Клопп травмировал бедро, празднуя победный гол «Ливерпуля» «Тоттенхэму»: «Наказание за плохое поведение. Мне будет больно несколько дней, судье Тирни – нет»
Юрген Клопп получил травму в конце матча «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» (4:3).
Главный тренер мерсисайдцев бурно отпраздновал гол Диогу Жоты на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. От скамейки он побежал к резервному судье и начал что-то ему кричать, а по пути обратно схватился за заднюю поверхность левого бедра.
Также немецкому специалисту была продемонстрировала желтая карточка.
«С моим бедром все плохо. Это наказание за то, что я вел себя не так, как надо.
Мне будет больно ближайшие несколько дней. Мистеру Тирни – нет», – сказал Клопп, ранее раскритиковавший работу главного судьи.
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