Кокорин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Арисе». Идут переговоры с «Фиорентиной»

Форвард Александр Кокорин может стать игроком «Ариса» на постоянной основе.

32-летний футболист выступает за клуб с Кипра на правах аренды из «Фоирентины».

«Сообщения о том, что точно не останется в « » и вернется в «Фиорентину», не соответствуют действительности. Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы удовлетворить условия обеих клубов и самого футболиста.

Кокорин отлично показывает себя на Кипре, и ему нравится выступать за «Арис». Зарплата также не имеет большого значения, Кокорин готов пойти на понижение в финансовых условиях. Клубы пока не хотят никак комментировать переговоры по судьбе Александра, но все решится к концу этого сезона», – сообщил источник Sport24.

В текущем сезоне на счету Кокорина 10 голов в 21 матче за «Арис» в чемпионате Кипра. Его подробная статистика доступна здесь.