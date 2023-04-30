Лапочкин о столкновении Зиньковского и Миронова за минуту до гола «Спартака»: «Это фол, надо было назначить штрафной. Ни у кого не возникло бы претензий»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Антон Зиньковский Матч ТВ Егор Голенков Павел Маслов Алексей Миронов Футбол

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил судейство в матче «Спартака» и «Ростова».

В 25-м туре Мир РПЛ «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1).

«Ростов» после матча выложил видео о судействе матча со «Спартаком», опубликовав эпизод из концовки, где Павел Маслов столкнулся с Егором Голенковым, а через несколько секунд – Антон Зиньковский с Алексеем Мироновым. Эти контакты произошли на 93-й минуте матча, а на 94-й «Спартак» сравнял счет.

«Столкновение Голенкова с защитником «Спартака» [Масловым] – это игровой момент для меня. Оба смотрят на мяч, я не вижу здесь фола. Они сталкиваются, смотря на мяч, бегут, это случайное столкновение. Я не вижу здесь фола.

А вот следующий момент, когда Зиньковский толкает Миронова в спину, – с общей камеры хорошо видно, для меня это фол. Зиньковский фолит. Надо было назначить штрафной. Просто штрафной в центре поля. Я думаю, ни у кого не возникло бы претензий», – сказал Лапочкин в программе «После футбола» на канале «Матч Премьер».

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6 комментариев

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igls54
Зарема: Это другое!
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SkSK
казалось бы, простой штрафной в центре поля. а какие последствия...
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Ильдар Фарукшин
Нет надо изучить игру с начала матча 😊
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Алексей Сигаев
Надо было проинформировать УЕФА, что перед игрой Вентспилс — Бордо пытались занести. Ни у кого не возникло бы претензий
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