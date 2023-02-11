«Санчо был в тени Роналду и Бруну и потерял уверенность. Он восхитительный игрок с огромным потенциалом». Барнс о вингере «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Джон Барнс Бруну Фернандеш Джейдон Санчо Футбол

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс дал оценку вингеру Джейдону Санчо.

«Восхитительный футболист с огромным потенциалом. Он перешел в «Манчестер Юнайтед» в период, когда у клуба в целом дела не складывались. Его купили за 75 млн фунтов и ожидали, что он станет одним из ведущих игроков.

Джейдон находился в тени Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша и, поскольку он молодой игрок, лишился уверенности в себе. Теперь в «МЮ» к нему относятся заботливо. Он будет играть гораздо увереннее, и будущее кажется светлым, потому что «МЮ» дает молодежи шанс», – сказал Барнс.

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10 комментариев

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Леонид Ботвинник
Санчо очень умный игрок . Тут были комментарии даже специалистов, что гол Лидсу мол случайный, вратарь мог брать. Но если внимательно посмотреть момент, то по логике так быстро мало кто пробил бы - поэтому вратарь себе отмерил ещё несколько секунд . А Санчо успел раньше. И у него , как ни у кого в команде присутствует пауза , а как говорили в старые добрые времена , чем больше пауза , тем выше мастерство. Я , например, верю, что Санчо выйдет на свой лучший уровень .
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MU RD2
Все видели его уровень в Дортмунде, все в курсе что он может дать команде. Вопрос в адаптации и психологии. Многие не справляются с давлением сми и фанатов в апл. Особенно когда из другой лиги переходят за хорошенькую сумму. А если взять Антони к сравнению, то у него пока в игре незаметен потенциал даже на 60млн...
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QWertY
Санчо игрок с невероятным потенциалом, но в плане менталки сложный игрок. Условный Мавринья загнобил бы паренька, но Тен Хаг как настоящий тренер и человек оказал полную поддержку Джейдону. Теперь он вышел из психологической ямы и готов выжигать на поле
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Роналду в 2003-2006 был "в тени" Руда Ван Нистелроя по такой логике, однако это не помешало показать весь свой талант Санчо же приехал готовым игроком и много понтовался (кучу лишних финтов), так что это всё отмазки
Так вы же говорите, что Кришти в начале в МЮ был вратарем, как он мог быть в тени Ван Нистелроя?
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MURA
Ответ Artem Piatkov
Роналду в 2003-2006 был "в тени" Руда Ван Нистелроя по такой логике, однако это не помешало показать весь свой талант Санчо же приехал готовым игроком и много понтовался (кучу лишних финтов), так что это всё отмазки
Так он раскрылся на все 100% как раз таки после так Ферги уквзвл ему на дверь..
Писали что голландец издевался и психологически давил на Рона. не удивлюсь если последний попросил убрать его у Ферги.
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Alexander Yavriantz
Сейчас он будет в тени того же Бруно, а также Антони и Рэшфорда. Хотя я бы с радостью посмотрел бы на Санчо справа, Эрик его явно там не видит. Единственный его шанс на основу, это перевод Рэша в центр нападения. И всё равно этот вариант протянет только до лета. А потом опять станет игроком ротации. С другой стороны это конечно круто, когда у тебя на лавке такой качественный игрок. Только как бы его опять депресняк не прихватил. Надюсь за эти 3 месяца отсутствия у него психика окрепла до конца карьеры.
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Владимир Владимирович
Ответ Artem Piatkov
Роналду в 2003-2006 был "в тени" Руда Ван Нистелроя по такой логике, однако это не помешало показать весь свой талант Санчо же приехал готовым игроком и много понтовался (кучу лишних финтов), так что это всё отмазки
Ну ты сравнил, Будем откровенны Криштиану один из пяти лучших футболистов в истории. Санчо можно сравнить к примеру с Погба Марсьялем, которые тоже были куплены за миллиарды по нашим деньгам, однако они тоже не стали легендами
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Artem Piatkov
Роналду в 2003-2006 был "в тени" Руда Ван Нистелроя по такой логике, однако это не помешало показать весь свой талант

Санчо же приехал готовым игроком и много понтовался (кучу лишних финтов), так что это всё отмазки
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Владимир Владимирович
Сколько ему там лет, 22 всего. По сути ещё юноша , прибавит
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Los Galácticos
Про тень Гринвуда еще забыл
+6
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