У «Арсенала» 8 побед с общим счетом 18:1 и ничья с «Сити» осенью. Команда Артеты не пропустила в 7 из 9 матчей
«Арсенал» не пропустил в 7 из 9 последних матчей.
Команда Микеля Артеты разгромила «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.
В последний раз лондонцы уступали 31 августа – «Ливерпулю» (0:1). С тех пор они одержали 8 побед с общим счетом 18:1 и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
26 октября «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
