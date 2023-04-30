Лижэнь о матче с Непомнящим за шахматную корону: «Было очень сложно, чувствую облегчение. Сейчас точно буду плакать»

Дин Лижэнь эмоционально отреагировал на победу в матче за шахматную корону.

Китайский гроссмейстер обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке (2,5:1,5) и стал 17-м чемпионом мира.

«Чувствую облегчение. Был очень эмоциональный момент, я не мог контролировать чувства. Знаю себя – сейчас точно буду плакать.

Это был очень сложный матч для меня. Спасибо моим друзьям», – сказал после матча.

Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...