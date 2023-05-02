«30 тысяч фунтов штрафа «Ливерпулю» – ерунда. Начните вычитать очки, и они тут же заткнутся». Глава профсоюза судей Англии о поведении Клоппа после гола Жоты
Глава профсоюза судей Англии раскритиковал поступок Юргена Клоппа в матче с «Тоттенхэмом».
Напомним, в конце игры «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» (4:3) Клопп бурно отпраздновал гол Диогу Жоты – главный тренер «Ливерпуля» подбежал к резервному арбитру и начал что-то ему кричать, за что получил желтую карточку.
По мнению главы организации Ref Support UK Мартина Кэссиди, за подобное поведение клубы нужно наказывать снятием очков в турнирной таблице.
«Если FA (Футбольная ассоциация Англии – Sports.ru) не начнет бороться с подобным поведением, вычитая очки, это никогда не изменится. Оштрафовать «Ливерпуль» на 30 000 фунтов – это ерунда. Начните снимать очки, и они заткнутся и начнут вести себя прилично.
Мы уверены, что это станет одной из серебряных пуль для футбола, которая повлияет на все уровни, от низших дивизионов до АПЛ. Запрет на выход за пределы технической зоны существует десятилетиями, но становится только хуже», – сказал Мартин Кэссиди в интервью Express Sport.
«Клоппу повезло, что он получил всего лишь желтую. Жоту надо было удалять, о чем Юрген не упомянул». Ширер о претензиях тренера «Ливерпуля» к судье Тирни
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Тирни, Тэйлоры, Каваны - все это отребье должно уже любительские лиги судить с их послужными.
Важные детали чемпионства сити в сезоне 2021-22:
1.Джонатан Мосс-11 декабря,мяч попадает ниже подмышки футболиста Вулвз,но сити ставят пенальти и они побеждают.
2.Стюарт Атуелл-1 января,судья непонятно почему удаляет Габриеля(самое странное удаление в этом сезоне)и сити добивает Арсенал(насчет пенальти не буду спорить,скорее всего он был). - Родри не удали в первом тайме в матче сити-Ливерпуль.
3.Даррен Ингланд-9 февраля ,на сороковой минуте стерлинг падает в штрафной и даже не смотрят ВАР-защитник Брентфорда делает подкат,но не касаеться дельфинчика.Итог пенальти и победа.
4.Пол Тирни-26 февраля,на последних минутах Канселу с Эвертоном играет рукой в штрафной,как Пике в матче с Евребе,но не ставят пенальти.
5.Крэйг Поусон-7 ноября,в начале матча в ворота Ливерпуля забиваеться очень спорный мяч ВЮ с нарушением правил на Алиссоне.
6.Опять Пол Тирни-19 декабря,куча ошибок в матче в гостях с Ливерпулем.Соглашусь гол Ливерпуля был забит не по правилам,но если следовать правилам-в первом тайме должны были удалять Кейна(даже Клаттенбург сказал про это),и ставить пенальти на Жоте,при таком расскладе Ливерпуль выиграл бы....
Буду обьективен:
За Ливерпуль тоже свистели судьи
В первом матче с сити должны были удалять Милнера(ну половина из судей сделала бы это)И да-по мнению наших экспертов судья свистел по время атак Тоттенхэма в ответке с Ливерпулем,когда футболисты Ливерпуля нарушали правила и срывал атаки Тоттенхема и да Тиаго почему,то должны были удалять в матче с Сити(правда для меня тайна почему).
7:0
Если бы начали давать жёлтые за неподобающее поведение, может и перестал бы очкарик так бушевать. Вышел за тех зону, дашь предупреждение устное, сообщаешь об этом главному, ещё раз вышел, сообщаешь и главный дает жёлтую.
Победа Ливерпуля 7:1