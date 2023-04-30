Артем Дзюба: «Что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом – миф. Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии»

Артем Дзюба сказал после дубля «Химкам» (5:1), что в этой команде есть неприятный человек.

– Это миф, что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом. Сегодня тяжелый матч, понимали, что дома обязаны побеждать « ». Первый тайм не совсем качественно получился, за исключением пенальти.

При 2:0 перестали играть, а третий гол сломил «Химки», потом могли забивать уже шестой и седьмой. Должны более качественно играть. Поле прекрасное, агрономам и болельщикам огромный респект. Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии.

– В первом тайме было много передач в вашу сторону, это была установка?

– Мне показалось, что мало передач. Договорились, что будем много атаковать с флангов. Мне кажется, не совсем выполнили план, была задача бежать за спину, много принимать, но и я свои моменты плохо доигрывал. В такие моменты, когда что‑то не получается, гол окрыляет, поэтому блестящая передача, и скорпиончик прошел.

Мне кажется, болельщики любят такие игры, – сказал форвард « ».

Ранее Артем Дзюба критиковал отношение к нему со стороны , тренировавшего «Торпедо», а сейчас возглавляющего «Химки».

Нападающий рассказывал: «Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами. А там если чего вдруг…» Типа просмотр, но он так завуалировано это говорил – да-да, нет-нет. Меня все выставляют конфликтным, но я говорил: «Посмотрим, ладно». Как знаю, ему и в «Торпедо» сказали, что, мягко говоря, это некрасиво и неуважительно. Не знаю, откуда у него такой гонор, когда ты идешь на последнем месте и у тебя всего забито 7 голов. Странно так себя вести! Потом начал немножко юлить и хитрить, но пусть это будет на его совести».

Талалаев о Дзюбе в «Торпедо»: «Мы предлагали ему приехать, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение»

Талалаев о Дзюбе и «Торпедо»: «Непонятна поднятая истерика. Если лай и тявканье с разных сторон, понятен уровень людей. РПЛ все больше напоминает Медиалигу»

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд