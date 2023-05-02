«Мне нравится страсть Юргена – это круто, но не нравятся его детские замашки. Здесь сработает только дисквалификация». Саттон о поведении Клоппа после гола Жоты

Крис Саттон осудил поступок Юргена Клоппа в концовке матча с «Тоттенхэмом».

« » обыграл « » в матче 34-го тура (4:3) благодаря голу Диогу Жоты на 4-1 добавленной минуте. Главный тренер «Ливерпуля» бурно отпраздновал победный гол – от скамейки он побежал к резервному судье и начал что-то ему кричать, за что получил желтую карточку. По пути обратно Клопп схватился за заднюю поверхность левого бедра.

«Мне нравится страсть . Его удары кулаком по воздуху, его заразительная улыбка. Это «круто», как он сам бы сказал. Но мне не нравятся в нем эти детские замашки.

Празднование победного гола «Ливерпуля» перед резервным судьей . Заявления, что судья Пол Тирни предвзят. Запугивания помощника судьи Гэри Бесвика. Это какой-то день сурка.

И снова мы говорим о плохом поведении Клоппа и дурном примере, который он подает миллионам болельщиков, наблюдающих за происходящим из дома. Это касается и низовых организаций, где судей, которые отказываются от своих выходных за небольшую плату, ругают за их проблемы.

Остается надеяться, что Клоппу станет неловко, когда он просмотрит повтор эпизода, где он подлетает к Бруксу и травмирует заднюю.

Футбольной ассоциации нужно взять все это под контроль. Ударить по рукам недостаточно, штраф – тоже недостаточно сдерживающий фактор. Сработает только дисквалификация», – сказал бывший форвард «Селтика».

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