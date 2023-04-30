Клопп травмировал бедро, празднуя победный гол «Ливерпуля» «Тоттенхэму»: «Наказание за плохое поведение. Мне будет больно несколько дней, судье Тирни – нет»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы судьи Тоттенхэм Пол Тирни Диогу Жота ахахаха Здоровье Футбол

Юрген Клопп получил травму в конце матча «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» (4:3).

Главный тренер мерсисайдцев бурно отпраздновал гол Диогу Жоты на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. От скамейки он побежал к резервному судье и начал что-то ему кричать, а по пути обратно схватился за заднюю поверхность левого бедра.

Также немецкому специалисту была продемонстрировала желтая карточка.

«С моим бедром все плохо. Это наказание за то, что я вел себя не так, как надо.

Мне будет больно ближайшие несколько дней. Мистеру Тирни – нет», – сказал Клопп, ранее раскритиковавший работу главного судьи.

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8 комментариев

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инок
Здоровья Клоппу! Поболит и пройдет, а победа останется.
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Бритые_ноги_Неймара
у Ливерпуля даже тренера получают травму в этом сезоне
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sports!
какой же Клопп травматичный
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Astella Guccio
Я думала ,что он промолчит этот случай
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Уся Ваткин
Однако умеет человек праздновать
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