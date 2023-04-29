Гравенберх сообщит «Баварии», что хочет в «Ливерпуль». Тухель попытается убедить его остаться

Райан Гравенберх хочет перейти в «Ливерпуль» из «Баварии».

По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, полузащитник сообщит «Баварии», что хочет перейти в « ». Видеть Гравенберха в английском клубе хочет лично .

Отмечается, что может попытаться убедить Райана остаться в «Баварии».

Сообщалось, что трансфер 20-летнего полузащитника оценивается в 25 млн фунтов (почти 28 млн евро). Минувшим летом « » купила Гравенберха у «Аякса» за 18,5 млн евро, за счет бонусов сумма может увеличиться до 24,5 млн евро.

В этом сезоне на счету 1 гол и 1 результативная передача в 28 матчах за «Баварию» во всех турнирах (всего он отыграл 726 минут во всех матчах сезона). Полную статистику полузащитника можно найти здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд