Лижэнь о матче с Непомнящим за шахматную корону: «Было очень сложно, чувствую облегчение. Сейчас точно буду плакать»
Дин Лижэнь эмоционально отреагировал на победу в матче за шахматную корону.
Китайский гроссмейстер обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке (2,5:1,5) и стал 17-м чемпионом мира.
«Чувствую облегчение. Был очень эмоциональный момент, я не мог контролировать чувства. Знаю себя – сейчас точно буду плакать.
Это был очень сложный матч для меня. Спасибо моим друзьям», – сказал Лижэнь после матча.
Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...
Если две победы на турнире претендентов и поражение в тай-брейке - позор, то что с остальными шахматистами вообще делать?)
Ян заслуживает максимального уважения и слова поддержки, ведь титул на этот раз был очень близко. Но так бывает, ничего страшного. Желаю отойти от этого нервяка и хорошо отдохнуть)
Яну уважение, и не отчаиваться
Если ты не понимаешь, что шахматы это не только про саму игру на доске, и при этом называешь позором факт борьбы в матче такого калибра, то мне тебя жаль