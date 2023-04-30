Клопп травмировал бедро, празднуя победный гол «Ливерпуля» «Тоттенхэму»: «Наказание за плохое поведение. Мне будет больно несколько дней, судье Тирни – нет»

Юрген Клопп получил травму в конце матча «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» (4:3).

Главный тренер мерсисайдцев бурно отпраздновал гол на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. От скамейки он побежал к резервному судье и начал что-то ему кричать, а по пути обратно схватился за заднюю поверхность левого бедра.

Также немецкому специалисту была продемонстрировала желтая карточка.

«С моим бедром все плохо. Это наказание за то, что я вел себя не так, как надо.

Мне будет больно ближайшие несколько дней. Мистеру Тирни – нет», – сказал , ранее раскритиковавший работу главного судьи.

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