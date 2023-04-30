Клопп о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» все сошло с рук благодаря Жоте, надо играть лучше. Но я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Пол Тирни Мохамед Салах Диогу Жота Футбол

Юрген Клопп намекнул на предвзятость судьи после игры «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» (4:3).

«На протяжении значительной части первого тайма мы показывали свой лучший футбол. Первый тайм получился хорошим, мы пропустили тогда, когда впервые сыграли в обороне не так, как надо.

Проблема в том, что «Тоттенхэм» вообще ничего не меняет. Он контратакует даже при 1:3. Он просто защищается, контратакует, использует стандартные положения – и это все усложняет.

Нам все сошло с рук благодаря Жоте, все уходят домой довольные, но я тренер и обязан говорить обо всем. Мы должны играть лучше через три дня. Мы почти идеально начали матч, но тем самым, похоже, вышли на неверный путь.

Как можно было дать фол на Салахе [перед третьим голом «шпор»]? Но у нас с [судьей] Полом Тирни своя история. Я не знаю, что он имеет против нас, он говорил, что между нами все в порядке, но едва ли это правда. Мне непонятно, почему он на меня так смотрит. В Англии нет обязанности разъяснять подобные ситуации, все запутанно и непонятно.

Да, мое празднование было чрезмерно эмоциональным, но то, что он мне сказал, показывая желтую карточку, ненормально», – отметил главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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43 комментария

