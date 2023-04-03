Тренер «Ариса» подтвердил, что клуб хочет выкупить Кокорина: «Насколько это вероятно – не знаю. Очень хочу видеть Сашу в составе на следующий сезон»
«Арис» хочет выкупить Александра Кокорина у «Фиорентины»
О том, что кипрский клуб заинтересован в полноценном трансфере 32-летнего футболиста, рассказал главный тренер Алексей Шпилевский.
«Арис» заинтересован в выкупе Александра. Насколько это будет вероятно – не знаю. Данным вопросом занимается руководство.
Как тренер могу сказать, что очень сильно хочу видеть Сашу в своем составе на следующий сезон», – сказал Шпилевский.
Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В составе кипрского клуба он провел 24 матча, отличившись 11 голами и 6 результативными передачами.
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