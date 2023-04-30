Комличенко объяснил, почему «Ростов» пропустил от «Спартака» на 94-й: «Мы сели слишком низко и переиграли минуту»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Николай Комличенко Спорт-Экспресс Футбол

Николай Комличенко объяснил пропущенный на 94-й минуте гол от «Спартака» (1:1).

– Почему не удержали, на последних минутах пропустили? 

– Потому что сели низко слишком в конце и переиграли, мне кажется, на минуту или сколько.

– Там было 93:17 при втором угловом.

– Ну и надо было мяч не выбивать все-таки. Прям сильно низко сели, – сказал форвард «Ростова».

 

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21 комментарий

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dmtrlebedeff
Комличенко : "Потому что я уже готовился бежать в штрафную Спартака, чтобы упасть. Потерял концентрацию!"
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ЦСКА1960
Надо было не минуты считать, а играть до финального свистка.
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Спартакус Москвакус
Комличенко : Я уже лежал в штрафной Спартака ,когда Селихов убежал к нашим воротам
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Давид Agabekyan
Ответ Ростовский
Может хватит уже завидовать Комличенко за то что у него отобрать мяч без нарушения правил практически нереально? Шикарный футболист.
Мяч без нарушений не могли отобрать только у Марадоны, Месси и Комличенко
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Евгений Кузнецов
возможно, пора уже в обиход вводить новый термин "синдром Комличенко" - когда нападающий не пытается играть до конца и забить гол, а только и занят весь матч тем, что ищет возможность красиво нырнуть. это реально какой-то позор...
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rigobersong
команды карпина всегда ноют:)
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Aleksandr Danilov
Комличенко объяснил, почему «Ростов» пропустил от «Спартака» на 94-й: «Мы сели слишком низко, а надо было лишь упасть
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Василий Питерский
Флиппер
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dreamstep
Надо было Комличенко играть форварда и за 90 минут хоть 1 гол забить, тогда бы может и победили. А то что минуту переиграли, на это жаловаться тупо.
+4
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Ильдар Фарукшин
Хороший "актёр". Не только падать умеет но и речь поставлена 😊
+8
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Гриша
Потому что в Ростове 10 игроков и актеришка. Ниразу не попытался сыграть, одна цель в жизни - упасть в штрафной.
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Pertinax Gandi
Ну, вот это 93-17, ну это же несерьёзно. Это не хоккей. Время окончания матча в любом случае определяет судья.
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Caustic
"Потому что меня заменили, а остальные так красиво лежать не умеют!"
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Спартак-лучшая команда России
Ответ Ростовский
Может хватит уже завидовать Комличенко за то что у него отобрать мяч без нарушения правил практически нереально? Шикарный футболист.
Только у 2 команд есть дельфины . Вчера была их дуэль
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natetinain
Ответ Ростовский
да, габариты+техника Комличенко = невозможность отобрать мяч без нарушения.
он просто очень быстрый. всегда успеет упасть, прежде чем соперник отберет у него мяч.
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Caustic
Ответ Гриша
Потому что в Ростове 10 игроков и актеришка. Ниразу не попытался сыграть, одна цель в жизни - упасть в штрафной.
ну актеришка как минимум не один. Глебов был вчера отмечен за актерское мастерство. :-)
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