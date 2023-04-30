Песков о победе Дин Лижэня над Непомнящим: «Поздравим представителя Китая, он был сильнее. Наши гроссмейстеры будут работать дальше»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Дмитрий Песков Лижэнь Дин Шахматы

Дмитрий Песков прокомментировал итоги матча за шахматную корону.

Сегодня российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню на тай-брейке.

«У нас очень сильные позиции в мировых шахматах. Шахматы в России стремительно развиваются. У нас блестящая плеяда гроссмейстеров.

Сегодня победил представитель Китая. Поздравим его. Он был сильнее. Это шахматы. Наши гроссмейстеры будут работать дальше», – сказал пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России.

«Думал, что в такой позиции проиграть я не мог. Но оказалось, можно». Непомнящий разбит после упущенных шансов

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1 комментарий

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sintenced
Эти продолжают вылизывать Китаю.
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