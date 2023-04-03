Тен Хаг теряет терпение по отношению к Санчо. Магуайр, Теллес, Марсьяль и Хендерсон могут покинуть «МЮ» летом

Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом

Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер Эрик тен Хаг начал терять терпение по отношению к вингеру, купленному в начале сезона-2021/22. В 2023 году лишь пять раз появился в стартовом составе.

Также манкунианцы рассматривают возможность продажи , Брэндона Уильямса, Алекса Теллеса и Антони Марсьяля – эти футболисты летом будут доступны заинтересованным клубам. То же касается выступающего за « » Эрика Байи, если его аренда не будет автоматически продлена.

«МЮ» готов выслушать и предложения по вратарю Дину Хендерсону.