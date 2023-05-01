Онопко о ретроматче Победы: «Очень значимое событие, память, которую нельзя забывать. У меня дедушки с войны вернулись, они не хотели, чтобы это повторилось»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виктор Онопко история Матч ТВ ретро Футбол

Виктор Онопко назвал ретроматч Победы значимым событием.

В понедельник, 1 мая, Онопко примет участие в ретроматче Победы, посвященном 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Звезды советского и российского футбола реконструируют встречу сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Матч пройдет на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 20:00.

– Этот матч – очень значимое событие. Это память, которую мы никогда не должны забывать. Мы должны помнить, чтить тех людей, которые полегли в том сражении. Мы знаем историю, знаем культуру, знаем традиции, а футбол, на мой взгляд, очень ценен тем, что он может объединять нации, людей.

– В преддверии 9 мая могли бы рассказать об участниках Великой Отечественной войны из вашей семьи?

– У меня воевали дедушки, они с войны вернулись. Они очень скромно говорили об этом. Я никогда на войне не был, но, наверное, это самое страшное, что может быть. Они не хотели, чтобы это повторялось. Когда человек проходит через это, он не желает пройти это же своим детям, внукам и правнукам, – сказал бывший игрок сборной России.

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21 комментарий

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Влад Путман
Все кричат, что не хотели бы чтоб война повторилась, но поддерживают своего вождя, который повторил.
+38
-8
+30
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Dead88 Poets
но это повторилось ... с одной лишь разницей
+36
-10
+26
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Fedoseich
Наши деды сейчас в гробу переворачиваются...(
Прости, Господи
+30
-7
+23
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StanK
Так не хотели, чтобы это повторилось
Что устали ждать и сами повторили
+15
-5
+10
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Андрей Петров
Ответ Dead88 Poets
но это повторилось ... с одной лишь разницей
Но онопке невдомёк как все на самом деле)
+13
-5
+8
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Сергей Орлов
Ответ Андрей Петров
Но онопке невдомёк как все на самом деле)
так он из Луганска.
+4
-1
+3
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Dead88 Poets
Ответ Добрый Ретроград
Что повторилось?
товарищ майор ты ли это ?)
+3
0
+3
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waleri
Ответ Сергей Орлов
так он из Луганска.
А Юрий Никифоров (ассист Карпина в сборной России) из Одессы. И как быть?
+4
-2
+2
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Мартинелли
Ответ Runaldos
да, запад не успокоился, и снова повторил. Наполеон, Гитлер, теперь НАТО
Такое ощущение, что наша страна никогда на европейские страны не нападала?) расскажи это полякам, французам, немцам, чехам, словакам, румынам, литовцам, финнам, туркам
+6
-4
+2
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Добрый Ретроград
Ответ Dead88 Poets
но это повторилось ... с одной лишь разницей
Что повторилось?
+4
-4
0
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Добрый Ретроград
Ответ Dead88 Poets
товарищ майор ты ли это ?)
Уже подполковник.
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Dead88 Poets
Ответ Добрый Ретроград
Уже подполковник.
мискюзи ... мои почтения ) 14.88
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Добрый Ретроград
Ответ Dead88 Poets
мискюзи ... мои почтения ) 14.88
Зип Файль!
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Dead88 Poets
Ответ Мартинелли
Такое ощущение, что наша страна никогда на европейские страны не нападала?) расскажи это полякам, французам, немцам, чехам, словакам, румынам, литовцам, финнам, туркам
оооо тебя заклюююююют сейчас
0
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