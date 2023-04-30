Новый чемпион мира по шахматам Лижэнь: «Хочу поехать на матч «Ювентуса», моего любимого клуба»

Теги Ювентус серия А Италия Болонья матч на первенство мира Лижэнь Дин Футбол

17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь рассказал о любви к «Ювентусу».

Первый чемпион мира из Китая рассказал, что собирается делать в ближайшее время после победы над Яном Непомнящим. Шахматист заработал 1,1 млн евро.

«Я могу попутешествовать, если будет свободное время.

Я хочу отправиться в Турин и посмотреть матч «Ювентуса», моего любимого клуба», – сообщил Лижэнь.

В настоящий момент «бьянконери» уступают «Болонье» в 32-м туре Серии А со счетом 0:1. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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15 комментариев

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Екн Лор
Скоро китайцы будут мечтать попасть на матчи своих любимых команд из ФНЛ
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Zidane 21
вот так неожиданность))) знал бы, за Дина болел бы))))
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Левая бровь Анчелотти
Juventino! 🖤🤍
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ForzaGandzasar
О, опозоримся (( Срочно менять физ.рука
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Roman Dementiev
Ответ Алексей Сид
Ну и вкус (
Действительно, то ли дело глорить за какой-нибудь финансовый мешок или попсу из АПЛ/Ла Лиги.
+1
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Уся Ваткин
Ответ Pb-SE
Карякин: мечтаю попасть в Кремль, посмотреть на моего кумира Путина.
тогда ему в бункер надо
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wojtech66
Правильный китаец.)
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Pb-SE
Карякин: мечтаю попасть в Кремль, посмотреть на моего кумира Путина.
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Князефф
Впринципе можно Лэженя назначить вместо Аллегри. Хуже не будет.
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kokakoka
Ответ Алексей Сид
Ну и вкус (
Ну расскажи о правильном вкусе, знаток
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Marduhai
Ответ Уся Ваткин
тогда ему в бункер надо
Лучше тогда в Израиль - там сейчас у каждого граждана свой бункер, а по телявизеру нетаньяхов крутят...
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