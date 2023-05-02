Первый тренер Кокорина: «Саша может забивать по 12 мячей за сезон и в РПЛ, и в Серии А. Если ему дадут играть, будет забивать и за «Фиорентину»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Первый тренер Александра Кокорина считает, что форвард может заиграть в «Фиорентине».

В текущем сезоне Александр Кокорин выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Форвард забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. В матче чемпионата Кипра против «Пафоса» в понедельник Кокорин забил победный гол на 84-й минуте.

«Кокорин забивает, поэтому он поможет «Арису» стать чемпионом. Уровень кипрского чемпионата позволяет Саше забивать больше десяти голов за сезон. Тем более, в команде ему дают уверенность, а если она есть, то Кокорин будет продолжать забивать еще и еще и сохранит команду на первой строчке.

Александру по силам забивать двенадцать мячей за сезон и в РПЛ, и в Серии А. Он что, разучился забивать? Нужна сильная психология, и с ней у него все в порядке. Если к Кокорину будет доверие, ему будут давать постоянно играть, то он вернется в Италию и будет забивать за «Фиорентину». Ведь Сашу во Флоренции то ставили, то нет, а из этой психологической ямы сложно выбраться футболисту. Дай Бог, чтобы у Кокорина все получилось», – сказал Валерий Стаферов.

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13 комментариев

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Алар
Кто же ему не давал забивать за «Фиорентину»! Назовите имя того негодяя!?
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БляхаджинсКарпина
Саша умеет забивать в Серии А. правда не голы ,а на футбол
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Ковид 07.10.52
Вот он забивака...талисман ЧМ18....теперь -то я знаю . благодаря кому наша сборная добилась огромного успеха....
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dimamak10
Ответ Алар
Кто же ему не давал забивать за «Фиорентину»! Назовите имя того негодяя!?
Есть версия Саши. На тренировках был лучше Влаховича, но ставили в состав Душана
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Granero-24
Сначала пусть вернется в Фиорентину и начнет в основе выходить в Серии А...какие голы ?
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Лёха Жданчик
Я тоже бы забивал по 20мячей если бы не игроки соперника и вратарь которые мешают мне это делать )
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red hikkikomori
Ответ Abriel
я думал он уже закончил и теперь по пивным в кальян дует.
русским футболистам для этого не обязательно заканчивать)
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werowolf-gears
В Фифе точно забьет
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Михаил Лушин
Саша скоро на пенсии в пивбаре забивать будет.
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Abriel
я думал он уже закончил и теперь по пивным в кальян дует.
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Сергей Бердяев
Как говорил классик: не смеши мои подковы ©
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TheSportNik
Мог бы забивать, но не сейчас, явно ожирел парень, наверно точно переписанный, ему лет 30+, как Думбия выглядит.
Нобель его облил пивом как то, так вот стулом ударить смог бы по лысой башке журналиста Кокорин по глазам было видно, такой прищур был.
Вот его многие дураком считают, а он не стал покупать недвижимость в Европе, где могут отобрать, а все у него в России, а то в Испании накупили квартир Семины и могут все потерять, умные типа они.
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Сарсен Абдрахманов
Ответ Михаил Лушин
Саша скоро на пенсии в пивбаре забивать будет.
Стулом?
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