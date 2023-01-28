Талалаев о Дзюбе в «Торпедо»: «Мы предлагали ему приехать, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение»

Теги Артем Дзюба Андрей Талалаев премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Торпедо».

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что Дзюбы в клубе не будет: «Вопрос закрыт».

«Можете поговорить с Артемом, у нас был очень хороший разговор. Я ждал его на сборах. Мы сделали определенное предложение.

Чтобы войти в команду, нужно как минимум открыть дверь. Мы предлагали Артему приехать на пару дней, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение.

Есть ли шансы? Скорее всего, нет, потому что это решение совета директоров», – сказал Талалаев в программе «Все на Матч!».

Экс-футболист «Зенита» находится в статусе свободного агента с ноября, до этого он выступал в Турции за «Адана Демирспор». Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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25%
ЦСКА
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33%
Пари НН
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42%
Первая лига

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6 комментариев

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Алексей Кондурцев
Такое ощущение что Дзюба провел всю свою карьеру в реале или барсе
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0
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шлеп нога
Дзюба - барыня на выдане!
+1
-1
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Юрий Кечко
Расставить точки над .i.
+3
0
+3
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Михаил Солдатенков
"Мы предлагали Артему приехать на пару дней, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение".
Действительно, он принял другое решение - уже шесть раз не может пройти медосмотр для "Пари НН" (по данным "Чемпионата").
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Dark.Babysitter
о чём общаться? Готовы з/пл платить такую-то или нет?
Дзюба задачи решать может мы знаем)()
+1
-4
-3
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Михо
Чего он хочет? Эго больше чем у Златана при отсутствии оснований для этого
+4
-2
+2
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