80-метровую Георгиевскую ленту растянут на поле перед ретроматчем в Волгограде в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве

Перед ретроматчем «Победа» в Волгограде на поле покажут огромную Георгиевскую ленту.

Как сообщили в Российском футбольном союзе, перед началом игры на поле растянут 80‑метровую Георгиевскую ленту.

Ретроматч пройдет 1 мая 2023 года на «Волгоград-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Футболисты реконструируют встречу сталинградского «Динамо» и московского « » 1943 года. Звезды отечественного футбола сыграют матч в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве.

Первый вице‑президент РФС Никита Симонян нанесет первый удар по мячу. В Центральном парке Волгограда в честь проведения матча запустят праздничный фейерверк.

«Спартак» поселят в отеле «Интурист», где команда останавливалась в 1990‑е.

Ранее были названы составы команд и показаны ретроформы.

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