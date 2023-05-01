«Тирни действовал профессионально весь матч, в том числе при вынесении предупреждения тренеру «Ливерпуля». Судейская ассоциация Англии о словах Клоппа про арбитра

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм Пол Тирни Футбол

Судейская ассоциация Англии прокомментировала слова Юргена Клоппа о судье матча с «Тоттенхэмом».

PGMOL, организация, отвечающая за судейство в английском футболе, отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» об арбитре Поле Тирни. После игры с «Тоттенхэмом» Клопп сказал: «Я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально».

«Во всех играх слова официальных лиц записываются при помощи системы связи, и, полностью прослушав аудиозапись судьи Пола Тирни с сегодняшнего матча, мы можем подтвердить, что он действовал профессионально на протяжении всего матча, в том числе при вынесении предупреждения тренеру «Ливерпуля», поэтому мы решительно опровергаем любые предположения о том, что действия Тирни были неподобающими», – говорится в заявлении PGMOL.

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4 комментария

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ConorNite
Ожидаемо. Никто ведь не ждал, что они скажут что-то типа "Он вел себя как мудак. Клопп прав. Не переживайте, скоро лишим его лицензии".
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Антон Казанский
Тирни весь матч лажал по полной. Даже удивительно, что забили 7 голов и, в принципе, ни один их них не был на совести судей.
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Igor Agnev
Если есть запись всех разговоров, то Клоп даст заднюю и тогда все понятно. А если Клоп прав, то будет продолжение. Наверное все просто затихнет, зная что есть запись с корректными разговорами, глупо дальше лезть на рожон.
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Доминатор3000
Придумали бы способ наказания чтоли.
Ну типа,в конце сезона тренеры команд,выбирают худшего арбитра и его на переатестацию.
Или по количеству жалоб.
Ну или типа того,ну надо же что-то делать.
ВАР не смотрят,линии не чертят…
Доколе?
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