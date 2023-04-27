Каррагер об «Арсенале»: «Хорошая команда в неподходящее время. До эпохи Гвардиолы они бы по-прежнему шли к титулу»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер думает, что нынешний «Арсенал» мог бы выиграть АПЛ до эпохи Пепа Гвардиолы.

В 33-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1. «Арсенал» опережает «Сити» в турнирной таблице на 2 очка, при этом у «горожан» есть два матча в запасе.

«Победа над «Арсеналом» последовала за разгромом «Ливерпуля» и мюнхенской «Баварии». В каждом случае было легко сосредоточиться на недостатках побежденных соперников. Но «Ливерпуль» был ближайшим соперником «Сити» в течение последних четырех лет, а «Арсенал» – единственная команда, которая не отставала от них в этом сезоне. Нужно ли так критично относиться к ним, учитывая, как мало других команд были способны соответствовать стандартам «Сити»?

Пропасть между «Сити» и «Арсеналом» была удивительной и одновременно тревожной для остальной части Премьер-лиги. Я не могу припомнить игру такого масштаба – чемпионский матч в кульминационный момент сезона – которая была бы настолько односторонней. И все же я не могу не испытывать некоторой симпатии к Микелю Артете и игрокам «Арсенала».

До эпохи Гвардиолы «Арсенал» с таким количеством очков по-прежнему шел бы к титулу Премьер-лиги. Так же, как «Ливерпуль» Клоппа, который в те годы финишировал вторым, «Арсенал» оказался хорошей командой в неподходящее время», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.

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42 комментария

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Akezhan Kutvarov
Ответ Rustam Guseynoff
Все сравнивают талант Артеты и Пепа, а надо сравнивать составы и их стоимость. С таким набором игроков, как в Сити у них соперников в Премьер-Лиге сейчас нет
Боули и фк Мем щас грустно заплакали
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StarsAndArrows
Ответ Зелёный гопник
До сих пор не понимаю, вот как Арсенал умудрился профукать такой крупный очковый гандикап🤷🏼‍♂️
Максимальный гандикап был 8 очком до первой очной встречи,это ни разу не огромный гандикап с таким соперником как сити,они в отличии от многих могут и 15 матчей подряд выйграть.
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Зелёный гопник
До сих пор не понимаю, вот как Арсенал умудрился профукать такой крупный очковый гандикап🤷🏼‍♂️
+14
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Футбол_это_жизнь
Ответ Rustam Guseynoff
Все сравнивают талант Артеты и Пепа, а надо сравнивать составы и их стоимость. С таким набором игроков, как в Сити у них соперников в Премьер-Лиге сейчас нет
У Пепа не было супер дорогих покупок по оверпрайсу ради имени и хайпа, все игроки которых он покупал нужны были ему и подходили на 100%. Даже из косяпорного Стерлинга на 2 сезона Пеп сделал крутого футболиста. Пеп тратит деньги и даёт результат. А самое важное, он строит системный клуб, убери из этой команды любого футболиста или добавь условного Холланда (который вообще не подходит Пепу по уверениям местных экспертов) футбол Пепа останется результативным. Они уже не раз показывали как умеют играть без КДБ, Бернарду, Гюндо. Фоден и Грилиш взаимозаменямы, Марез вообще то он основной, то глубокий запас. Лучший игрок матча с Баварией Стоунз в роли опорника.

