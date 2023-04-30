Антон Зиньковский: «Хочу играть в старте «Спартака». Схема в пять защитников мне не сильно подходит»
Антон Зиньковский рассказал, при каких схемах играет лучше всего.
После зимней паузы Зиньковский выходил в стартовом составе «Спартака» лишь 5 раз.
«Конечно, хочется играть в стартовом составе. В двух последних матчах хорошо выхожу, приношу пользу команде какими-то голевыми действиями. В любом случае, хотелось бы так же продолжать.
Сейчас схема в пять защитников, она не сильно мне подходит. Когда есть три атакующих игрока, 4-4-2, 4-3-3 – это те схемы, которые больше располагают к атаке и больше мне подходит. В пять защитников тяжелее, поэтому приходится нас всех ротировать», – сказал полузащитник «Спартака».
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