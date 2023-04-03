Тен Хаг теряет терпение по отношению к Санчо. Магуайр, Теллес, Марсьяль и Хендерсон могут покинуть «МЮ» летом
Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом
Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер Эрик тен Хаг начал терять терпение по отношению к вингеру, купленному в начале сезона-2021/22. В 2023 году Санчо лишь пять раз появился в стартовом составе.
Также манкунианцы рассматривают возможность продажи Харри Магуайра, Брэндона Уильямса, Алекса Теллеса и Антони Марсьяля – эти футболисты летом будут доступны заинтересованным клубам. То же касается выступающего за «Марсель» Эрика Байи, если его аренда не будет автоматически продлена.
«МЮ» готов выслушать и предложения по вратарю Дину Хендерсону.
ты список моих машин видел?
а купил я Шкоду
че за логика?
у него в списке может быть пол-Европы.
это ничего не значит.
там 3 Голландца, ещё столько же из чемпа Голландии
Из любой лиги можно бесконечно перечислять неудачные трансферы, речь была про Боруссию именно
Джака,если бы не Артета,ушёл бы из Арсенала как провальный трансфер.
А в Германии был вторым после Хаби Алонсо.
Тут уж как получиться.
Санчо,если не заиграет,будет висеть на платежке МЮ мертвым грузом много лет.Такую зп никто ему не даст.
А Джуд ещё и стоить будет вдвое дороже Санчо.
Вот я и говорю,стоит призадуматься))
Голландец сначала разгонит весь клуб, потом притащит в Манчестер неликвид из Аякса в полном составе (а нынешнее поколение у Нидерландов - на уровне Мамаева).
А во второй половине следующего сезона сменщик голландца будет ломать голову над тем, куда подевать поленницу сырых голландских дров.
Один голландец уже потренировался.
Блинд, Депай, "будущий обладатель Золотого Мяча" (в параллельной Вселенной?) Марсьяль, Вальдес, забивший на всё и всех, кроме Иванович, Швацнштайгер...
может послужить козырем, в попытке купить Кейна
Кагава, Мхитарян, теперь - Санчо.
никто не заиграл.
может, какой внутренний мораторий издать, чтобы впредь не совершали подобных ошибок? 🤷♂️
ТХ как будто в пятнашки играет и не может уловить суть игры)
может, ты сперва будешь проверять, в только потом оскорблять?
Англичанин,смуглый,да у них даже причёски одинаковые))
Я не говорю что Джуд тоже провалиться,но возможен такой вариант 😏