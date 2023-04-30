Клопп о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» все сошло с рук благодаря Жоте, надо играть лучше. Но я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально»
Юрген Клопп намекнул на предвзятость судьи после игры «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» (4:3).
«На протяжении значительной части первого тайма мы показывали свой лучший футбол. Первый тайм получился хорошим, мы пропустили тогда, когда впервые сыграли в обороне не так, как надо.
Проблема в том, что «Тоттенхэм» вообще ничего не меняет. Он контратакует даже при 1:3. Он просто защищается, контратакует, использует стандартные положения – и это все усложняет.
Нам все сошло с рук благодаря Жоте, все уходят домой довольные, но я тренер и обязан говорить обо всем. Мы должны играть лучше через три дня. Мы почти идеально начали матч, но тем самым, похоже, вышли на неверный путь.
Как можно было дать фол на Салахе [перед третьим голом «шпор»]? Но у нас с [судьей] Полом Тирни своя история. Я не знаю, что он имеет против нас, он говорил, что между нами все в порядке, но едва ли это правда. Мне непонятно, почему он на меня так смотрит. В Англии нет обязанности разъяснять подобные ситуации, все запутанно и непонятно.
Да, мое празднование было чрезмерно эмоциональным, но то, что он мне сказал, показывая желтую карточку, ненормально», – отметил главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
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Судья Мосс
Спас ТТХ и поставил фейк пенальти
Это карма!
Или на 10+ раз закрытые глаза на фол Сону. Которому дал жк просо за то ,что тот потянул за майку кому-то. Когда ему так делаю тысячу раз - он проходит мимо.