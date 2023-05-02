Первый тренер Кокорина: «Саша может забивать по 12 мячей за сезон и в РПЛ, и в Серии А. Если ему дадут играть, будет забивать и за «Фиорентину»
Первый тренер Александра Кокорина считает, что форвард может заиграть в «Фиорентине».
В текущем сезоне Александр Кокорин выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Форвард забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. В матче чемпионата Кипра против «Пафоса» в понедельник Кокорин забил победный гол на 84-й минуте.
«Кокорин забивает, поэтому он поможет «Арису» стать чемпионом. Уровень кипрского чемпионата позволяет Саше забивать больше десяти голов за сезон. Тем более, в команде ему дают уверенность, а если она есть, то Кокорин будет продолжать забивать еще и еще и сохранит команду на первой строчке.
Александру по силам забивать двенадцать мячей за сезон и в РПЛ, и в Серии А. Он что, разучился забивать? Нужна сильная психология, и с ней у него все в порядке. Если к Кокорину будет доверие, ему будут давать постоянно играть, то он вернется в Италию и будет забивать за «Фиорентину». Ведь Сашу во Флоренции то ставили, то нет, а из этой психологической ямы сложно выбраться футболисту. Дай Бог, чтобы у Кокорина все получилось», – сказал Валерий Стаферов.
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Нобель его облил пивом как то, так вот стулом ударить смог бы по лысой башке журналиста Кокорин по глазам было видно, такой прищур был.
Вот его многие дураком считают, а он не стал покупать недвижимость в Европе, где могут отобрать, а все у него в России, а то в Испании накупили квартир Семины и могут все потерять, умные типа они.