Онопко о ретроматче Победы: «Очень значимое событие, память, которую нельзя забывать. У меня дедушки с войны вернулись, они не хотели, чтобы это повторилось»

Виктор Онопко назвал ретроматч Победы значимым событием.

В понедельник, 1 мая, примет участие в ретроматче Победы, посвященном 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Звезды советского и российского футбола реконструируют встречу сталинградского «Динамо» и московского « » 1943 года. Матч пройдет на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 20:00.

– Этот матч – очень значимое событие. Это память, которую мы никогда не должны забывать. Мы должны помнить, чтить тех людей, которые полегли в том сражении. Мы знаем историю, знаем культуру, знаем традиции, а футбол, на мой взгляд, очень ценен тем, что он может объединять нации, людей.

– В преддверии 9 мая могли бы рассказать об участниках Великой Отечественной войны из вашей семьи?

– У меня воевали дедушки, они с войны вернулись. Они очень скромно говорили об этом. Я никогда на войне не был, но, наверное, это самое страшное, что может быть. Они не хотели, чтобы это повторялось. Когда человек проходит через это, он не желает пройти это же своим детям, внукам и правнукам, – сказал бывший игрок сборной России.

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