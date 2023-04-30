Лапочкин считает, что Соболева нужно было удалять на 39-й минуте матча с «Ростовом»: «Врезался в лицо Ланговичу, чистейшая вторая желтая»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Кирилл Левников Матч ТВ Александр Соболев Андрей Лангович Футбол

Сергей Лапочкин считает, что Александра Соболева в матче с «Ростовом» нужно было удалить.

В 25-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). На последней добавленной минуте 2-го тайма форвард «Спартака» Александр Соболев сравнял счет.

На 39-й минуте матча Соболев столкнулся с защитником «Ростова» Андреем Ланговичем, ударив его плечом в лицо. Главный арбитр Кирилл Левников не показал желтую карточку. Ранее, на 32-й минуте, форвард «Спартака» получил желтую карточку, придержав игрока «Ростова» за футболку.

«Соболев забивает гол в добавленное время. А он должен был быть удален на 39-й минуте.

Мы видим, что он безрассудно врезается плечом в лицо [Ланговичу]. А у него уже была карточка. Ну что это, если не карточка?! Чистейшая желтая карточка за грубую игру. А она вторая у него должна была быть.

Если бы его удалили на 39-й, наверное, не было бы вот этого гола. А может, и был, никто не знает, уже нет сослагательного наклонения», – сказал бывший арбитр ФИФА в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ».

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48 комментариев

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Roman
Соболев красных карточек недополучил штуки три за сезон точно
+98
-21
+77
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расформировать московские кабинеты
Ответ Roman
Соболев красных карточек недополучил штуки три за сезон точно
3? я на 5 сбился
+56
-10
+46
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Николай Чугай
А про карточку Литвинову почему не сказал, где нарушения и впомине не было?
+19
-7
+12
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Катя СПб
Там еще был момент, когда он у кого-то из ростовчан трусы снять попытался. Уж не знаю зачем, может фетиш такой.
+11
-2
+9
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zanuda59
Ответ Spartacus Pro
А первая желтая? Точно также сфолил игрок Ростова, но карточки нет. Другой игрок Ростова не получил желтую за откидку мяча после свистка. Судья видел, но сделал только внушение. А в начале сезона Рыбус так получил вторую желтую за 10 секунд. И все твердили, что за такое нарушения без раздумий желтую надо. Почему такое внимание к нарушениям Соболева? Чтобы хайпануть и плюсики заработать?
Так и Соболеву за удар по мячу после свистка не дали жёлтую.
+11
-3
+8
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Peter Parker
Ответ Николай Чугай
А про карточку Литвинову почему не сказал, где нарушения и впомине не было?
А зачем, как и про карточки Мелехина, это же Ростов, они же дети
+9
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zanuda59
https://drive.google.com/file/d/1-0hj1t6Fs6bMcI787LSXREM4Vi5CcPHK/view?usp=drivesdk
Кто ещё не видел, убедитесь. Только Генича не слушайте. Он врёт.
+9
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Дмитрий9779
Ответ Катя СПб
Там еще был момент, когда он у кого-то из ростовчан трусы снять попытался. Уж не знаю зачем, может фетиш такой.
А ведь у кб Ещенко ещё в стрингах зашкварился.😁
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zanuda59
Ответ Николай Чугай
А про карточку Литвинову почему не сказал, где нарушения и впомине не было?
Она в программе даже не обсуждалась.
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Spartacus Pro
А первая желтая? Точно также сфолил игрок Ростова, но карточки нет. Другой игрок Ростова не получил желтую за откидку мяча после свистка. Судья видел, но сделал только внушение. А в начале сезона Рыбус так получил вторую желтую за 10 секунд. И все твердили, что за такое нарушения без раздумий желтую надо. Почему такое внимание к нарушениям Соболева? Чтобы хайпануть и плюсики заработать?
+15
-12
+3
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zanuda59
Ответ dmtrlebedeff
Все судьи, которые перестают судить становятся суперобъективными и кристально чистыми? Сколько карточек должен был получить Комличенко в сезоне за свои кривлянья в штрафной соперника? А, Лапочкин?!
Какое отношение имеют полученные-неполученные карточки Комличенко в прошлом к неудалению Соболева?
+4
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Three Days Grace
а почему никто не говорит, что мелехин на 2-3 желтые наиграл?
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Дмитрий9779
Ответ dimitrii36
не удивлюсь, если те стринги наидут в одном из твоих карманов, ценитель белья
Ахахаха,Диман,не надо мне привычки КБ приписывать,вся страна видела их на Ещенко,а не у кого-то в кармане.
+3
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zanuda59
Ответ Катя СПб
Там еще был момент, когда он у кого-то из ростовчан трусы снять попытался. Уж не знаю зачем, может фетиш такой.
Там Соболев не виноват, трусы Глебова сами за плавник зацепились😁
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svft
в черный список Генича
+3
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\\\ VORON ///
В этом моменте мяч летел Соболеву. Лангович бежал наперерез, тянулся, выставил "шлагбаум" перед Соболевым, пытаясь прервать пас, у него это получилось, на мгновение он опередил Соболева. С одной стороны, Лангович сделал подсечку Соболеву (одновременно с мячом он попал Соболеву по ногам), с другой стороны, Соболев врезался плечом в Ланговича. С моей точки зрения - это игровое столкновение.
+13
-11
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Tigo_Volchara93
Согласен, надо было удалить. А потом удивляются почему Карпин так реагирует на вопросы журналистов про судейство
+10
-8
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Дмитрий9779
Ответ dimitrii36
а ты не путай свои привычки с иными привычками, исполнил, отвечай за базар, эка тебя торкнуло разнообразие нижнего белья, Пако Рабан ты наш
Ты чего мне в натуре за базар хочешь предъявить?Ты какой масти бродяга?

