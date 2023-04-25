Тихонов, Аленичев, Веретенников и Абрамов поучаствовали в презентации формы к «матчу Победы»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия РФС Дмитрий Аленичев Ротор Олег Веретенников игровая форма стиль ретро Футбол

Представлена форма команд, которые сыграют в «матче Победы».

1 мая в Волгограде пройдет ретроматч между командами московского «Спартака» и сталинградского «Динамо». В нем примут участие бывшие российские футболисты.

РФС представил комплекты формы, в которой сыграют команды. В презентации приняли участие Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Виталий Абрамов и Олег Веретенников

«Матч Победы» посвящен 80-й годовщине победы в Сталинградской битвы. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой пройдет традиционная для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.

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8 комментариев

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mnogokotin-
идея отличная лишь бы политику не приплетали
+10
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Petr Denisov
Зенит раньше назывался Сталинец.

В этом контексте лучше Динамо.
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Виталий
Интересный матч будет и составы крутые , в общем спасибо организаторам за такой ретро матч )
+2
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Влад Путман
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Владимир Молявин
Хорошая идея. Если получится, то обязательно посмотрю.
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mnogokotin-
Ответ Влад Путман
Комментарий удален модератором
аккуратнее, это статья по нынешним законам. но плюс кинул )
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