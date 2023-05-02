«30 тысяч фунтов штрафа «Ливерпулю» – ерунда. Начните вычитать очки, и они тут же заткнутся». Глава профсоюза судей Англии о поведении Клоппа после гола Жоты

Глава профсоюза судей Англии раскритиковал поступок Юргена Клоппа в матче с «Тоттенхэмом».

Напомним, в конце игры «Ливерпуля» против « » (4:3) Клопп бурно отпраздновал гол – главный тренер «Ливерпуля» подбежал к резервному арбитру и начал что-то ему кричать, за что получил желтую карточку.

По мнению главы организации Ref Support UK Мартина Кэссиди, за подобное поведение клубы нужно наказывать снятием очков в турнирной таблице.

«Если FA ( ассоциация Англии – Sports.ru) не начнет бороться с подобным поведением, вычитая очки, это никогда не изменится. Оштрафовать « » на 30 000 фунтов – это ерунда. Начните снимать очки, и они заткнутся и начнут вести себя прилично.

Мы уверены, что это станет одной из серебряных пуль для футбола, которая повлияет на все уровни, от низших дивизионов до . Запрет на выход за пределы технической зоны существует десятилетиями, но становится только хуже», – сказал Мартин Кэссиди в интервью Express Sport.

«Клоппу повезло, что он получил всего лишь желтую. Жоту надо было удалять, о чем Юрген не упомянул». Ширер о претензиях тренера «Ливерпуля» к судье Тирни

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд