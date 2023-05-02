«Мне нравится страсть Юргена – это круто, но не нравятся его детские замашки. Здесь сработает только дисквалификация». Саттон о поведении Клоппа после гола Жоты
Крис Саттон осудил поступок Юргена Клоппа в концовке матча с «Тоттенхэмом».
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче 34-го тура АПЛ (4:3) благодаря голу Диогу Жоты на 4-1 добавленной минуте. Главный тренер «Ливерпуля» бурно отпраздновал победный гол – от скамейки он побежал к резервному судье и начал что-то ему кричать, за что получил желтую карточку. По пути обратно Клопп схватился за заднюю поверхность левого бедра.
«Мне нравится страсть Юргена Клоппа. Его удары кулаком по воздуху, его заразительная улыбка. Это «круто», как он сам бы сказал. Но мне не нравятся в нем эти детские замашки.
Празднование победного гола «Ливерпуля» перед резервным судьей Джоном Бруксом. Заявления, что судья Пол Тирни предвзят. Запугивания помощника судьи Гэри Бесвика. Это какой-то день сурка.
И снова мы говорим о плохом поведении Клоппа и дурном примере, который он подает миллионам болельщиков, наблюдающих за происходящим из дома. Это касается и низовых организаций, где судей, которые отказываются от своих выходных за небольшую плату, ругают за их проблемы.
Остается надеяться, что Клоппу станет неловко, когда он просмотрит повтор эпизода, где он подлетает к Бруксу и травмирует заднюю.
Футбольной ассоциации нужно взять все это под контроль. Ударить по рукам недостаточно, штраф – тоже недостаточно сдерживающий фактор. Сработает только дисквалификация», – сказал бывший форвард «Селтика».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
за эмоции?
почему нет вопросов к Тирни и других клоунов на арбитрах?
косячат весь год а притенизий нет
лишайте их зарплаты и отправляйте доучивать правила тогда)