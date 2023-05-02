Лапочкин о том, как Комличенко и Соболев зарабатывают пенальти: «Николай намного профессиональнее это делает, он интереснее в этом компоненте»
Сергей Лапочкин сравнил то, как зарабатывают пенальти Николай Комличенко о Александр Соболев.
«Мне кажется, Комличенко намного профессиональнее это делает и действительно зарабатывает пенальти. У него есть этот талант успеть сыграть первым в мяч, а дальше его либо бьют, либо держат.
Когда держат, он всегда падает, а зачем стоять в штрафной площади? Комличенко намного интереснее в этом компоненте», – сказал бывший арбитр.
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