Лапочкин о том, как Комличенко и Соболев зарабатывают пенальти: «Николай намного профессиональнее это делает, он интереснее в этом компоненте»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Николай Комличенко Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Сергей Лапочкин сравнил то, как зарабатывают пенальти Николай Комличенко о Александр Соболев.

«Мне кажется, Комличенко намного профессиональнее это делает и действительно зарабатывает пенальти. У него есть этот талант успеть сыграть первым в мяч, а дальше его либо бьют, либо держат.

Когда держат, он всегда падает, а зачем стоять в штрафной площади? Комличенко намного интереснее в этом компоненте», – сказал бывший арбитр.

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20 комментариев

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Александр Сырчин
Видели мы этот профессионализм. Схватить защитника за футболку, затащить его в штрафную и упасть самому. Ну или почувствовать удар по ногам за метр до штрафной и красиво нырнуть в штрафную. И это только из матча со Спартаком.
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Spiker1606
Ответ Rostov n d
Эх, во всех компонентах спартак тупее и хуже Ростова)))
Комличенко профессиональный дельфин
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maks44
Вообще, я думаю, что роль пенальти в формировании результата матча слишком велика. В большинстве случаев, наказание в виде 80%-ой вероятности гола, как правило, не соответствует тяжести нарушения. Я бы вообще отменил пенальти, а давал бить просто штрафные с точки нарушения, но не ближе 11 м от центра ворот.
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Konstantin Zorin
Лапочкин признал, что Комличенко более способный дельфин, чем Соболев.
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Шлёма Презерман
Ничего нового. Помницца, Бабуся Старухин так же талантливо падал, да и Блохин тоже был не прочь.
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Василий Жирков
главный "актер" РФПЛ
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Ильдар Фарукшин
Актёр больших и малых театров
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bedLaM
профессиональный дельфин и дельфин-любитель?))
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Spartakus1984
Когда на Соболеве последний раз ставили сомнительный пенальти?Одно дело,что он падал,и другое,ставили или нет пеналь,а на Комличенко постоянно ставят.
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Катя СПб
Даже здесь Соболев, как ни старается, плетется в хвосте.
А чтобы поклонники провинциального нацпроекта начинали неистово суетиться при упоминании его фамилии, ему даже стараться не надо
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Mohnatiy
Ответ Катя СПб
Даже здесь Соболев, как ни старается, плетется в хвосте.
Даже здесь гpязнyли с берегов Мойки отметились))
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Rostov n d
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Селянин, мало смайликов поставил. Старайся лучше.
Ну по тебе видно, что городской и интеллектуал)))
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zbumer
Ответ Rostov n d
Эх, во всех компонентах спартак тупее и хуже Ростова)))
Нашел чем гордиться
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Rostov n d
Ответ Spartakus1984
Когда на Соболеве последний раз ставили сомнительный пенальти?Одно дело,что он падал,и другое,ставили или нет пеналь,а на Комличенко постоянно ставят.
Так поэтому и не ставят, что он дуболом, тупо падает без причины)
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