Клопп о матче «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»: «Включил – было 1:0. Отошел, а когда вернулся – 5:0. Подумал, что телевизор сломался»
Юрген Клопп был удивлен, что «Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 6:1.
В субботу «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в рамках АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
«Я пришел домой, включил телевизор, счет – 1:0. У меня были другие дела, я хотел посмотреть игру чуть позже, а когда вернулся, было уже 5:0.
Честно говоря, я подумал, что экран телевизора сломался. Может, какой-то розыгрыш или что-то в этом роде.
Мне пришлось пересмотреть игру позже. «Ньюкасл», очевидно, находится в очень хорошем состоянии... Так что такие вещи могут произойти.
При этом я ожидаю, что «Тоттенхэм» будет силен. Харри Кейн может забить практически отовсюду. У них есть класс, и мы должны убедиться, что они не смогут его продемонстрировать», – сказал тренер «Ливерпуля».
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