Пеп тратит и даёт результат, МЮ тратит и не даёт результат, Арсенал не тратит и не даёт результата, Челси тратит и даёт отрицательный результат.
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Ответ QWertY
Как доминатор может быть учеником и не превзойти Пепа, если 80% успеха Сити зависело от Артеты, когда он был помощником?)
Кто тебе эту фигню сказал, интересно?
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Los Galácticos
Что не говори а МС мастер делать чемпионский камбэк в АПЛ, первым был Ливерпуль с Суаресом, потом два раза эпично обошли Ливерпуль Клоппа на 1 очко, и теперь скорее всего обламают и Арсенал. Ну и как же можно забыть про гол Агуэро в последнем туре на последней минуте матча, который лишил чемпионства МЮ.
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Schiaff1no
Объективно говоря даже намек на борьбу за чемпионство для Арсенала уже огромное достижение, молодая команда без невероятных вливаний с молодым тренером, не нужно преуменьшать этого. Пока не доросли, но все впереди
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Axs Men
Ответ Los Galácticos
Что не говори а МС мастер делать чемпионский камбэк в АПЛ, первым был Ливерпуль с Суаресом, потом два раза эпично обошли Ливерпуль Клоппа на 1 очко, и теперь скорее всего обламают и Арсенал. Ну и как же можно забыть про гол Агуэро в последнем туре на последней минуте матча, который лишил чемпионства МЮ.
Про МЮ Сафа забыл
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Виталий Желтоусов
У Арсенала ещё будет шанс выковать чемпионство - ведь Сити участвует и в ЛЧ и в кубке.
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Nikuz Z
Ответ Mr@k
ну вот например в 2016 заняли второе место, и при этом выше МС эпохи Гвардиолы...только вот на первом Лестер оказался
Гвардиола в чемпионском сезоне Лестера в Сити ещё не работал. Так что мимо.
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Destro7451
Ответ QWertY
Как доминатор может быть учеником и не превзойти Пепа, если 80% успеха Сити зависело от Артеты, когда он был помощником?)
стоп, я правильно понимаю, что вместо лысого(тогда ещё не совсем) шарлатана с барсой 6/6 трофеев за год выиграл артета?
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Hella black
Тот случай когда ученик не превзошёл учителя !
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Артур Мкртычян
Ответ Виталий Желтоусов
У Арсенала ещё будет шанс выковать чемпионство - ведь Сити участвует и в ЛЧ и в кубке.
не в этом сезоне
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London.is.blue
Ответ Los Galácticos
Что не говори а МС мастер делать чемпионский камбэк в АПЛ, первым был Ливерпуль с Суаресом, потом два раза эпично обошли Ливерпуль Клоппа на 1 очко, и теперь скорее всего обламают и Арсенал. Ну и как же можно забыть про гол Агуэро в последнем туре на последней минуте матча, который лишил чемпионства МЮ.
В прошлом году 0-2 горели в последнем туре, выиграли 3-2.
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London.is.blue
Ответ Зелёный гопник
До сих пор не понимаю, вот как Арсенал умудрился профукать такой крупный очковый гандикап🤷🏼‍♂️
А как они умудрились набрать столько очков в 1 круге?
Прыгнули выше головы, сейчас все вернулось на круги своя.
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Evgen_Hazard
Ответ Зелёный гопник
До сих пор не понимаю, вот как Арсенал умудрился профукать такой крупный очковый гандикап🤷🏼‍♂️
Да все легко кажется со стороны. Не хватка менталитета убийцы, опыта и скамейки.
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Артур Мкртычян
Ответ StarsAndArrows
Максимальный гандикап был 8 очком до первой очной встречи,это ни разу не огромный гандикап с таким соперником как сити,они в отличии от многих могут и 15 матчей подряд выйграть.
так что по факту было не 8 а пять.
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Александр Рабонов
Ответ Виталий Желтоусов
У Арсенала ещё будет шанс выковать чемпионство - ведь Сити участвует и в ЛЧ и в кубке.
Если не вмешаются травмы то сити чемпион на 90 процентов,а если состав начнет сыпаться,то уже побольше накала будет. А сейчас сити уже не обязательно все побеждать) Они могут спокойно проиграть один матч и все ровно иметь 2 игры в запасе и досягаемый отрыв арсенала в пять очков (при условий если арсенал выйграет следующий матч,а сити проиграет)
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llolishe
Ответ Los Galácticos
Что не говори а МС мастер делать чемпионский камбэк в АПЛ, первым был Ливерпуль с Суаресом, потом два раза эпично обошли Ливерпуль Клоппа на 1 очко, и теперь скорее всего обламают и Арсенал. Ну и как же можно забыть про гол Агуэро в последнем туре на последней минуте матча, который лишил чемпионства МЮ.
Везде судьи помогли
В одном из сезонов Ливерпуль не добрал 12 баллов из-за ляпов судей пхахаха
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Озил, озю и буду озить
Ответ Виталий Желтоусов
У Арсенала ещё будет шанс выковать чемпионство - ведь Сити участвует и в ЛЧ и в кубке.
Этот миф давно пора забыть. В Кубке остался один матч, который через неделю после окончания АПЛ будет. В ЛЧ осталось максимум два матча среди недели, возможный финал через 2 недели после окончания АПЛ. Да и вчерашний матч был в середине недели, что не помешало Сити без проблем обыграть Арсенал
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Барсик91
Ответ Los Galácticos
Что не говори а МС мастер делать чемпионский камбэк в АПЛ, первым был Ливерпуль с Суаресом, потом два раза эпично обошли Ливерпуль Клоппа на 1 очко, и теперь скорее всего обламают и Арсенал. Ну и как же можно забыть про гол Агуэро в последнем туре на последней минуте матча, который лишил чемпионства МЮ.
И такой обратный эффект в лч((
Тоттенхем, Реал, монако... И многие другие
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llolishe
Эпоха читера которому помогают судьи
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футбольщик
До эпохи Пепа, были другие великие эпохи АПЛ, Арсенал Венгера, САФ, Первый приход в Челси Моура.
Так что Каррагер как обычно популизмом занимается
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sinkindragon@gmail.com
а Ливерпуль за это время был трижды в финале ЛЧ и один раз победил , но не может себе позволить обновить состав
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TJ tigra
Все у арсенала будет хорошо в следующем сезоне или чуть далее. Главное, сохранить нынешний состав, добавить к нему ещё квалифицированных игроков, сегодняшние станут увереннее, опытнее, вот тогда поборятся и в апл, и в лч. Главное, сохранить команду, а не распродать после сезона.
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