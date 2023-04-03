Тренер «Ариса» подтвердил, что клуб хочет выкупить Кокорина: «Насколько это вероятно – не знаю. Очень хочу видеть Сашу в составе на следующий сезон»

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

«Арис» хочет выкупить Александра Кокорина у «Фиорентины»

О том, что кипрский клуб заинтересован в полноценном трансфере 32-летнего футболиста, рассказал главный тренер Алексей Шпилевский

«Арис» заинтересован в выкупе Александра. Насколько это будет вероятно – не знаю. Данным вопросом занимается руководство.

Как тренер могу сказать, что очень сильно хочу видеть Сашу в своем составе на следующий сезон», – сказал Шпилевский. 

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В составе кипрского клуба он провел 24 матча, отличившись 11 голами и 6 результативными передачами. 

«Арис» начал переговоры о выкупе Кокорина у «Фиорентины». Итальянцы не хотят отдавать форварда бесплатно

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7 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Тысяч 30 разве не найдут?
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romanisti89
думаю Санёк сейчас настолько словил звезду, что посчитает, что он на уровне Холланда и врядли согласится играть за Арис в след. сезоне
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Overkiller
Ответ Пако
Если всё так, то есть основания чтобы уважать Кокорина, личность нерядовую, с неординарной судьбой и преодолевшего её невзгоды.
Нет никаких оснований уважать Кокорина после его недавнего наглухо отмороженного интервью.
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Overkiller
"Ну чё, Шурик, пики точёные или контракты золочёные?" - поинтересовался у игрока бугор бригады.
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savik-A.M.
315 новостей тут прочитал про Арис Кокоорина и только из этой узнал что там тренер Шпилевский -младший , его отец был агентом Глеба
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otchim kaloeda
Ответ Пако
Если всё так, то есть основания чтобы уважать Кокорина, личность нерядовую, с неординарной судьбой и преодолевшего её невзгоды.
он мне напоминает персонажа из фильма Холоп
0
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Пако
Если всё так, то есть основания чтобы уважать Кокорина, личность нерядовую, с неординарной судьбой и преодолевшего её невзгоды.
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-2
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