Аршавин считает, что Соболева стоило удалить: «Он уже получил желтую карточку и психовал, когда Сазонов лежал на газоне»

Андрей Аршавин считает, что Александра Соболева можно было удалить в матче с «Динамо» (3:3)

«Мне кажется, Соболева можно немножко пожурить за то, что он психовал, когда лежал на газоне. Соболев уже получил желтую карточку и в принципе, если бы судья его удалил за это, было бы не придраться. По правилам судья мог это сделать.

Но все равно сегодня Соболев молодец», — сказал экс-игрок сборной России.

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