Газзаев даст жесткую установку на ретро‑матч в Волгограде: «Это все‑таки легенды нашего футбола»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Ротор Волгоград-Арена история Матч ТВ ретро Футбол

Валерий Газзаев даст жесткую установку на ретро‑матч в Волгограде.

Сегодня на «Волгоград Арене» сталинградское «Динамо» сыграет со «Спартаком» в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве.

— Какую установку будете давать?

— Жесткую‑жесткую. Понимаете, это все‑таки легенды нашего футбола.

«Ротор» я помню, это хорошая команда всегда была, особенно когда «Ротор», «Алания» и «Спартак» боролись за чемпионство. Были боевые, настоящие, эмоциональные игры.

Сегодня это хорошая возможность встретиться спустя лет 30. Во‑первых, праздник Первое мая и ретро‑матч. Все это очень важно, — сказал тренер сталинградского «Динамо».

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9 комментариев

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Утя Ваткин
Главное чтобы не покусал.
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Антон Фалафель
Давай только без стрельбы, ок?
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Николай Бабулькин
Ответ Aleksandr Danilov
Сколько ещё сотен раз можно шутить про пса? Не смешно уже давно. Хоть бы про святого Георгия пошутил и то свежее шутка
пока усы не сбреет
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Назар Игорь
То есть установка на жесткую игру в товарищеском матче. А стариков не жалко?
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deadjoker
Прогавкает :)
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Xm.md
Гав
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Гладиатор911
Интересно будет посмотреть.
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Simplicissimus
Бравекто из-за санкций не завозят, подумай лучше чем от клеща будешь ширяться
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