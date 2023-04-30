Артем Дзюба: «Что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом – миф. Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии»

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба Андрей Талалаев премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба сказал после дубля «Химкам» (5:1), что в этой команде есть неприятный человек.

– Это миф, что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом. Сегодня тяжелый матч, понимали, что дома обязаны побеждать «Химки». Первый тайм не совсем качественно получился, за исключением пенальти.

При 2:0 перестали играть, а третий гол сломил «Химки», потом могли забивать уже шестой и седьмой. Должны более качественно играть. Поле прекрасное, агрономам и болельщикам огромный респект. Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии.

– В первом тайме было много передач в вашу сторону, это была установка?

– Мне показалось, что мало передач. Договорились, что будем много атаковать с флангов. Мне кажется, не совсем выполнили план, была задача бежать за спину, много принимать, но и я свои моменты плохо доигрывал. В такие моменты, когда что‑то не получается, гол окрыляет, поэтому блестящая передача, и скорпиончик прошел.

Мне кажется, болельщики любят такие игры, – сказал форвард «Локомотива».

Ранее Артем Дзюба критиковал отношение к нему со стороны Андрея Талалаева, тренировавшего «Торпедо», а сейчас возглавляющего «Химки».

Нападающий рассказывал: «Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами. А там если чего вдруг…» Типа просмотр, но он так завуалировано это говорил – да-да, нет-нет. Меня все выставляют конфликтным, но я говорил: «Посмотрим, ладно». Как знаю, ему и в «Торпедо» сказали, что, мягко говоря, это некрасиво и неуважительно. Не знаю, откуда у него такой гонор, когда ты идешь на последнем месте и у тебя всего забито 7 голов. Странно так себя вести! Потом начал немножко юлить и хитрить, но пусть это будет на его совести».

Талалаев о Дзюбе в «Торпедо»: «Мы предлагали ему приехать, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение»

Талалаев о Дзюбе и «Торпедо»: «Непонятна поднятая истерика. Если лай и тявканье с разных сторон, понятен уровень людей. РПЛ все больше напоминает Медиалигу»

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37 комментариев

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верюввалеру
Теперь его неделю не заткнуть
+94
-31
+63
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sashka.loker
Ответ alexsem69
И кто же это?)
Талалаев не взявший его в Торпедо
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раскаявшийся жиробас
Ответ верюввалеру
Теперь его неделю не заткнуть
Если забивает голы и приносит результат, пусть хоть каждый день говорит
+68
-14
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Дима Трепутин
Ответ верюввалеру
Теперь его неделю не заткнуть
Выходит на поле и забивает, у него спрашивают и он отвечает на вопросы, а вас по прежнему бомбит
+50
-13
+37
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повидло
Не пойму почему хейтят Артёма. Он глупый, но при этом искренний и смешной. Без него было б скучно. Поэтому пусть дальше продолжает. Его интервью хотя б эмоции вызывают)
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Renki
Терюшков: "А вот и не угадали!"...
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-1
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Slanselap
Дзюба против Терюшкова, по такому хоть кино снимай будет не хуже чем Чужой против Хищника.
+9
-2
+7
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Trash Talking
Не на того нарвался) Думаю, в ближайшее время этот "неприятный персонаж" ответит на это интервью в своем стиле :)
+5
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Егор Егор
Ответ Дима Трепутин
Выходит на поле и забивает, у него спрашивают и он отвечает на вопросы, а вас по прежнему бомбит
что-то после поражений или ничьих без его голов не слышим этих "ответов"
+2
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Роман Шаров
Ответ Verhovn
Рома, тебя ждёт похмелье.. И невозражай: Я знаю😄
😀😀😀в точку, прям прорицатель!)))
+1
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Verhovn
Ответ Роман Шаров
Артём сказал про Т...... ова? если про него, то нас ждёт неделя новостей от этого господина...
Рома, тебя ждёт похмелье.. И невозражай: Я знаю😄
+1
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Egobrain
Ответ Дима Трепутин
Выходит на поле и забивает, у него спрашивают и он отвечает на вопросы, а вас по прежнему бомбит
посему-то когда он выходит на поле и не забивает, а ему задают вопросы, он предпочитает на них не отвечать

вот за лицемерие и не любят
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a2wai
Ответ Мистер Громов
сначала подумал о Терешкова, но потом вспомнилось, что и Талалаев там...
Так балласт сам себя от команды отцепил, так что речь точно шла о Талалаеве.
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Kazachok__
Ответ повидло
Не пойму почему хейтят Артёма. Он глупый, но при этом искренний и смешной. Без него было б скучно. Поэтому пусть дальше продолжает. Его интервью хотя б эмоции вызывают)
Ладно бы просто глупый, но ведь Дзюба при этом наделен чрезмерным чувством собственной важности, не умеет признавать ошибки, конфликтный, впутывается в скандалы на протяжении всей карьеры. Тяжело питать симпатии к такому человеку, хотя он и отличный по меркам РПЛ футболист
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Dead88 Poets
Ответ верюввалеру
Теперь его неделю не заткнуть
священник
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Дмитрий Керпатенко
Ответ alexsem69
И кто же это?)
так всё же сказано в посте... заголовки прочесть, это хорошо, а дальше?)
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Мистер Громов
Ответ a2wai
Так балласт сам себя от команды отцепил, так что речь точно шла о Талалаеве.
да, это я забыл. Что поделать, Терюшков ещё долго будет приходить на ум, когда речь будет заходить о Химках)
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Сергей Павлов
Включили передачу «пусть говорят» с Артемом Дзюбой
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Сергей Павлов
Включили передачу «пусть говорят» с Артемом Дзюбой
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svft
куда там у него скорпиончик прошел?
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Alex_msk
"у меня нет раздражителей кроме спартака, Химок, торпедо, зенита, нижнего Новгорода"
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Мистер Громов
сначала подумал о Терешкова, но потом вспомнилось, что и Талалаев там...
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Percival
Артемка, как всегда, оторвался на очередном колхозе. А Зениту, ЦСКА, Спартаку и т.п. забивают Изидор и другие люди.
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stewiegriffin2
Да Темон как всегда. Показал очередной раз что хороший футболист, но обиженный человек. Все как всегда у него на один минус(какой нибудь хейт-хайп событие, с кем нибудь посрёца) - приходится плюс(забьёт очередные 1-2-3 мяча в очередной игре) . И наоборот. Такой вот он наш артемка дзюба
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Cst Cap
Да, привет мистеру-кластеру, представьте, что так Торпедо бы Дзюба затащил вверх. Ну, Талалаеву пофиг до родного клуба, главное деньги. Трутень
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