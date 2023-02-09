Тен Хаг о Санчо в матче с «Лидсом»: «Замена сработала, «МЮ» забил два гола. Знаем, что он изумительный игрок»

тен Хаг оценил игру в матче с «Лидсом» (2:2).

Хавбек «Манчестер Юнайтед» вышел на замену на 59-й минуте, а на 70-й -сравнял счет.

«Я хотел, чтобы мы играли динамичнее. В этот момент мы не были в игре. К счастью, замена сработала, ведь мы забили два гола. Я доволен.

Мы увидели прежнего Санчо, он вернулся. Мы знаем, что он изумительный игрок. Думаю, если он сохранит стабильность, то сможет сильно нам помочь. Но для этого ему нужно упорно работать.

Это будет мотивировать его добиться большего. Мне очень понравилась игра [в последние полчаса], особенно в его исполнении. Это сделает его сильнее», – сказал главный тренер « ».

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