«Кто-нибудь должен найти Клоппу игрушку-антистресс. Он мог дважды подумать, прежде чем праздновать перед лицом судьи, но решил этого не делать». Экс-арбитр Уолтон о поведении тренера «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм Питер Уолтон Футбол

Бывший арбитр Питер Уолтон раскритиковал поведение Юргена Клоппа.

После того, как «Ливерпуль» забил победный гол в матче против «Тоттенхэма», главный тренер «красных» побежал к резервному судье и начал что-то ему кричать.

«Кто-нибудь на «Энфилде» должен найти Юргену Клоппу игрушку-антистресс, может быть, резиновый кирпич или что-то в этом роде, потому что в данный момент он использует [для снятия стресса] судей, а они присутствуют на матчах не для этого.

Его пробежка по бровке «Энфилда» специально для того, чтобы отпраздновать победный гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэм Хотспур» перед лицом четвертого арбитра Джона Брукса была особенно неуважительной, потому что у него было время дважды подумать, но он решил этого не делать.

Он мог бы отпраздновать победу перед скамейкой запасных «Тоттенхэма», потому что именно их обыграл «Ливерпуль», но он знал, что это спровоцирует конфронтацию и, вероятно, ответную агрессию в его адрес, поэтому он этого не сделал. Вместо этого он выбрал мишенью того, кто не мог отреагировать даже из-за провокации. 

То, что сейчас нужно, – это не дисквалификация или штраф для Клоппа – у него это было раньше, и они мало повлияли на его поведение. Другие футбольные власти должны последовать за Уэббом и привлечь внимание к этому эпизоду. FA должна публично заявить, что официальные лица заслуживают уважения и что Клопп не смог его продемонстрировать, и Премьер-лига должна сказать то же самое», – сказал Уолтон в интервью The Times.

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19 комментариев

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BillShen
В АПЛ нужно провести реформу судей. Нужно приглашать иностранных арбитров для того чтобы повысить уровень английских арбитров. Судейство в Англии не соответствует уровню футбола - пусть вон судят Чемпионшип, а потом избранные добираются до АПЛ.
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Tun
Ответ BillShen
В АПЛ нужно провести реформу судей. Нужно приглашать иностранных арбитров для того чтобы повысить уровень английских арбитров. Судейство в Англии не соответствует уровню футбола - пусть вон судят Чемпионшип, а потом избранные добираются до АПЛ.
Кого приглашать, испанцев, которые шалят ещё круче, или французов, которые такого давления ещё не ощущали?
+8
0
+8
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BillShen
Ответ Tun
Кого приглашать, испанцев, которые шалят ещё круче, или французов, которые такого давления ещё не ощущали?
Просто лучших представителей, чтобы английские судьи ощущали на себе конкуренцию. Это позор, а не судейство.
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Tun
Кого приглашать, испанцев, которые шалят ещё круче, или французов, которые такого давления ещё не ощущали?
Французы не ощущали? А ЛЧ и ЧМ как судят? Финал ЧМ вообще поляк Марчиняк судил. В Польше есть давление уровня финала ЧМ?
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Александр Охотко
Ответ Ман Сити
Видно что у физрука с нервами неладно. Матч ничего не решал ( в лч ливера не будет), судья принес победу проекту, но тот все равно психовал как-будто на кону то самое чемпионство раз в 30 лет. Объяснение одно: личка гигантская (2 яв мире), физрук ее явно не заслуживает и знает это, близок к увольнению, поэтому так психует.
Почему в лч не будет? А если мансити возьмут лч, и Ливерпуль будет пятым?
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Ман Сити
Ответ Александр Охотко
Почему в лч не будет? А если мансити возьмут лч, и Ливерпуль будет пятым?
Будет 4 от Англии. 5 только в случае, если Сити возьмет ЛЧ и будет вне 4-ки. Интересно кто плюсует, хоть правила знают? Этим правилам уже несколько лет.
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Андрей Катков
Так-то это было некрасиво, конечно. Но я матч не смотрел, возможно был повод 🤷‍♂️
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Mr. Angel
Да, судьи на поле для того, чтобы не давать заслуженные красные карточки скиппу
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Extrim
Юрген видимо просто не заметил судью
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А.В.Бубнов
Нет, клопу надо найти смирительную рубашку и специальную клинику, где бы его изолировали от общества, хотя находиться на скамье подсудимых за свои коррупционные аферы он заслужил больше
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red hikkikomori
Ответ Tun
Кого приглашать, испанцев, которые шалят ещё круче, или французов, которые такого давления ещё не ощущали?
Как минимум Тюрпен и Фраппар судят ЛЧ ,их можно пригласить
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Stewart D.
Ответ А.В.Бубнов
Нет, клопу надо найти смирительную рубашку и специальную клинику, где бы его изолировали от общества, хотя находиться на скамье подсудимых за свои коррупционные аферы он заслужил больше
лицо представили ?
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