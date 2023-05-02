«30 тысяч фунтов штрафа «Ливерпулю» – ерунда. Начните вычитать очки, и они тут же заткнутся». Глава профсоюза судей Англии о поведении Клоппа после гола Жоты

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Футбольная ассоциация Англии Диогу Жота Футбол

Глава профсоюза судей Англии раскритиковал поступок Юргена Клоппа в матче с «Тоттенхэмом».

Напомним, в конце игры «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» (4:3) Клопп бурно отпраздновал гол Диогу Жоты – главный тренер «Ливерпуля» подбежал к резервному арбитру и начал что-то ему кричать, за что получил желтую карточку.

По мнению главы организации Ref Support UK Мартина Кэссиди, за подобное поведение клубы нужно наказывать снятием очков в турнирной таблице.

«Если FA (Футбольная ассоциация Англии – Sports.ru) не начнет бороться с подобным поведением, вычитая очки, это никогда не изменится. Оштрафовать «Ливерпуль» на 30 000 фунтов – это ерунда. Начните снимать очки, и они заткнутся и начнут вести себя прилично.

Мы уверены, что это станет одной из серебряных пуль для футбола, которая повлияет на все уровни, от низших дивизионов до АПЛ. Запрет на выход за пределы технической зоны существует десятилетиями, но становится только хуже», – сказал Мартин Кэссиди в интервью Express Sport.

«Клоппу повезло, что он получил всего лишь желтую. Жоту надо было удалять, о чем Юрген не упомянул». Ширер о претензиях тренера «Ливерпуля» к судье Тирни

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41 комментарий

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Валера, уходи!!!
Если бы еще За косяки судей очки возвращали
+46
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kacnep
Не оправдываю Клоппа, но такие заявления откровенная чушь, популизм и попытка напомнить о своей никчемной организации. Поведение и выходки тренеров - это часть шоу, без них футбол не будет футболом. Забеги Пепа, комментарий Жозе, эмоции Клоппа, яйца Симеоне, и спокойствие Карло - это все неотъемлемая часть футбола.
+40
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+34
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Beetl
А за постоянный результативные ошибки одних и тех же персонажей, они наказывать не собираются. Бить локтями и толкать игроков судьям уже дозволено.
Тирни, Тэйлоры, Каваны - все это отребье должно уже любительские лиги судить с их послужными.
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Vadiay
Ответ Ман Сити
Вообще пора начать расследование то, как тащат этот кабинет и по итогам в низшую лигу отправлять. Ну и копеечный штраф пора заменять на полное отстранение психованного физрука + вычесть очки с американского проекта.
Так уже ведется расследование за липовые контракты этого кабинета. Там речь об исключении из АПЛ идёт. Только в слове арабский ты почему-то написал американский. Наверное, автозамена.
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BillShen
Слушайте, судьи в Англии настолько бездарны, что от них страдают все клубы. Даже в матче со шпорами судья ошибался как в одну так и в другую сторону. Более того - если судьи будут ошибаться как мусорный бак в 2020 году в матче Ливерпуль - Эвертон, когда Пикфорд просто вырубил Ван Дейка и не получил ничего потому что плечо Вирджила залезло в офсайд и было вне игры, то весь этот профсоюз может пойти куда подальше.
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Подкат Пенальтьевич
Неплохо бы судей тоже штрафовать начать за ошибки, может они тогда включат голову наконец
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llolishe
А почему Манчестер Сити не вычитают баллы за помощь судей в их матчах?Рука попадает в подмышку Моутиньо и это пенальти в ворота Вулвз-в мире все ржали с этого
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whereissuso
Кто о чем а судьи об очках в кабинете
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headmaster
А если эти деньги давать лично судьям, то кто тогда заткнется? Судейская организация в Англии почему неприкосновенность арбитров путает с непогрешимостью
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Stewart D.
как же они горят все прикольно))
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DolJun
вычет очков - ерунда, начните лишать судей зарплаты, а лучше штрафовать на 30 тыс - и тогда может научатся нормально свистеть.
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doodler
Ответ Ман Сити
Вообще пора начать расследование то, как тащат этот кабинет и по итогам в низшую лигу отправлять. Ну и копеечный штраф пора заменять на полное отстранение психованного физрука + вычесть очки с американского проекта.
Вот это бомбануло )
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Давид Agabekyan
Ответ Beetl
А за постоянный результативные ошибки одних и тех же персонажей, они наказывать не собираются. Бить локтями и толкать игроков судьям уже дозволено. Тирни, Тэйлоры, Каваны - все это отребье должно уже любительские лиги судить с их послужными.
Тэйлор ещё более-менее. Он иногда чудит, но в основном более-менее, а у Тирни каждый матч ошибки и скандалы
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Syndycate
Ответ kacnep
Не оправдываю Клоппа, но такие заявления откровенная чушь, популизм и попытка напомнить о своей никчемной организации. Поведение и выходки тренеров - это часть шоу, без них футбол не будет футболом. Забеги Пепа, комментарий Жозе, эмоции Клоппа, яйца Симеоне, и спокойствие Карло - это все неотъемлемая часть футбола.
Жалкие оправдания Хави после поражений, типа высокая трава или тяжелые трусы)
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vladimir.kostrichko
Интересно если бы высчитыали баллы у сити,то что было бы

