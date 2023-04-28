80-метровую Георгиевскую ленту растянут на поле перед ретроматчем в Волгограде в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве
Перед ретроматчем «Победа» в Волгограде на поле покажут огромную Георгиевскую ленту.
Как сообщили в Российском футбольном союзе, перед началом игры на поле растянут 80‑метровую Георгиевскую ленту.
Ретроматч пройдет 1 мая 2023 года на «Волгоград-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.
Футболисты реконструируют встречу сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Звезды отечественного футбола сыграют матч в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве.
Первый вице‑президент РФС Никита Симонян нанесет первый удар по мячу. В Центральном парке Волгограда в честь проведения матча запустят праздничный фейерверк.
«Спартак» поселят в отеле «Интурист», где команда останавливалась в 1990‑е.
Ранее были названы составы команд и показаны ретроформы.
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Сам матч по себе самодостаточный.