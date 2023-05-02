Онопко об эмоциях после матча со «Спартаком»: «На лавочке по-другому реагируешь на действия судей и соперников. Я старше, я тренер, защищать команду – моя обязанность»

Виктор Онопко рассказал о своих эмоциях после матча со «Спартаком».

После финального свистка в матче 25-го тура Мир РПЛ Онопко и Валерий Карпин эмоционально высказывали претензии главному судье . Главный тренер «Ростова» получил красную карточку.

«Когда ты на лавочке, то по-другому реагируешь на все свистки в сторону твоей команды и все действия на поле, которые совершают судьи, игроки чужой команды и на своих парней.

Я такой человек и не хочу давать в обиду свою команду. Это моя позиция, которую я не ставлю в истину. Кто-то может думать по-другому. Но я считаю, что должен защищать своих парней, свою команду. Я старше, я тренер, поэтому защищать – моя обязанность. Но эта защита должна быть в правовом поле, конечно, ха-ха», – сказал тренер « ».

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