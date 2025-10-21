«Интер» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 18:2. Дальше – игра с «Наполи»

«Интер» продлил победную серию до семи матчей.

Команда Кристиана Киву разгромила «Юнион» (4:0) в Лиге чемпионов. Ранее были обыграны «Рома» (1:0), «Кремонезе» (4:1), «Славия» (3:0), «Кальяри» (2:0), «Сассуоло» (2:1) и «Аякс» (2:0).

В последний раз «Интер» побеждал 7 раз подряд в начале 2024 года. 25 октября он встретится с «Наполи» в Серии А.