80-метровую Георгиевскую ленту растянут на поле перед ретроматчем в Волгограде в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве

Теги Спартак Никита Симонян премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) РФС Ротор Волгоград-Арена Политика история Матч ТВ ретро Футбол

Перед ретроматчем «Победа» в Волгограде на поле покажут огромную Георгиевскую ленту.

Как сообщили в Российском футбольном союзе, перед началом игры на поле растянут 80‑метровую Георгиевскую ленту.

Ретроматч пройдет 1 мая 2023 года на «Волгоград-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Футболисты реконструируют встречу сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Звезды отечественного футбола сыграют матч в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве.

Первый вице‑президент РФС Никита Симонян нанесет первый удар по мячу. В Центральном парке Волгограда в честь проведения матча запустят праздничный фейерверк.

«Спартак» поселят в отеле «Интурист», где команда останавливалась в 1990‑е.

Ранее были названы составы команд и показаны ретроформы.

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71 комментарий

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jonnysilverhand01
Все на показуху работают … что дальше ? 1000 метровая икона гаранта конституции ?
+68
-24
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Злобный Конь
Победобесие рулит. Лучше бы платили 80 К в месяц оставшимся ветеранам. Ну или всё бесплатно им сделали пожизненно.
+46
-11
+35
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three hundred bucks
Ответ Влад Путман
Ага. Уверен, что и без буквы Z не обойдутся и начнут впаривать про русофобию и нацизм сегодня, что весь загнивающий запад, англо-саксы и трансформеры против "русского мира".
А закончат на тезисе, что спорт должен быть вне политики, пустите в еврокубки пожалуйста.
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terskiy
В Самаре установят 80 метровый снаряд Himars
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maks44
Кто-нибудь может объяснить как георгиевская лента стала символом ВОВ? Что такое георгиевская лента - это лента к ордену Святого Георгия. Это награда царской армии и белой армии. А в ВОВ участвовала и победила Красная армия.
+29
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Albert Rrahmani
Ответ Алексей Сигаев
У общества должна быть идеология, хоть какая-нибудь. Без идеологии общество из людей работать не может, только из животных
О боже... Опять в дур*е день открытых дверей.
+19
-4
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Влад Путман
Ага. Уверен, что и без буквы Z не обойдутся и начнут впаривать про русофобию и нацизм сегодня, что весь загнивающий запад, англо-саксы и трансформеры против "русского мира".
+24
-10
+14
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Albert Rrahmani
Ответ maks44
Кто-нибудь может объяснить как георгиевская лента стала символом ВОВ? Что такое георгиевская лента - это лента к ордену Святого Георгия. Это награда царской армии и белой армии. А в ВОВ участвовала и победила Красная армия.
Зетники и пудингисты схавают, точнее уже давно схавали.
+19
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AlexM37
Да, круто, опять оттуда. А есть что-нибудь не из ВОВ, ну хоть что-то?
+16
-5
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Iuasamotu
Ретроконвульсии. Именно флешмобы с георгиевскими ленточками и испоганили память о героях и жертвах ВМВ и ВОВ и рассорили весь бывший СССР.
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banchik1
Карго культ в чистом виде.
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Злобный Конь
Ответ Volgogradets
Комментарий удален модератором
При чём здесь спартачата? Сейчас полусвастон - символ России, "освободителей"
+10
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Dizzod
Ответ maks44
Кто-нибудь может объяснить как георгиевская лента стала символом ВОВ? Что такое георгиевская лента - это лента к ордену Святого Георгия. Это награда царской армии и белой армии. А в ВОВ участвовала и победила Красная армия.
все вы врете в ВОВ победил Вова, поэтому она ВОВ называется. А ленту выбрали потому что его хранит Св. Георгий по просьбе Газзаева.
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Юрий Юрий
Спорт вне политики?))))
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Iuasamotu
Ответ AlexM37
Ну, не только они, и даже не они, в основном
Георгиевская ленточка, это скорее память о Российской империи, чем о ВОВ. Понятно, что символические штандарты Российской империи почти во всех республиках бывшего СССР были восприняты с неприятием.
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ТимТалер
Светлая память защитникам отечества !
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Realist2022
Ответ BernardLama
Комментарий удален модератором
Ну конечно же та версия, которую у нас в гос. СМИ озвучивают, истина последней инстанции для вас
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Геннадий
Может лучше 80-метровое Знамя Победы ?
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Felp
Ответ maks44
Кто-нибудь может объяснить как георгиевская лента стала символом ВОВ? Что такое георгиевская лента - это лента к ордену Святого Георгия. Это награда царской армии и белой армии. А в ВОВ участвовала и победила Красная армия.
Тебе интернет только для спортса нужен?
+2
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Mihel
Превратили день скорби и трагедии в карнавал 🙁
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Максим Максюша
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
закройся и не отсвечивай! откуда вы беретесь такие? уши бы вам накрутил с удовольствием. это наша история , а не ваша. вот и проваливай.
Гонишь порожняк
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Гекдениз Кардениз
При том что нынешний главный фашист и русофоб прячется под землей , вот только оболваненое поколение поймет это в старости когда рассекретят всю его деятельность
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Ярик01
Лента - новодел, нафига она нужна.
Сам матч по себе самодостаточный.
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Volgogradets
спартачата растянут их любимый запрещённый символ
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Екн Лор
Ответ maks44
Кто-нибудь может объяснить как георгиевская лента стала символом ВОВ? Что такое георгиевская лента - это лента к ордену Святого Георгия. Это награда царской армии и белой армии. А в ВОВ участвовала и победила Красная армия.
Медаль за победу в ВОВ с георгиевской лентой, так что Путин тут не причем)
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