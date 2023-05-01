Песьяков о голе «Спартака» «Ростову»: «До этого фолили на Миронове в центре, я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть»

Сергей Песьяков прокомментировал решение арбитра засчитать гол «Спартака» в ворота «Ростова».

Матч 25-го тура Мир между этими командами закончился ничьей со счетом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с .

«Нужно ли было засчитывать гол « »? Учитывая, что судья добавил три минуты, есть смысл задать такой вопрос.

У меня больше претензий к тому, что до этого фолили на в центре поля. Это чистый фол. Я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть», – сказал вратарь « ».

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