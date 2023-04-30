Новый чемпион мира по шахматам Лижэнь: «Хочу поехать на матч «Ювентуса», моего любимого клуба»

17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь рассказал о любви к «Ювентусу».

Первый чемпион мира из Китая рассказал, что собирается делать в ближайшее время после победы над Яном Непомнящим. Шахматист заработал 1,1 млн евро.

«Я могу попутешествовать, если будет свободное время.

Я хочу отправиться в Турин и посмотреть матч « », моего любимого клуба», – сообщил Лижэнь.

В настоящий момент «бьянконери» уступают «Болонье» в 32-м туре Серии А со счетом 0:1. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Новый чемпион мира по шахматам – кто он? Имя по цитате Конфуция, живет с родителями, сломал серию Карлсена

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд