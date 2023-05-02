«Кто-нибудь должен найти Клоппу игрушку-антистресс. Он мог дважды подумать, прежде чем праздновать перед лицом судьи, но решил этого не делать». Экс-арбитр Уолтон о поведении тренера «Ливерпуля»

Бывший арбитр Питер Уолтон раскритиковал поведение Юргена Клоппа.

После того, как «Ливерпуль» забил победный гол в матче против «Тоттенхэма», главный тренер «красных» побежал к резервному судье и начал что-то ему кричать.

«Кто-нибудь на «Энфилде» должен найти игрушку-антистресс, может быть, резиновый кирпич или что-то в этом роде, потому что в данный момент он использует [для снятия стресса] судей, а они присутствуют на матчах не для этого.

Его пробежка по бровке «Энфилда» специально для того, чтобы отпраздновать победный гол « » в ворота «Тоттенхэм Хотспур» перед лицом четвертого арбитра Джона Брукса была особенно неуважительной, потому что у него было время дважды подумать, но он решил этого не делать.

Он мог бы отпраздновать победу перед скамейкой запасных «Тоттенхэма», потому что именно их обыграл «Ливерпуль», но он знал, что это спровоцирует конфронтацию и, вероятно, ответную агрессию в его адрес, поэтому он этого не сделал. Вместо этого он выбрал мишенью того, кто не мог отреагировать даже из-за провокации.

То, что сейчас нужно, – это не дисквалификация или штраф для Клоппа – у него это было раньше, и они мало повлияли на его поведение. Другие футбольные власти должны последовать за Уэббом и привлечь внимание к этому эпизоду. FA должна публично заявить, что официальные лица заслуживают уважения и что Клопп не смог его продемонстрировать, и Премьер-лига должна сказать то же самое», – сказал Уолтон в интервью The Times.

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