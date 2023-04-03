Тен Хаг теряет терпение по отношению к Санчо. Магуайр, Теллес, Марсьяль и Хендерсон могут покинуть «МЮ» летом

Теги Марсель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Харри Магуайр Алекс Теллес Дин Хендерсон Эрик Байи Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Брэндон Уильямс Футбол

Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом

Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер Эрик тен Хаг начал терять терпение по отношению к вингеру, купленному в начале сезона-2021/22. В 2023 году Санчо лишь пять раз появился в стартовом составе.

Также манкунианцы рассматривают возможность продажи Харри Магуайра, Брэндона Уильямса, Алекса Теллеса и Антони Марсьяля – эти футболисты летом будут доступны заинтересованным клубам. То же касается выступающего за «Марсель» Эрика Байи, если его аренда не будет автоматически продлена.

«МЮ» готов выслушать и предложения по вратарю Дину Хендерсону.

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43 комментария

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Green grass
Пусть возвращают Пиняева на его место
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Aleksey Dolmatov
Ответ Доминатор3000
Санчо блистал в Дортмунде. Казался одним из лучших игроков поколения. Сейчас в Дортмунде блистает ещё один парень,его тоже называют одним из лучших. Потенциальным покупателям стоит призадуматься.
Думается, это игрокам стоит призадуматься, стоит ли ехать на Олд Траффорд
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Ман Сити
Магваер пересидит этого физрука еще. С ним не было постоянные 7 голов от ливера и 6 от Сити.
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Евгений Есиков
Всегда первым делом продаю в Football Manager всех тех кто здесь перечислен кроме Санчо. Думаю , что нужно дать ему шанс в следующем году! Фреда бы ещё продать и купить другого игрока ему на замену...
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Тюменский медвежонок
Ответ Учиха Шисуи
думаю санчо просто не тянет уровень Апл
скорее психологически не выдерживает, в Бундеслиге все таки больше дают пространство, там фланговые бегунки, успевают и принять и подумать и голову поднять, в АПЛ же зачастую жестко встречают, по Санчо было заметно еще в самых первых играх за МЮ что он в шоке от такой борьбы и стыков и он их банально постоянно избегает, то есть тупо боится, отсюда и вся эта неуверенность в себе и т.д. в итоге он полностью растерял уверенность в своих силах
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Real Madrid l
Ответ Доминатор3000
Санчо блистал в Дортмунде. Казался одним из лучших игроков поколения. Сейчас в Дортмунде блистает ещё один парень,его тоже называют одним из лучших. Потенциальным покупателям стоит призадуматься.
А ещё там блистали Холанд, Левандовски, Гюндоган, Дембеле и тот же Обамеянг. Они все провалились? Тут дело в стиле команды и правильности использования игрока. Санчо нужно уходить из МЮ. Ему удобнее играть в контаратакующей команде. Даже Бавария бы сделала из него топа.
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Любезный Коссутий
Ответ avcgloronalduMU
ты его список покупок видел ? там 3 Голландца, ещё столько же из чемпа Голландии
и что?
ты список моих машин видел?
а купил я Шкоду
че за логика?
у него в списке может быть пол-Европы.
это ничего не значит.
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avcgloronalduMU
Ответ Любезный Коссутий
он купил только одного голландца, и одного взял в аренду, которая скоро закончится. может, ты сперва будешь проверять, в только потом оскорблять?
ты его список покупок видел ?
там 3 Голландца, ещё столько же из чемпа Голландии
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mr kovalsky
Ответ Доминатор3000
А ещё Вернер,Кагава,Хаверц(который и близко такую статистику как в Германии не выдаёт). Джака,если бы не Артета,ушёл бы из Арсенала как провальный трансфер. А в Германии был вторым после Хаби Алонсо. Тут уж как получиться. Санчо,если не заиграет,будет висеть на платежке МЮ мертвым грузом много лет.Такую зп никто ему не даст. А Джуд ещё и стоить будет вдвое дороже Санчо. Вот я и говорю,стоит призадуматься))
При чем тут Вернер, Хаверц?)
Из любой лиги можно бесконечно перечислять неудачные трансферы, речь была про Боруссию именно
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Dexter Dallas
А кислого то за что?
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Нил Лащенко
Ответ Roman
А еще там был Холланд, тоже играл как игрок поколения. Надо было Сити выслушать твои советы и не покупать Холланда? Логика у тебя просто блеск
Да блин посмотрите реально на вещи, Холланд забивает до хрена голов, но команда от это больше забивать не стала в прошлом сезоне сити забил 99 голов в 38 матчах это 2.6 голов за матч, в этом сезоне 71 гол за 28 матчей это 2.5 голов за матч. Более того Холланд ничего создать на поле не может и Сити тупо деградировал с приходом Холланда.
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Доминатор3000
Ответ mr kovalsky
А еще другой блистал, Холанд звали, сейчас идет на веченый рекорд по голам в апл, а еще был Дембеле стомиллионный, который играл как Боженька в барсе до травмы и во второй половине прошлого сезона, когда пришел Хави, а еще был Обамеянг, который помог Арсеналу выиграть кубок, дело отнюдь не в Дортмунде и Бундеслиге
