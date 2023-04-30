Лапочкин считает, что Соболева нужно было удалять на 39-й минуте матча с «Ростовом»: «Врезался в лицо Ланговичу, чистейшая вторая желтая»

Сергей Лапочкин считает, что Александра Соболева в матче с «Ростовом» нужно было удалить.

В 25-м туре Мир « » сыграл вничью с « » (1:1). На последней добавленной минуте 2-го тайма форвард «Спартака» сравнял счет.

На 39-й минуте матча Соболев столкнулся с защитником «Ростова» , ударив его плечом в лицо. Главный арбитр Кирилл Левников не показал желтую карточку. Ранее, на 32-й минуте, форвард «Спартака» получил желтую карточку, придержав игрока «Ростова» за футболку.

«Соболев забивает гол в добавленное время. А он должен был быть удален на 39-й минуте.

Мы видим, что он безрассудно врезается плечом в лицо [Ланговичу]. А у него уже была карточка. Ну что это, если не карточка?! Чистейшая желтая карточка за грубую игру. А она вторая у него должна была быть.

Если бы его удалили на 39-й, наверное, не было бы вот этого гола. А может, и был, никто не знает, уже нет сослагательного наклонения», – сказал бывший арбитр ФИФА в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ».

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