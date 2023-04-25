Кокорин о «Фиорентине»: «Хотелось бы еще поиграть в Италии, но как большие боссы скажут»

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Генрих Мхитарян Нобель Арустамян брань контент Футбол

Александр Кокорин сказал, что хочет еще поиграть за «Фиорентину».

– У тебя еще год контракта с «Фиорентиной». Как впечатлить тренера Винченцо Итальяно?

– Я в этом деле человек маленький. Есть мои боссы в «Фиорентине», думаю, я должен буду приехать и там разговаривать на месте.

Мне никто не звонил, ничего не говорил. После 30 июня я должен вернуться в ряды и спросить – что делаем?

– Допускаешь еще год поиграть в Италии?

– Да. Не допускаю, что поиграть, но поприсутствовать там… (смеется). Хотелось бы поиграть в Италии, но большие боссы как скажут в «Фиорентине».

Мхитаряну 34 года, он все матчи «Интера» играет в основе в 2023 году.

– Топ.

– Это не пример?

– Что ты меня уговариваешь: едь, поиграй, #####, не заканчивай карьеру.

– Да я к тому, что твои 32 года – вообще не возраст для Италии.

– Я согласен, – сказал форвард, играющий за кипрский «Арис» на правах аренды, в интервью Нобелю Арустамяну.

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9 комментариев

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Манковский
"Ещё поиграть" ЛОЛ а он чё "играл"? 20 касаний, все точные.
+7
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el ruso guapo
Кстати говоря, кокора все в шутку переводит, но на спортсе это воспринимают как правду. Если посмотреть интервью, то умственный уровень нобеля кажется куда хуже кокоринского и кержаковского.
+2
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Alex1104
Желающих посидеть на лавке в Италии даже за десятую часть суммы можно собрать очень много
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Милан 737..
Ну боссы сланцы точно не оценили ☝️🤦‍♂️...
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Правдоруб Денисов
Скоро станет главной ударной силой Фиорентины и уйдет в Юве за 80 лямов
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RLVedter
Лучше в Сочи, чем на лавке в Италии.
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Магомед Саид Амирханов
Хорошая мечта, ну хотя бы поприсутствовать🤣
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Alex1104
Ответ el ruso guapo
Кстати говоря, кокора все в шутку переводит, но на спортсе это воспринимают как правду. Если посмотреть интервью, то умственный уровень нобеля кажется куда хуже кокоринского и кержаковского.
При таких вводных очень сложно градацию сделать. "примерно рядом".
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