Песьяков о голе «Спартака» «Ростову»: «До этого фолили на Миронове в центре, я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть»
Сергей Песьяков прокомментировал решение арбитра засчитать гол «Спартака» в ворота «Ростова».
Матч 25-го тура Мир РПЛ между этими командами закончился ничьей со счетом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? Учитывая, что судья добавил три минуты, есть смысл задать такой вопрос.
У меня больше претензий к тому, что до этого фолили на Миронове в центре поля. Это чистый фол. Я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть», – сказал вратарь «Ростова».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Или он настолько хорош, что смог через пол поля увидеть, что арбитр хотел свиснуть, но при этом не смог разлечить что если и был там спорный фол в центре - то точно не на Миронове?!
Очень неприятная физиономия😄
Почему-то я не удивлëн... был культурной столицей, а теперь один мат )