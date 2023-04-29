Гравенберх сообщит «Баварии», что хочет в «Ливерпуль». Тухель попытается убедить его остаться

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп возможные трансферы Томас Тухель Райан Гравенберх Футбол

Райан Гравенберх хочет перейти в «Ливерпуль» из «Баварии».

По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, полузащитник сообщит «Баварии», что хочет перейти в «Ливерпуль». Видеть Гравенберха в английском клубе хочет лично Юрген Клопп.

Отмечается, что Томас Тухель может попытаться убедить Райана остаться в «Баварии».

Сообщалось, что трансфер 20-летнего полузащитника оценивается в 25 млн фунтов (почти 28 млн евро). Минувшим летом «Бавария» купила Гравенберха у «Аякса» за 18,5 млн евро, за счет бонусов сумма может увеличиться до 24,5 млн евро.

В этом сезоне на счету Райана 1 гол и 1 результативная передача в 28 матчах за «Баварию» во всех турнирах (всего он отыграл 726 минут во всех матчах сезона). Полную статистику полузащитника можно найти здесь.

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11 комментариев

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untilofend
как он его убедит если играть не дает? райан ждем
+30
-1
+29
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Vadiay
Ответ untilofend
как он его убедит если играть не дает? райан ждем
Скажет, что на скамейке тоже неплохо сидеть, скамейки-то удобные.
+5
-1
+4
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DeutschesFußballFan
Ну и матом он Баварии надо? На лавке сидеть?
Пусть играет, в Англии может получит шанс.
+5
-2
+3
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АРХАТ
Я думал здесь настреляю по-быстренькому титулов, а тут...
+4
-4
0
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Alex Sarus
Вот его и Бареллу нужно.

Ну и защитника еще.
0
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