Аршавин раскритиковал игру защитника «Динамо» Николаса Маричаля

«Спартак» и « » сыграли вничью (3:3) в матче 22-го тура Мир .

«Маричаль – дырка. В «Динамо» лучший защитник – . В матче со « »

Маричаль принимал неправильные решения, перед пропущенным голом не смог обработать простой мяч. Защитника ценят за надежность. Ему мощи не хватает. Посмотрите на него – худышкин.

Он мне напоминает из «Зенита». Хотя Маммана поинтереснее был.

Маричаль и сзади ничего, и техники не хватает для развития атаки.

Джикию нападающие метров за 10 боятся, а на Маричаля смотришь и думаешь: «Что за фантик?» Очень субтильный», – сказал бывший футболист сборной России.