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/privatrpl/3004377.html

Наезд по беспределу получается,как расходиться будем?
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Дмитрий9779
Ответ Николай Чугай
А про карточку Литвинову почему не сказал, где нарушения и впомине не было?
Если Спартак считает,что не было ЖК Литвинову то на каждую 4-ю можно подать протест в ЭСК.
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-DF-
Будем снисходительны, судья тоже человек - нельзя удалять ключевого дельфина перед важнейшим для Спартака матчем сезона, за такое судью могут никогда больше не позвать на спартаковские чаепития )
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zanuda59
Ответ sergspartak
Ну и? оба не дотянулись до мяча - врезались друг в друга. Оба двигались навстречу друг другу, никто тут не виноват, Лангович же не на месте стоял, он также врезался.
Только Лангович бежал к мячу, а Соболев от мяча. Понимаешь разницу?
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Евгений Цыбулин
Лапочкин говорит,что игрока Спартака,надо было удалить?)Ничего круче,от Спартаковской подстилки-я уже не услышу)))
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dmtrlebedeff
Ответ расформировать московские кабинеты
сколько красных не получил в этом сезоне дельфин?а, мясной?
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dimitrii36
Ответ Дмитрий9779
Ну да,признать очевидное не можешь как мужчина,а "завалить" собрался,иди себя завали на диван,проспись,заваливатель😁
наличие прибора в твоих стрингах, не является доказательством, что ты мужчина, кому ты втираешь, я таких как ты, на завтрак ел
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zanuda59
Ответ \\\ VORON ///
В этом моменте мяч летел Соболеву. Лангович бежал наперерез, тянулся, выставил "шлагбаум" перед Соболевым, пытаясь прервать пас, у него это получилось, на мгновение он опередил Соболева. С одной стороны, Лангович сделал подсечку Соболеву (одновременно с мячом он попал Соболеву по ногам), с другой стороны, Соболев врезался плечом в Ланговича. С моей точки зрения - это игровое столкновение.
Не, судя по твоим фантазиям Ланговича надо жёлтую давать.
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