Каррагер об «Арсенале»: «Хорошая команда в неподходящее время. До эпохи Гвардиолы они бы по-прежнему шли к титулу»
Джейми Каррагер думает, что нынешний «Арсенал» мог бы выиграть АПЛ до эпохи Пепа Гвардиолы.
В 33-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1. «Арсенал» опережает «Сити» в турнирной таблице на 2 очка, при этом у «горожан» есть два матча в запасе.
«Победа над «Арсеналом» последовала за разгромом «Ливерпуля» и мюнхенской «Баварии». В каждом случае было легко сосредоточиться на недостатках побежденных соперников. Но «Ливерпуль» был ближайшим соперником «Сити» в течение последних четырех лет, а «Арсенал» – единственная команда, которая не отставала от них в этом сезоне. Нужно ли так критично относиться к ним, учитывая, как мало других команд были способны соответствовать стандартам «Сити»?
Пропасть между «Сити» и «Арсеналом» была удивительной и одновременно тревожной для остальной части Премьер-лиги. Я не могу припомнить игру такого масштаба – чемпионский матч в кульминационный момент сезона – которая была бы настолько односторонней. И все же я не могу не испытывать некоторой симпатии к Микелю Артете и игрокам «Арсенала».
До эпохи Гвардиолы «Арсенал» с таким количеством очков по-прежнему шел бы к титулу Премьер-лиги. Так же, как «Ливерпуль» Клоппа, который в те годы финишировал вторым, «Арсенал» оказался хорошей командой в неподходящее время», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.
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Пеп тратит и даёт результат, МЮ тратит и не даёт результат, Арсенал не тратит и не даёт результата, Челси тратит и даёт отрицательный результат.
Прыгнули выше головы, сейчас все вернулось на круги своя.
В одном из сезонов Ливерпуль не добрал 12 баллов из-за ляпов судей пхахаха
Тоттенхем, Реал, монако... И многие другие
Так что Каррагер как обычно популизмом занимается