Аршавин о защитнике «Динамо»: «Маричаль – дырка, худышкин. Смотришь и думаешь: «Что за фантик?»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Эмануэль Маммана Матч ТВ Саба Сазонов Николас Маричаль Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал игру защитника «Динамо» Николаса Маричаля

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3) в матче 22-го тура Мир РПЛ.

«Маричаль – дырка. В «Динамо» лучший защитник – Саба Сазонов. В матче со «Спартаком»

Маричаль принимал неправильные решения, перед пропущенным голом не смог обработать простой мяч. Защитника ценят за надежность. Ему мощи не хватает. Посмотрите на него – худышкин.

Он мне напоминает Эмануэля Мамману из «Зенита». Хотя Маммана поинтереснее был.

Маричаль и сзади ничего, и техники не хватает для развития атаки.

Джикию нападающие метров за 10 боятся, а на Маричаля смотришь и думаешь: «Что за фантик?» Очень субтильный», – сказал бывший футболист сборной России.

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5 комментариев

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Pertinax Gandi
Маричаль конечно это косяк менеджмента. Что не ошибка, то результативная. Но Сазонов и Фернандес тоже защитники невысокого уровня.
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Slavnov
сазонов мой любимчик,выщипанное е..лицо,волосяшки,под тонной геля,при любом контакте,он так смешно это поправляет,при том,что в футбол играет как последнее г..медленный,пас отдать не может,короче,на данный момент самый смешной тип в рфпл
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mnogokotin-
джикию никто не боится ) чернов у нас сейчас топ )
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Artyom Morozov
В моменте подумал, чем ему Марсьяль насолил, забил сегодня даже😹
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Юрий Кечко
Судьи тоже Джикию за 10 метров боятся, когда он на них разгон берет)))
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