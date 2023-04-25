Тихонов, Аленичев, Веретенников и Абрамов поучаствовали в презентации формы к «матчу Победы»

Представлена форма команд, которые сыграют в «матче Победы».

1 мая в Волгограде пройдет ретроматч между командами московского « » и сталинградского «Динамо». В нем примут участие бывшие российские футболисты.

представил комплекты формы, в которой сыграют команды. В презентации приняли участие , , Виталий Абрамов и .

«Матч Победы» посвящен 80-й годовщине победы в Сталинградской битвы. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой пройдет традиционная для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.

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