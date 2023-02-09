Тен Хаг о Санчо в матче с «Лидсом»: «Замена сработала, «МЮ» забил два гола. Знаем, что он изумительный игрок»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг оценил игру Джейдона Санчо в матче АПЛ с «Лидсом» (2:2).

Хавбек «Манчестер Юнайтед» вышел на замену на 59-й минуте, а на 70-й -сравнял счет.

«Я хотел, чтобы мы играли динамичнее. В этот момент мы не были в игре. К счастью, замена сработала, ведь мы забили два гола. Я доволен.

Мы увидели прежнего Санчо, он вернулся. Мы знаем, что он изумительный игрок. Думаю, если он сохранит стабильность, то сможет сильно нам помочь. Но для этого ему нужно упорно работать.

Это будет мотивировать его добиться большего. Мне очень понравилась игра [в последние полчаса], особенно в его исполнении. Это сделает его сильнее», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Санчо вчера был прекрасен. Надеюсь, что такую игру он теперь будет стабильно показывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivchev
Ответ Alexander Yavriantz
Но поставив его на левый фланг ты явно обозначил, что не стоит надеяться на то, что он сможет заменить Антони в старте, можно сказать убил всякую надежду на это. Ну что ж, придется страдать и дальше глядя на потуги бразильца и молиться что спрогрессирует все-таки. А Санчо ждет судьба лавочника. хотя конечно есть вариант при котором Вегорст прекращает выходить в старте, Рэш идет в центр и Санчо стартует слева.
Возможно потому что Факундо слева не сыграл бы. А Санчо сыграл хорошо и слева. Выбора не было особо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MARELLE CLOTHES
Ответ Alexander Yavriantz
Но поставив его на левый фланг ты явно обозначил, что не стоит надеяться на то, что он сможет заменить Антони в старте, можно сказать убил всякую надежду на это. Ну что ж, придется страдать и дальше глядя на потуги бразильца и молиться что спрогрессирует все-таки. А Санчо ждет судьба лавочника. хотя конечно есть вариант при котором Вегорст прекращает выходить в старте, Рэш идет в центр и Санчо стартует слева.
Ему удобнее под правую играть,реш в центр,вергоста выпускать для прессинга либо навесов на голову.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
Но поставив его на левый фланг ты явно обозначил, что не стоит надеяться на то, что он сможет заменить Антони в старте, можно сказать убил всякую надежду на это. Ну что ж, придется страдать и дальше глядя на потуги бразильца и молиться что спрогрессирует все-таки.

А Санчо ждет судьба лавочника. хотя конечно есть вариант при котором Вегорст прекращает выходить в старте, Рэш идет в центр и Санчо стартует слева.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Напрасно Санчо вернулся на остров..
В Европе бы продолжил блистать..
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий