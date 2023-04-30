Лижэнь о матче с Непомнящим за шахматную корону: «Было очень сложно, чувствую облегчение. Сейчас точно буду плакать»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Дин Лижэнь эмоционально отреагировал на победу в матче за шахматную корону.

Китайский гроссмейстер обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке (2,5:1,5) и стал 17-м чемпионом мира.

«Чувствую облегчение. Был очень эмоциональный момент, я не мог контролировать чувства. Знаю себя – сейчас точно буду плакать.

Это был очень сложный матч для меня. Спасибо моим друзьям», – сказал Лижэнь после матча. 

Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...

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33 комментария

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Pazzo7
Хейтеры Яна, по всей видимости, далеки от мира шахмат, и не понимают, как тяжело в принципе попасть на матч за шахматную корону.

Если две победы на турнире претендентов и поражение в тай-брейке - позор, то что с остальными шахматистами вообще делать?)

Ян заслуживает максимального уважения и слова поддержки, ведь титул на этот раз был очень близко. Но так бывает, ничего страшного. Желаю отойти от этого нервяка и хорошо отдохнуть)
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МИХАЛЫЧ
скромный парень, заслуживает уважения
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Qarasik
Чел который даже не выиграл турнир претендентов стал чемпионом мира. В натуре нефритовый стержень.
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Fotisgrek
Ответ Qarasik
Чел который даже не выиграл турнир претендентов стал чемпионом мира. В натуре нефритовый стержень.
Не просто который не выиграл, а который не должен был в нём участвовать...
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Оригинальный Ник
Ответ Pazzo7
Хейтеры Яна, по всей видимости, далеки от мира шахмат, и не понимают, как тяжело в принципе попасть на матч за шахматную корону. Если две победы на турнире претендентов и поражение в тай-брейке - позор, то что с остальными шахматистами вообще делать?) Ян заслуживает максимального уважения и слова поддержки, ведь титул на этот раз был очень близко. Но так бывает, ничего страшного. Желаю отойти от этого нервяка и хорошо отдохнуть)
Когда человек несколько раз сливает своё преимущество, это уже попахивает шизофренией. Я топил за Яна весь матч, но тай-брейк окончательно показал, что он не чемпион и никогда им не будет
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МИХАЛЫЧ
Ответ Pazzo7
Хейтеры Яна, по всей видимости, далеки от мира шахмат, и не понимают, как тяжело в принципе попасть на матч за шахматную корону. Если две победы на турнире претендентов и поражение в тай-брейке - позор, то что с остальными шахматистами вообще делать?) Ян заслуживает максимального уважения и слова поддержки, ведь титул на этот раз был очень близко. Но так бывает, ничего страшного. Желаю отойти от этого нервяка и хорошо отдохнуть)
не написать о победители и строчки под текстом о Дине и накалякать целую портянку о Яне ,это и есть хейтерство ,только Дина
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ezhik38
Китай встречай своего Чемпиона! )
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alexman1996
Поздравления китайскому гроссмейстеру! Это было очень драматичное рубилово.
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Жечка Дырова
Ответ Оригинальный Ник
Когда человек несколько раз сливает своё преимущество, это уже попахивает шизофренией. Я топил за Яна весь матч, но тай-брейк окончательно показал, что он не чемпион и никогда им не будет
Это называется не шизофрения, а банальное давление и нервы. Да так получилось, что Дин оказался более стойким и выиграл на характере, в шахматах это очень важно
Яну уважение, и не отчаиваться
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riverman1980
Ирония судьбы в том, что Лижень попал на турнир претендентов только из-за политической дисквалификации Карякина. А свой чемпионский матч против Магнуса Карякин сыграл на порядок сильнее двух этих чокеров.
+6
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+6
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Жечка Дырова
Болел за Яна, но какой же всё таки Дин крутой, вообще не растроен, что такой скромный боец победил
+5
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justbored
Aww. Ну по такому случаю не грех и всплакнуть. 🇨🇳🏆👑✊
+4
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Yury Sin
Непомнящий тоже чемпион мира. По невынужденным ошибкам.
+3
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DonaldBrashear 2.0
Лижэнь красавчик, чемпион! за играми не особо следил, за новостями только. и каждый раз китаец проигрывал, но отыгрывался, молодец! достойное выступление!
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SopTecret
Спасибо товарищу Карякину от КПК за чемпиона из Китая :-)
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Marsbek Docoev
Поливают грязью Яна, ну в спорте есть победитель и проигравший. Поздравление китайскому шахматисту, а россиянину пережить горечь поражении и удачи в будущем
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Mancar Camoran 2.0
Ход b4 ещё долго будет сниться Яну...
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Neyron
Спасибо обоим, было очень интересно!!!
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Жечка Дырова
Ответ Оригинальный Ник
А за что Яну уважение? Будучи фаворитом слил шанс всей жизни, ещё и сделал очередной прогиб под Китай, это стыд
Я тебе всё выше написал.
Если ты не понимаешь, что шахматы это не только про саму игру на доске, и при этом называешь позором факт борьбы в матче такого калибра, то мне тебя жаль
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asusp527
Поздравления, Дин! Ты сегодня герой.
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Егор Егор
Ответ Qarasik
Чел который даже не выиграл турнир претендентов стал чемпионом мира. В натуре нефритовый стержень.
Его туда и впустил Карякин (или его дисква), но, справедливости ради, в топ-3 по рейтингу он тоже не просто так.
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SopTecret
Но Дин молодец, конечно, не расклеился, хотя и соперник ему помог, и вообще столько всего сложилось, как в кино прямо
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jonnysilverhand01
Реально серия пенальти … сейчас будет «почувствуй себя Смоловым»
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Пирс Морган
Мощная была заруба
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Уставший Фергюсон
Ответ Оригинальный Ник
Когда человек несколько раз сливает своё преимущество, это уже попахивает шизофренией. Я топил за Яна весь матч, но тай-брейк окончательно показал, что он не чемпион и никогда им не будет
Чувак если ты когда-то занимался профессиональным спортом где на тебя смотрят и ожидают победы больше чем твой двор, то ты бы наверное понимал что уровень напряжения и стресса и ошибки бывают у всех, а если всех мерить по диванной экспертизе то можно всех мерить по линейке
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