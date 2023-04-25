Кокорин о «Фиорентине»: «Хотелось бы еще поиграть в Италии, но как большие боссы скажут»

Александр Кокорин сказал, что хочет еще поиграть за «Фиорентину».

– У тебя еще год контракта с «Фиорентиной». Как впечатлить тренера ?

– Я в этом деле человек маленький. Есть мои боссы в «Фиорентине», думаю, я должен буду приехать и там разговаривать на месте.

Мне никто не звонил, ничего не говорил. После 30 июня я должен вернуться в ряды и спросить – что делаем?

– Допускаешь еще год поиграть в Италии?

– Да. Не допускаю, что поиграть, но поприсутствовать там… (смеется). Хотелось бы поиграть в Италии, но большие боссы как скажут в «Фиорентине».

– 34 года, он все матчи «Интера» играет в основе в 2023 году.

– Топ.

– Это не пример?

– Что ты меня уговариваешь: едь, поиграй, #####, не заканчивай карьеру.

– Да я к тому, что твои 32 года – вообще не возраст для Италии.

– Я согласен, – сказал форвард, играющий за кипрский « » на правах аренды, в интервью Нобелю Арустамяну.

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