Газзаев даст жесткую установку на ретро‑матч в Волгограде: «Это все‑таки легенды нашего футбола»

Валерий Газзаев даст жесткую установку на ретро‑матч в Волгограде.

Сегодня на «Волгоград Арене» сталинградское «Динамо» сыграет со « » в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве.

— Какую установку будете давать?

— Жесткую‑жесткую. Понимаете, это все‑таки легенды нашего футбола.

« » я помню, это хорошая команда всегда была, особенно когда «Ротор», «Алания» и «Спартак» боролись за чемпионство. Были боевые, настоящие, эмоциональные игры.

Сегодня это хорошая возможность встретиться спустя лет 30. Во‑первых, праздник Первое мая и ретро‑матч. Все это очень важно, — сказал тренер сталинградского «Динамо».

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