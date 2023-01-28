Талалаев о Дзюбе в «Торпедо»: «Мы предлагали ему приехать, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение»

высказался о возможном переходе в « ».

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что Дзюбы в клубе не будет: «Вопрос закрыт».

«Можете поговорить с Артемом, у нас был очень хороший разговор. Я ждал его на сборах. Мы сделали определенное предложение.

Чтобы войти в команду, нужно как минимум открыть дверь. Мы предлагали Артему приехать на пару дней, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение.

Есть ли шансы? Скорее всего, нет, потому что это решение совета директоров», – сказал Талалаев в программе «Все на Матч!».

Экс-футболист «Зенита» находится в статусе свободного агента с ноября, до этого он выступал в Турции за «Адана Демирспор». Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

Почему Дзюбу никто не берет? 15 клубам РПЛ он не нужен, но есть 1 вариант