Важные детали чемпионства сити в сезоне 2021-22:
1.Джонатан Мосс-11 декабря,мяч попадает ниже подмышки футболиста Вулвз,но сити ставят пенальти и они побеждают.
2.Стюарт Атуелл-1 января,судья непонятно почему удаляет Габриеля(самое странное удаление в этом сезоне)и сити добивает Арсенал(насчет пенальти не буду спорить,скорее всего он был). - Родри не удали в первом тайме в матче сити-Ливерпуль.
3.Даррен Ингланд-9 февраля ,на сороковой минуте стерлинг падает в штрафной и даже не смотрят ВАР-защитник Брентфорда делает подкат,но не касаеться дельфинчика.Итог пенальти и победа.
4.Пол Тирни-26 февраля,на последних минутах Канселу с Эвертоном играет рукой в штрафной,как Пике в матче с Евребе,но не ставят пенальти.
5.Крэйг Поусон-7 ноября,в начале матча в ворота Ливерпуля забиваеться очень спорный мяч ВЮ с нарушением правил на Алиссоне.
6.Опять Пол Тирни-19 декабря,куча ошибок в матче в гостях с Ливерпулем.Соглашусь гол Ливерпуля был забит не по правилам,но если следовать правилам-в первом тайме должны были удалять Кейна(даже Клаттенбург сказал про это),и ставить пенальти на Жоте,при таком расскладе Ливерпуль выиграл бы....
Буду обьективен:
За Ливерпуль тоже свистели судьи
В первом матче с сити должны были удалять Милнера(ну половина из судей сделала бы это)И да-по мнению наших экспертов судья свистел по время атак Тоттенхэма в ответке с Ливерпулем,когда футболисты Ливерпуля нарушали правила и срывал атаки Тоттенхема и да Тиаго почему,то должны были удалять в матче с Сити(правда для меня тайна почему).
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Stewart D.
Ответ А.В.Бубнов
АХАХАХА!!! Какая же показуха!!! Типа делают вид, что порт честен и не причастен к той судейской коррупции, в которой он участвовал с 2018 года. Хомяки-то схавают, а адекватные люди понимают, что пуль никак не отделается от будущего трибунала по поводу своих делишек
9:0
7:0
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Vadiay
Ну давайте английских судей возведем в абсолют. Признаем их мучениками при жизни и канонизируем после смерти.
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llolishe
Ответ MUthebest
Так лет 5 назад ввели жёлтые и красные для тренеров в Англии, нет? Если бы начали давать жёлтые за неподобающее поведение, может и перестал бы очкарик так бушевать. Вышел за тех зону, дашь предупреждение устное, сообщаешь об этом главному, ещё раз вышел, сообщаешь и главный дает жёлтую.
По твоей логике судьи должны были последние три матча Ливерпуля с Сити на Энфилде удалять Гвардиолу
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MUthebest
Так лет 5 назад ввели жёлтые и красные для тренеров в Англии, нет?
Если бы начали давать жёлтые за неподобающее поведение, может и перестал бы очкарик так бушевать. Вышел за тех зону, дашь предупреждение устное, сообщаешь об этом главному, ещё раз вышел, сообщаешь и главный дает жёлтую.
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Злодей Спб
Отличное предложение. И в РПЛ так же надо, а то совсем закошмарили судей. С КБ можно уже сейчас 75 очков снимать по совокупности.
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Radik_2.0
Ответ Mega• Battman
такие приду....ки только в это 20 летие есть. я не помню таких тренеров раньше и не знаю таких конче...х нового поколение. к примеру зидан так себя не ведет, хави, Алонсо, виера. нормальные тренера анчелотти, аллегри, пиоли, гасперини. приду...ко это тухель, пеп, клопп(его помним еще со времен боруссии когда кричал на тренера кривым ртом и стал мемом), моуриньо, те кто часто получают карточки.
не буду вам рассказывать о Де Дзерби и Тедеско
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Vadiay
Ответ Ман Сити
Да поэтому столько воплей от ливерных. Причем в отличии от Сити там все доказано уже. Ливер действительно подделывал ковид тесты.
Ну и где расследование? Кто замял дело? Неужто жадные американские владельцы Ливерпуля, которые не могут вложиться в клуб, но заплатили функционерам?
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Nik Yeremich
представляю как Клоппа "кусало" в боку после каждого плохого матча сезона, что по итогу этой игры он так взъелся на резервного. Не, ну а что, мужик не плохо зарабатывает, может себе позволить и штрафы погасить.
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llolishe
Ответ Stewart D.
9:0 7:0
Первый матч в истории Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Победа Ливерпуля 7:1
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Vadiay
Ответ Ман Сити
Да высший суд оказывается можно купить. Самому не смешно? Американцы при том что они хозяева ливера и они купили судей и отмазки от расследований. Например мухлеж с ковид тестами так и не расследовали, хотя об этом просили все клубы АПЛ.
Всех можно купить, только вопрос цены. Никто так громко не кричит о неприятии коррупции как сами коррупционеры.
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