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Direct free kick
Как только Диого востановился, так соперникам Ливерпуля (Вулвс, Лидс, Ноттингем Форест, Тоттенщит) настала полная ЖОТА
+39
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+19
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llolishe
Ответ arspurs9
У Клоппа с головой беда или что? Опасный момент со Скиппом, ладно, пограничный фол, но за такие красные дают редко. Шипами в голову самому Скиппу от забившего победный гол Жоты - чистейшая КК. Фол на Ришарлисоне - чистейшая пенка. Чуть ранее за куда меньший контакт свистнули фол Перишича на Салахе. Как можно было свистнуть фол Салаху перед третьим голом? Хороший вопрос, он всего лишь в кровь разбил губу Дэвису, ерунда, не считается. Мда, вагон лицемерия от немца.
Ливерпуль 1-1 ТТХ пенальти Кейна на посл сек
Судья Мосс
Спас ТТХ и поставил фейк пенальти
Это карма!
+15
0
+15
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Александр Нижников
жота владелец лондона
+22
-8
+14
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Деликатный
Ответ arspurs9
У Клоппа с головой беда или что? Опасный момент со Скиппом, ладно, пограничный фол, но за такие красные дают редко. Шипами в голову самому Скиппу от забившего победный гол Жоты - чистейшая КК. Фол на Ришарлисоне - чистейшая пенка. Чуть ранее за куда меньший контакт свистнули фол Перишича на Салахе. Как можно было свистнуть фол Салаху перед третьим голом? Хороший вопрос, он всего лишь в кровь разбил губу Дэвису, ерунда, не считается. Мда, вагон лицемерия от немца.
Вот эти сказки венского леса у себя на форуме рассказывай
+10
-1
+9
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Ненавидящий2.0
Ответ Андрей Романов
Клопп должен радоваться, что в ворота Ливерпуля не поставили пенальти, что доиграли в полном составе.
И что Диас не сломаля в том моменте, если говоришь, то договаривай до конца
+9
-1
+8
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JetAnfild
Ответ Dm Kznts
ого юрген да ты лицемер 🤣
А в чём заключается его лицемерие? То, что Тирни не первый раз гасит Ливерпуль, уже ни для кого не новость.
+10
-3
+7
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Pitkin
Мдааа... Отыграть 0:3 тоже уметь надо. :)
+6
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+5
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vals1702
судья низкой квалификации. Зачем его ставить на такие матчи. Пусть работает на матчах аутсайдеров тогда. Фолы на Салахе вообще не свистит, и не только сегодня. Он слепой.
+11
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+4
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Деликатный
На ровном месте так все усложнять! Ещё пару таких матчей я не доживу до 55 лет)) Просто взять и отдать 3 гола, по чесноку шпоры молодцы, проявили наконец характер
+5
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+4
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Трент 66
в прошлом сезоне Тирни убил Ливерпуль с Вест Хэмом, засчитав гол после удара Агбонны по руке Алиссона, дальше весь матч свистел в пользу молотков.
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JetAnfild
Ответ Трент 66
в прошлом сезоне Тирни убил Ливерпуль с Вест Хэмом, засчитав гол после удара Агбонны по руке Алиссона, дальше весь матч свистел в пользу молотков.
Мне он больше заполнился в матче Ливерпуля с тем же Тоттенхэмом два года назад на "Хотспур Арене". Когда не удалил Кейна , который влетел в ногу Робертсона и показал левую красную тому же Робертсону.
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Astella Guccio
Эх, каким же клоп оказался не благодарным... Где спасибо за то ,что не поставил пенальти за фол на ришарлисоне?
+4
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llolishe
Ответ arspurs9
Не помню в том матче никакого левого пенальти, что дальше?
Ищи в интернете там Мосс говорит боковому судье - я НЕЗНАЮ или это ПЕНАЛЬТИ и назначает ПЕНАЛЬТИ
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Эден Азаров
Откройте страничку этого Тирни на спортсе, там скандал на скандале и всё связаны с Ливерпулем 😂
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Ненавидящий2.0
Ответ arspurs9
У Клоппа с головой беда или что? Опасный момент со Скиппом, ладно, пограничный фол, но за такие красные дают редко. Шипами в голову самому Скиппу от забившего победный гол Жоты - чистейшая КК. Фол на Ришарлисоне - чистейшая пенка. Чуть ранее за куда меньший контакт свистнули фол Перишича на Салахе. Как можно было свистнуть фол Салаху перед третьим голом? Хороший вопрос, он всего лишь в кровь разбил губу Дэвису, ерунда, не считается. Мда, вагон лицемерия от немца.
Дэвис там фолил сам, держал за майку всю дорогу
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Ненавидящий2.0
Ответ Андрей Романов
Но это не была красная или пенальти
фол с потенциалом на травму это всегда красная по новым трактовкам
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Jonh Dillinger
Ответ arspurs9
У Клоппа с головой беда или что? Опасный момент со Скиппом, ладно, пограничный фол, но за такие красные дают редко. Шипами в голову самому Скиппу от забившего победный гол Жоты - чистейшая КК. Фол на Ришарлисоне - чистейшая пенка. Чуть ранее за куда меньший контакт свистнули фол Перишича на Салахе. Как можно было свистнуть фол Салаху перед третьим голом? Хороший вопрос, он всего лишь в кровь разбил губу Дэвису, ерунда, не считается. Мда, вагон лицемерия от немца.
не плач только
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vladimir.kostrichko
Ответ arspurs9
Говоря откровенно, там он ошибся лишь с непоказанной красной Кейну. Забавно другое. Колоссальное количество судейских ошибок в матчах с Тоттенхэмом фанаты Ливерпуля почему то все объясняют лишь одним - «Ну как, там Кейна не удалили». Это правда забавно.
А пенальте на Жоте в первом тайме?))))))))))
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Тимур Жалолдинов
Ответ Андрей Романов
Но это не была красная или пенальти
А на что дают красную? Только тогда, когда уже кровь идет? Или ногу сломают? Бараном вроде некоторых, этот судья показал жестом, что мяч был не на той высоте, что бы он бы он специально щел шипами по голову. Игровой момент и не аккуратность, игра в мяч. В концовке первого тайма, мяч попал в руку игроку ттх, тоже значит нужно было пендаль дать!
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Ненавидящий2.0
Ответ А.В.Бубнов
Комментарий удален модератором
ахахахаха)) Гадкинсон и Оливер в этом списке просто ТОП!!! Мосса сюда же и ты забыл про Поусона. Просто легенды Ливерпуля. Просто слепнут на матчах Ливерпуля и не видят ни фолов и голов после низ, ни голов после рук в ворота Ливерпуля. Ещё и на ВАРе так же ничего не видят
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Astella Guccio
Или за закрытые глаза на разбитые губы Дэвиса.. где спасибо?
Или на 10+ раз закрытые глаза на фол Сону. Которому дал жк просо за то ,что тот потянул за майку кому-то. Когда ему так делаю тысячу раз - он проходит мимо.
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Максим Семин
Что Клопп, что Мейсон недовольны судейством. Наверное это судья заставил Тоттенхэм пустить три мяча вначале, а потом подговорил Ливерпуль бросить играть. А тренеры тут ни при чем.
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Astella Guccio
Ха-ха, я никогда не забуду как его ногу тянуло
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The Best
У каждого топ клуба АПЛ думаю есть нелюбимый судья,допустим Энтони Тейлор очень часто душит Челси.Тирни вот сегодня просил игроков Ливерпуля да и в целом судил так себе
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А.В.Бубнов
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