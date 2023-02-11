«Санчо был в тени Роналду и Бруну и потерял уверенность. Он восхитительный игрок с огромным потенциалом». Барнс о вингере «МЮ»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» дал оценку вингеру .

«Восхитительный футболист с огромным потенциалом. Он перешел в « » в период, когда у клуба в целом дела не складывались. Его купили за 75 млн фунтов и ожидали, что он станет одним из ведущих игроков.

Джейдон находился в тени и и, поскольку он молодой игрок, лишился уверенности в себе. Теперь в «МЮ» к нему относятся заботливо. Он будет играть гораздо увереннее, и будущее кажется светлым, потому что «МЮ» дает молодежи шанс», – сказал Барнс.

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