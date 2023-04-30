Клопп о матче «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»: «Включил – было 1:0. Отошел, а когда вернулся – 5:0. Подумал, что телевизор сломался»

Юрген Клопп был удивлен, что «Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 6:1.

В субботу « » примет «Тоттенхэм» в рамках . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

«Я пришел домой, включил телевизор, счет – 1:0. У меня были другие дела, я хотел посмотреть игру чуть позже, а когда вернулся, было уже 5:0.

Честно говоря, я подумал, что экран телевизора сломался. Может, какой-то розыгрыш или что-то в этом роде.

Мне пришлось пересмотреть игру позже. « », очевидно, находится в очень хорошем состоянии... Так что такие вещи могут произойти.

При этом я ожидаю, что « » будет силен. Харри Кейн может забить практически отовсюду. У них есть класс, и мы должны убедиться, что они не смогут его продемонстрировать», – сказал тренер «Ливерпуля».

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