А ещё Вернер,Кагава,Хаверц(который и близко такую статистику как в Германии не выдаёт).
Джака,если бы не Артета,ушёл бы из Арсенала как провальный трансфер.
А в Германии был вторым после Хаби Алонсо.
Тут уж как получиться.
Санчо,если не заиграет,будет висеть на платежке МЮ мертвым грузом много лет.Такую зп никто ему не даст.
А Джуд ещё и стоить будет вдвое дороже Санчо.
Вот я и говорю,стоит призадуматься))
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Демьян=)
Ответ Баркамол Абдулла
Главное чтобы фанаты не теряли терпение к ТенХагу, а то все больше и больше разговоров про то что Муфк изменил не Тен Хаг, а Каземиро. Без него Муфк играет как в первых турах
А на каком основании болелы должны потерять доверие к Хагу? Да и хорош уже вот этой вот дичи, а? Мужик работает первый и то не полный сезон, что он должен был сделать по твоему?
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Александр Самбур
Еще далота сплавили бы
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larissa
Ответ f0rmoceft
Чистка необходима. Тен Хаг потихоньку наводит порядок, давно жду возвращения красных…
Ну да.
Голландец сначала разгонит весь клуб, потом притащит в Манчестер неликвид из Аякса в полном составе (а нынешнее поколение у Нидерландов - на уровне Мамаева).
А во второй половине следующего сезона сменщик голландца будет ломать голову над тем, куда подевать поленницу сырых голландских дров.
Один голландец уже потренировался.
Блинд, Депай, "будущий обладатель Золотого Мяча" (в параллельной Вселенной?) Марсьяль, Вальдес, забивший на всё и всех, кроме Иванович, Швацнштайгер...
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Любезный Коссутий
Хэндерсоном вроде ТТХ интересовался.
может послужить козырем, в попытке купить Кейна
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Gocha
Дайте ему хотя бы матчей 5 подряд на правом фланге…
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Любезный Коссутий
МЮ надо завязывать с трансферами из Боруссии.
Кагава, Мхитарян, теперь - Санчо.
никто не заиграл.
может, какой внутренний мораторий издать, чтобы впредь не совершали подобных ошибок? 🤷‍♂️
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mj23.net
Санчо нужен такой клуб типа Арсенала, где у игроков есть четкая понятная роль и ты играешь на партнеров. Там он вернет свои кондиции. МЮ непонятно во что играет. Не поставлена позиционка. Вечно как будто игроков не хватает в атаке. Минимум игры на форварда. И то, что ТХ часто творит какую-то фигню с расстановкой игроков только подтверждает, что понятной модели и структуры в атаке просто нет. Санчо у него то выходит на десятке, но слева, то справа. Причем логики вообще нет. Все эти перемещения часто идут только во вред другому игроку, которого он двигает не туда, куда нужно.
ТХ как будто в пятнашки играет и не может уловить суть игры)
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Любезный Коссутий
Ответ avcgloronalduMU
взамен этот клоун хочет голландцев ))
он купил только одного голландца, и одного взял в аренду, которая скоро закончится.
может, ты сперва будешь проверять, в только потом оскорблять?
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Доминатор3000
Ответ Krizex
Расскажи это Холланду)
Ну сходство то есть ))
Англичанин,смуглый,да у них даже причёски одинаковые))
Я не говорю что Джуд тоже провалиться,но возможен такой вариант 😏
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Direct free kick
7хаг аут
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Krizex
Ответ Доминатор3000
Санчо блистал в Дортмунде. Казался одним из лучших игроков поколения. Сейчас в Дортмунде блистает ещё один парень,его тоже называют одним из лучших. Потенциальным покупателям стоит призадуматься.
Расскажи это Холланду)
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laudrup
Ответ Joker17
Тут нет противоречий. Каземиро очень важен, но и тен Хаг свою работу делает. МЮ в опорной зоне нужны игроки, способные быстро начинать атаки. Забитцер, МакТоминай, Фред этого не умеют, поэтому атака тормозит в отсутствии основной пары Каземиро-Эриксон. Поэтому ЭТХ все лето 2022 пытался купить Де Йонга и будет пытаться снова летом 2023
Согласен. Здесь некоторые не понимают важность Эриксена в системе Тен Хага и его умение начать атаку одним пасом. Когда они с Каземиро в составе, это совсем другая команда.
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Макс Кидалов
Ответ Доминатор3000
Санчо блистал в Дортмунде. Казался одним из лучших игроков поколения. Сейчас в Дортмунде блистает ещё один парень,его тоже называют одним из лучших. Потенциальным покупателям стоит призадуматься.
Ну холланд же блистает ещё лучше чем в Боруссии, а ещё после ухода из Боруссии Левандовски более 10 лет один из лучших форвардов. Поэтому тут от игрока зависит, тот же дембеле начал играть только когда Хави вправил ему мозги, а так он сколько сезонов дурака валял, хотя он каким был в Боруссии топ игроком таким и остался, просто игроки начинают лениться, не тренироваться, ходить в клубы и поэтому проваливаются. А Санчо вообще тусовщик по характеру, ему лишь тусовки нужны, клубы, телки. У него такой образ жизни, вот именно поэтому он и провалился в мю
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