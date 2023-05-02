Первый тренер Кокорина: «Саша может забивать по 12 мячей за сезон и в РПЛ, и в Серии А. Если ему дадут играть, будет забивать и за «Фиорентину»

Первый тренер Александра Кокорина считает, что форвард может заиграть в «Фиорентине».

В текущем сезоне выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Форвард забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. В матче чемпионата Кипра против «Пафоса» в понедельник Кокорин забил победный гол на 84-й минуте.

«Кокорин забивает, поэтому он поможет « » стать чемпионом. Уровень кипрского чемпионата позволяет Саше забивать больше десяти голов за сезон. Тем более, в команде ему дают уверенность, а если она есть, то Кокорин будет продолжать забивать еще и еще и сохранит команду на первой строчке.

Александру по силам забивать двенадцать мячей за сезон и в , и в Серии А. Он что, разучился забивать? Нужна сильная психология, и с ней у него все в порядке. Если к Кокорину будет доверие, ему будут давать постоянно играть, то он вернется в Италию и будет забивать за «Фиорентину». Ведь Сашу во Флоренции то ставили, то нет, а из этой психологической ямы сложно выбраться футболисту. Дай Бог, чтобы у Кокорина все получилось», – сказал Валерий Стаферов.

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