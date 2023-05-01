Газзаев даст жесткую установку на ретро‑матч в Волгограде: «Это все‑таки легенды нашего футбола»
Валерий Газзаев даст жесткую установку на ретро‑матч в Волгограде.
Сегодня на «Волгоград Арене» сталинградское «Динамо» сыграет со «Спартаком» в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве.
— Какую установку будете давать?
— Жесткую‑жесткую. Понимаете, это все‑таки легенды нашего футбола.
«Ротор» я помню, это хорошая команда всегда была, особенно когда «Ротор», «Алания» и «Спартак» боролись за чемпионство. Были боевые, настоящие, эмоциональные игры.
Сегодня это хорошая возможность встретиться спустя лет 30. Во‑первых, праздник Первое мая и ретро‑матч. Все это очень важно, — сказал тренер сталинградского «Динамо».
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