Кокорин о «Фиорентине»: «Хотелось бы еще поиграть в Италии, но как большие боссы скажут»
Александр Кокорин сказал, что хочет еще поиграть за «Фиорентину».
– У тебя еще год контракта с «Фиорентиной». Как впечатлить тренера Винченцо Итальяно?
– Я в этом деле человек маленький. Есть мои боссы в «Фиорентине», думаю, я должен буду приехать и там разговаривать на месте.
Мне никто не звонил, ничего не говорил. После 30 июня я должен вернуться в ряды и спросить – что делаем?
– Допускаешь еще год поиграть в Италии?
– Да. Не допускаю, что поиграть, но поприсутствовать там… (смеется). Хотелось бы поиграть в Италии, но большие боссы как скажут в «Фиорентине».
– Мхитаряну 34 года, он все матчи «Интера» играет в основе в 2023 году.
– Топ.
– Это не пример?
– Что ты меня уговариваешь: едь, поиграй, #####, не заканчивай карьеру.
– Да я к тому, что твои 32 года – вообще не возраст для Италии.
– Я согласен, – сказал форвард, играющий за кипрский «Арис» на правах аренды, в интервью Нобелю Арустамяну.
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