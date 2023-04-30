Песков о победе Дин Лижэня над Непомнящим: «Поздравим представителя Китая, он был сильнее. Наши гроссмейстеры будут работать дальше»

Дмитрий Песков прокомментировал итоги матча за шахматную корону.

Сегодня российский гроссмейстер уступил китайцу Дин Лижэню на тай-брейке.

«У нас очень сильные позиции в мировых шахматах. Шахматы в России стремительно развиваются. У нас блестящая плеяда гроссмейстеров.

Сегодня победил представитель Китая. Поздравим его. Он был сильнее. Это шахматы. Наши гроссмейстеры будут работать дальше», – сказал пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России.

«Думал, что в такой позиции проиграть я не мог. Но оказалось, можно». Непомнящий разбит после упущенных шансов