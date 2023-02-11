«Санчо был в тени Роналду и Бруну и потерял уверенность. Он восхитительный игрок с огромным потенциалом». Барнс о вингере «МЮ»
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс дал оценку вингеру Джейдону Санчо.
«Восхитительный футболист с огромным потенциалом. Он перешел в «Манчестер Юнайтед» в период, когда у клуба в целом дела не складывались. Его купили за 75 млн фунтов и ожидали, что он станет одним из ведущих игроков.
Джейдон находился в тени Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша и, поскольку он молодой игрок, лишился уверенности в себе. Теперь в «МЮ» к нему относятся заботливо. Он будет играть гораздо увереннее, и будущее кажется светлым, потому что «МЮ» дает молодежи шанс», – сказал Барнс.
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Писали что голландец издевался и психологически давил на Рона. не удивлюсь если последний попросил убрать его у Ферги.
Санчо же приехал готовым игроком и много понтовался (кучу лишних финтов), так что это всё отмазки