«Тирни действовал профессионально весь матч, в том числе при вынесении предупреждения тренеру «Ливерпуля». Судейская ассоциация Англии о словах Клоппа про арбитра

Судейская ассоциация Англии прокомментировала слова Юргена Клоппа о судье матча с «Тоттенхэмом».

PGMOL, организация, отвечающая за судейство в английском футболе, отреагировала на слова главного тренера « » об арбитре Поле Тирни. После игры с « » сказал: «Я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально».

«Во всех играх слова официальных лиц записываются при помощи системы связи, и, полностью прослушав аудиозапись судьи с сегодняшнего матча, мы можем подтвердить, что он действовал профессионально на протяжении всего матча, в том числе при вынесении предупреждения тренеру «Ливерпуля», поэтому мы решительно опровергаем любые предположения о том, что действия Тирни были неподобающими», – говорится в заявлении PGMOL.

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