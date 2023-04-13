Кокорин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Арисе». Идут переговоры с «Фиорентиной»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин деньги Футбол

Форвард Александр Кокорин может стать игроком «Ариса» на постоянной основе.

32-летний футболист выступает за клуб с Кипра на правах аренды из «Фоирентины».

«Сообщения о том, что Александр Кокорин точно не останется в «Арисе» и вернется в «Фиорентину», не соответствуют действительности. Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы удовлетворить условия обеих клубов и самого футболиста.

Кокорин отлично показывает себя на Кипре, и ему нравится выступать за «Арис». Зарплата также не имеет большого значения, Кокорин готов пойти на понижение в финансовых условиях. Клубы пока не хотят никак комментировать переговоры по судьбе Александра, но все решится к концу этого сезона», – сообщил источник Sport24.

В текущем сезоне на счету Кокорина 10 голов в 21 матче за «Арис» в чемпионате Кипра. Его подробная статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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Кино Музыка
Стал на путь исправления.
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master_of_dzen
Зе Ледженд, зе уан энд онли - Ко-ко-Рин, кинг оф зе лимасольск
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Deathspell Omega
Он еще и великодушен... легенда!
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Максим Новиков
Правильное решение. На Кипре погода кайф. Даже в отпуск никуда лететь не надо. Плюс в лиге он звезда
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Штаны Габора Кирая
Да он святой, не иначе! Чуть ли не за еду играет.
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Dr.Gebbelsss
Фиорентина поняла кого потеряла, но уже кажется поздно)
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инок
Если Кокорин всё-же вернется в Фиорентину во Флоренции объявят трёхдневный траур..)
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Alex1104
Ответ Владислав Иванов
Что ещё раз доказывает отсутствие у этого футболиста спортивных амбиций
Ему 32 года, уже можно готовиться к пенсии. Сам закопал талант.
+2
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Streetbor
Решил быть первым парнем на деревне, чем одним из многих в городе))
+10
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Владислав Иванов
Что ещё раз доказывает отсутствие у этого футболиста спортивных амбиций
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Бухгалтер2021
вот респект,это вам не шпеси ,что по жирнее контракт с псж выбивает.а играть толком не хочет
+3
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Glukinho
Обычно тебе платят за работу. В Советской России Кокорин платит за то, чтобы не работать!
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T622222
Вот легенда готов на все лишь бы играть!
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dmitry.tchidakin
Всё правильно. За пляжную жизнь надо платить
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Vatikan
Новостники штампуют новости без остановки, даже без заголовка и самой новости!
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