Антон Зиньковский: «Хочу играть в старте «Спартака». Схема в пять защитников мне не сильно подходит»

Теги Спартак премьер-лига Россия тактика Антон Зиньковский Футбол

Антон Зиньковский рассказал, при каких схемах играет лучше всего.

После зимней паузы Зиньковский выходил в стартовом составе «Спартака» лишь 5 раз.

«Конечно, хочется играть в стартовом составе. В двух последних матчах хорошо выхожу, приношу пользу команде какими-то голевыми действиями. В любом случае, хотелось бы так же продолжать.

Сейчас схема в пять защитников, она не сильно мне подходит. Когда есть три атакующих игрока, 4-4-2, 4-3-3 – это те схемы, которые больше располагают к атаке и больше мне подходит. В пять защитников тяжелее, поэтому приходится нас всех ротировать», – сказал полузащитник «Спартака».

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4 комментария

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Итачи Учиха
Было бы интересно увидеть трио Антоха-Бальде-Зиньковский
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