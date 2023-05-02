Лапочкин о том, как Комличенко и Соболев зарабатывают пенальти: «Николай намного профессиональнее это делает, он интереснее в этом компоненте»

Сергей Лапочкин сравнил то, как зарабатывают пенальти Николай Комличенко о Александр Соболев.

«Мне кажется, намного профессиональнее это делает и действительно зарабатывает пенальти. У него есть этот талант успеть сыграть первым в мяч, а дальше его либо бьют, либо держат.

Когда держат, он всегда падает, а зачем стоять в штрафной площади? Комличенко намного интереснее в этом компоненте», – сказал бывший арбитр.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд