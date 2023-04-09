Аршавин считает, что Соболева стоило удалить: «Он уже получил желтую карточку и психовал, когда Сазонов лежал на газоне»

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Александр Соболев Саба Сазонов Футбол

Андрей Аршавин считает, что Александра Соболева можно было удалить в матче с «Динамо» (3:3)

«Мне кажется, Соболева можно немножко пожурить за то, что он психовал, когда Сазонов лежал на газоне. Соболев уже получил желтую карточку и в принципе, если бы судья его удалил за это, было бы не придраться. По правилам судья мог это сделать.

Но все равно сегодня Соболев молодец», — сказал экс-игрок сборной России.

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19 комментариев

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Kit244098
И сзади он ничего, подумав, добавил Аршавин))
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YuriyMEB
И нашим и вашим лизнул А иначе никак
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sepa39
Ответ Руслан И
Сазонов мерзкий тип, валялся как будто его машина сбила
Про это Андрюшка промолчит) там его Соболь вроде даже не тронул, а жк получил.
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RAMIK
Саба всю игру вел себя мерзко. Считаю там 1 карточка лишняя, а эмоции это последствия. Был на матча, многое из того что делал Саба явно не попало в трансляцию.
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Eugene10
Ответ Руслан И
Сазонов мерзкий тип, валялся как будто его машина сбила
при этом 5 минутами ранее возмущался, когда кто-то так же валялся😂
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Александр Коларов
Продайте его уже в какую ни будь Турцию. Избавите нас от этого говнистого игрока
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Lomonosov888
Конкретно в этом матче должно быть 4 ЖК у дельфина. Первая за симуляцию, вторая за удар Сазонова, третья сразу же за вопли матом на судью и истерику и четвертая за накладку на фланге. Почему судьи почти каждый матч прощают его для меня загадка
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Pok_Toholo
Не зря два самых мерзких игрока РПЛ - Соболев и Джикия играют в спартаке
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Руслан И
Сазонов мерзкий тип, валялся как будто его машина сбила
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Олег910
У Соболева с головой не все в порядке. Его в каждой игре надо удалять, бросается как бешенный пес на всех прохожих.
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TiNO
А Сазонова за удар в грудь удалить не стоило?
+9
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fc_champion
У Соболева эмоции грудного ребенка в каждом матче: или плачет, или орет во всю глотку.
+9
-3
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Давид Золотов
Как только Саша прекращает нырять и играть до конца его визави сразу же начинают отлетать на пол метра
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snork
Соболев постоянно психует, лезет везде, падает от одного вида соперника, ему в каждом матче можно по 3 желтых давать.
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За_909!
Сазонов завалился на газон, хотя Соболев его даже не тронул. По факту - вторая желтая динамовцу за симуляцию.
+4
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Ростов-на-Дону
"судья" Иванов не мог удалить дельфина, после перерыва не было у него такой уже возможности.
+1
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Kulver
Сазонов тоже на удаление наиграл, кмк. Так что тут либо никого - либо обоих.
+6
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Александр Жердин
Зря что-ли чаепитие с судьями проводили?
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-8
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Sanan1908
Очень мерзкий игрок , этот Соболев
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