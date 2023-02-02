Талалаев о Дзюбе и «Торпедо»: «Непонятна поднятая истерика. Если лай и тявканье с разных сторон, понятен уровень людей. РПЛ все больше напоминает Медиалигу»

высказался о несостоявшемся переходе в «Торпедо».

– Если вынести за скобки фамилию Дзюба, должны ли, по-вашему, топ-игроки соглашаться на просмотр в клубах не из числа грандов?

– Уточню формулировку: просмотр не предлагался. Прозвучала идея встретиться, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, как профессионал профессионалу.

И тренер, и футболист, и вообще любой человек, достигший определенного статуса, имеют право обижаться, если им устраивают просмотр. Важно лишь понимать, насколько тебе это нужно и что именно тебе предлагают.

– В том, что пути команды и футболиста расходятся из-за поведенческих амбиций, согласитесь, много неправильного.

– Больше непонятна истерика, поднятая вокруг ситуации. Самостоятельный человек в силах сам ответить на возникающие вопросы. Я, например, предпочитаю делать это лично, а не через кого-то.

Но если с разных сторон начинают доноситься лай и тявканье, становится понятен уровень этих людей. Не зная положение дел изнутри, пытаются вставить мнение, думая, что оно кому-то интересно.

К сожалению, разница между уровнем Мир РПЛ и остальным российским футболом стирается, наш чемпионат все больше напоминает Медиалигу. Внимательно слежу за профессиональной средой и прошу пресс-службу оградить меня от бойких ребят с камерами и диктофонами, стремящихся спровоцировать, хайпануть и выдернуть мысли из контекста.

Хочется, чтобы любой заслуженный игрок, будь то Дзюба, , или , воспринимал наше общение, в первую очередь, с человеческих позиций, во вторую – с профессиональных, а в последнюю – как желание помериться амбициями.

И уж тем более ни к чему подтягивать сюда третьи лица. Мое уличное воспитание подсказывает: это как-то мелочно и не по-пацански.

– Теперь не вынося Дзюбу за скобки: разговор между вами был, расстались на спокойной ноте?

– Сохранилось ощущение, что если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: «Артем, давай еще раз подумаем». Внутри по-прежнему остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет, – заявил главный тренер «Торпедо».

Талалаев о Дзюбе в «Торпедо»: «Мы предлагали ему приехать, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение»

Почему Дзюбу никто не берет? 15 клубам РПЛ он не нужен, но есть 1 вариант