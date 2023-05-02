Карпин о судействе игры «Спартак» – «Ростов»: «До нашего гола было плюс‑минус ровно и туда, и сюда. После 80‑й минуты у меня ощущения поменялись»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Кирилл Левников Матч ТВ Егор Голенков Павел Маслов Александр Соболев Андрей Лангович Футбол

Валерий Карпин рассмотрел работу судьи в различных эпизодах игры «Спартак» – «Ростов».

«Фол Соболева на Ланговиче на 39‑й минуте? Не думал, что это может быть вторая или первая [желтая карточка], не слежу за этим. Это был фол – да, а желтая или нет – не обратил внимания. По мне – желтая, человек в мяч не играет, чуть не убил Ланговича. Какая это карточка, по вашему мнению?

Оценивайте как хотите вы. Мне слушать чье‑то мнение не нужно. Столкновение Маслова и Голенкова в конце игры? Посмотрите на Маслова. Я слышал, что кто‑то говорит, что Маслов смотрит на мяч, не видит. Мяча нет близко, Голенков не видит его. По мне, это 500-процентный фол. Посмотрите, куда направлена голова Маслова. Он шел в Голенкова, это однозначно. Тут я завелся.

До нашего гола было плюс‑минус ровно и туда, и сюда, там не увидел, здесь не увидел. После 80‑й минуты у меня возникло ощущение... Любой футболист к 10‑й минуте матча понимает, как настроен судья.

Никто не скажет, что он нас убил, поставил три пенальти. Мы понимаем, что нет. Но мелкие фолы, когда тебя не пускают на чужую половину поля, не выпускают со своей…

Следующий момент после этого – Левников свистит, мяч отскакивает, попадает к Миронову. После свистка проходит полторы секунды. Он показывает сразу желтую карточку.

Ощущения после 80‑й минуты у меня поменялись. Не хочу кого‑то переубеждать, если он этого не понимает. Эти моменты расстраивают. Не хочу говорить про трактовку», – сказал главный тренер «Ростова».

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7 комментариев

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Ебздрогыч
Вообще забавно, что при наличии двухметровой шпалы, падающей от любого касания в штрафной, Карпин критикует судейство. С себя бы начал
+13
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+10
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arij
возникло ощущение? переверни штаны правильно и застегни ши ри нку) туда - сюда ровно))
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chupakabras72
Валера, Валера, учись хорошим манерам.
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samarskij-kuzmich
Заголовки сочиняют альтернативно одарённые? Заголовок должен отражать суть новости. А суть вовсе не в том, что у Карпина просто - ни с того, ни с сего возникло какое-то там "ощущение". "Но мелкие фолы, когда тебя не пускают на чужую половину поля, не выпускают со своей". Вот корень. Именно такой способ арбитры и используют, чтобы сделать результат. Ну, а если команда, которая должна проиграть всё же приспосабливается, тогда уже идут топорные средства - отменять голы одной команде и не засчитывать другой, ставить пенальти, не ставить пенальти, удалять и не удалять.
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