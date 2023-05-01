Песьяков о голе «Спартака» «Ростову»: «До этого фолили на Миронове в центре, я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Сергей Песьяков Кирилл Левников Алексей Миронов Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Песьяков прокомментировал решение арбитра засчитать гол «Спартака» в ворота «Ростова».

Матч 25-го тура Мир РПЛ между этими командами закончился ничьей со счетом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? Учитывая, что судья добавил три минуты, есть смысл задать такой вопрос.

У меня больше претензий к тому, что до этого фолили на Миронове в центре поля. Это чистый фол. Я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть», – сказал вратарь «Ростова».

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20 комментариев

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Peter Parker
К себе претензий нет, что начал движение на выход, а потом попятился назад? Или к своему 38 номеру, который пятился на тебя и ты потом его отталкивал?
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T622222
Надо было на мяч смотреть, а не на судью и свисток )))) Может быть и победили тогда
+9
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Ильдар Фарукшин
Весь Ростов высказался или ещё кто будет 😊
+7
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Ростов-на-Дону
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
"выгодно" в смысле "прибыльно"?
Конечно! У судьи сразу слюни через молчащий свисток потекли ручьём!
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Алексей Ненахов
Хорошее зрение у Письекова
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Pelerin
Да их там Комличенко всех покусал. Они только и умеют теперь, аппелировать к судье)
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Не уверен!!
О чем он вообще кто понял?
Или он настолько хорош, что смог через пол поля увидеть, что арбитр хотел свиснуть, но при этом не смог разлечить что если и был там спорный фол в центре - то точно не на Миронове?!
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Дмитрий Дмитриев
Ответ Ильдар Фарукшин
Весь Ростов высказался или ещё кто будет 😊
Там есть некий спорт дир.
Очень неприятная физиономия😄
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ mnogokotin-
чел иди поплачь в углу. вижу тебе заняться нечем
Это и фсё, что ты смог придумать? 😂
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Не уверен!!
О чем он вообще кто понял? Или он настолько хорош, что смог через пол поля увидеть, что арбитр хотел свиснуть, но при этом не смог разлечить что если и был там спорный фол в центре - то точно не на Миронове?!
Не на Миронове? Может тебе зрение проверить?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ростов-на-Дону
Свистеть этот судейка не стал, наверное ВАР ему в ухо успел просвистеть, что очень выгодно не свистнуть!
"выгодно" в смысле "прибыльно"?
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владимир семенов
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Ростов-на-Дону
Свистеть этот судейка не стал, наверное ВАР ему в ухо успел просвистеть, что очень выгодно не свистнуть!
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Pelerin
Ответ владимир семенов
Комментарий удален модератором
Любит: Зенит

Почему-то я не удивлëн... был культурной столицей, а теперь один мат )
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ mnogokotin-
я про писю и ростов )
И кому Ростов проиграл хоть в твоей параллельной реальности?
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