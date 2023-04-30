Юрген Клопп: «Сочувствую «Челси». Нельзя собрать лучших игроков и думать, что это сработает. Нужно построить команду»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп на примере «Челси» объяснил, что лучшие игроки не гарантируют результат.

«Честно говоря, я немного сочувствую «Челси», потому что их дела идут не очень хорошо. Думаю, это топ-команда. Но, с другой стороны, приятно видеть, что нельзя просто собрать вместе лучших игроков и думать, мол, это сработает.

Нужно построить команду. И именно этот фактор недооценили ребята, поставив перед тренерами почти невыполнимую задачу. У вас не может быть двух раздевалок, нельзя тренироваться на двух полях. Нужно создать отношения, командный дух. Мне нравится такой путь.

С «Челси» в итоге все будет хорошо. Они станут невероятно сильными в следующем сезоне, но я использую их только в качестве примера. На самом высоком уровне так нельзя действовать. И мы не будем этого делать.

Нужно приводить правильных игроков и строить команду. Эта команда написала сенсационную историю, а теперь мы начинаем новую, вот и все», – сказал тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

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29 комментариев

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vladimir.kostrichko
Ответ DolJun
клопп прав, боули в этом решил убедиться на личном примере. но если деньги есть - почему нет? в конце концов ему не нужно клуб в ломбард за рычаги закладывать чтобы такое проворачивать. жаль только что сезон потерян.
Челси и Ливерпуль противоположности..У Челси тупой транжира а у Ливерпуля жадные скряги....Результата 0 в обоих случаях.
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deadjoker
Клоп молодец, разложил все четко.
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Старый Сухи
Клопп все правильно сказал. Единственное, что я бы не говорил так это то, что Челси собрал лучших игроков. Хороших да, но не лучших. Но это не так важно. Важен намек на хозяина самодура.
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The Best
Новость про Челси, рычагберка и гуру футбола тут как тут)
Я даже не удивлён,это уже база.
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llolishe
Слил сезон-теперь можно на пресс-конференциях про всех поговорить
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#SharkTeam
Ответ Vadiay
Цифры приведешь? Или опять самому опять интернет шерстить?
ХОть бы не позорился а!
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#SharkTeam
Ответ Vadiay
Цифры приведешь? Или опять самому опять интернет шерстить?
Да что ж вы такие немощные то а. Хоть бы ленту спорца смотрели
Лопай!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/inenglishplease/3133144.html
Шах и мат, скаузер
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Давид Agabekyan
Ответ llolishe
Слил сезон-теперь можно на пресс-конференциях про всех поговорить
Ну да. Его же спросили про Ливерпуль Тоттенхэм а он начал про Челси говорить. Это же не журналисты его спросили
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Artūras Grigas
...лучших игроков... Были бы лучшими если бы не было получше. Хотя , как для середняка ,может быть они и лучшие.
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#SharkTeam
За последние 5 лет кстати сальдо у ливера хуже чем у Сити, и дальше вряд ли лучше будет если ливер конечно хочет подняться хотя бы в зону ЛЕ
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Emma Nevskaia
постеснялся добавить,что Боули не нужно так часто заходить в раздевалку
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rigobersong
Нормально Клопп троллит мешок:))
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Нионель Ералду
Не говорите это Боули, дайте еще клубам заработать)
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#SharkTeam
Клоп как ты мог, опять олдовых с 2005 опустил
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Artūras Grigas
Ответ Старый Сухи
Клопп все правильно сказал. Единственное, что я бы не говорил так это то, что Челси собрал лучших игроков. Хороших да, но не лучших. Но это не так важно. Важен намек на хозяина самодура.
Для такого середняка ( Челси ) - они лучшие.
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Artūras Grigas
Ответ #SharkTeam
За последние 5 лет кстати сальдо у ливера хуже чем у Сити, и дальше вряд ли лучше будет если ливер конечно хочет подняться хотя бы в зону ЛЕ
Если что , все название рек пишется с большой буквы. Иди уроки делать!
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Vadiay
Ответ #SharkTeam
За последние 5 лет кстати сальдо у ливера хуже чем у Сити, и дальше вряд ли лучше будет если ливер конечно хочет подняться хотя бы в зону ЛЕ
Цифры приведешь? Или опять самому опять интернет шерстить?
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SCHOKKKK
Ответ #SharkTeam
Клоп как ты мог, опять олдовых с 2005 опустил
А ты олдовый с 2008, я правильно понимаю?😂
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SCHOKKKK
Ответ The Best
Новость про Челси, рычагберка и гуру футбола тут как тут) Я даже не удивлён,это уже база.
У них там новый Кркич в команде образовался, поэтому их публичные сношения на радостях неудивительны😂
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Весь мир уже смеется над этим клубом:)
Да и будем объективны, называть лондонский больше чем цирк клубом это оскорбление для остальных английских команд и футбола в целом)
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Весь мир уже смеется над этим клубом:)
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rigobersong
Ответ Pitkin
Клопп прав. Тут только Джозе может дать результат. Напомню, что в своё время Моуриньо разгребал огромные завалы в Интере, где также было более сорока игроков в составе. Полсостава продали, расторгли контракты или сдали в аренду. Ну а с остальными 22 игроками Моуриньо через два года взял требл, дважды подряв взяв при этом скудетто. И вряд ли тут Поч что может соорудить.
возможно Поч будет челси из чемпионшипа выводить:)
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S100 Winner
А разве Челси собрал каких-то ЛУЧШИХ игроков? Кто эти ЛУЧШИЕ?
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SCHOKKKK
Ответ vladimir.kostrichko
Я как раз недавно сравнил трансферные балансы Ливерпуля и мансити))))))))У сити больше траснферный минус при Гвардиоле....Челси же вообще после зимнего ТО ушел в астрал по минусу......
То, что мистер 11 лет без ЛЧ всегда кучу бабла тратил на состав, ни для кого не сюрприз. Хотя и это не всегда помогало, Бавария не даст соврать 😂
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DolJun
Ответ vladimir.kostrichko
Челси и Ливерпуль противоположности..У Челси тупой транжира а у Ливерпуля жадные скряги....Результата 0 в обоих случаях.
это если сравнить в моменте. при правильном управлении в случае с транжирой результаты не заставят себя долго ждать. в случае с ливерпулем - а на кого они денег пожалели? мане ушел - замену взяли. разве что центр поля провисает.
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