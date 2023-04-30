Комличенко объяснил, почему «Ростов» пропустил от «Спартака» на 94-й: «Мы сели слишком низко и переиграли минуту»
Николай Комличенко объяснил пропущенный на 94-й минуте гол от «Спартака» (1:1).
– Почему не удержали, на последних минутах пропустили?
– Потому что сели низко слишком в конце и переиграли, мне кажется, на минуту или сколько.
– Там было 93:17 при втором угловом.
– Ну и надо было мяч не выбивать все-таки. Прям сильно низко сели, – сказал форвард «Ростова».
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