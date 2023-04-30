Клопп о матче «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»: «Включил – было 1:0. Отошел, а когда вернулся – 5:0. Подумал, что телевизор сломался»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Футбол

Юрген Клопп был удивлен, что «Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 6:1.

В субботу «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в рамках АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

«Я пришел домой, включил телевизор, счет – 1:0. У меня были другие дела, я хотел посмотреть игру чуть позже, а когда вернулся, было уже 5:0.

Честно говоря, я подумал, что экран телевизора сломался. Может, какой-то розыгрыш или что-то в этом роде.

Мне пришлось пересмотреть игру позже. «Ньюкасл», очевидно, находится в очень хорошем состоянии... Так что такие вещи могут произойти.

При этом я ожидаю, что «Тоттенхэм» будет силен. Харри Кейн может забить практически отовсюду. У них есть класс, и мы должны убедиться, что они не смогут его продемонстрировать», – сказал тренер «Ливерпуля».

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7 комментариев

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Los Galácticos
Клопп подумал блин наверное снова со зрением что-то не так, одел свои старые очки чтобы проверить, но увидел что счёт реально 5:0.
+5
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Добрый Ретроград
Ответ SCHOKKKK
Где смеяться?
А смысл?
+5
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Ислам Базгиев
ХАУ и Эмери в короткие сроки слепили боевые команды , не знаю как бы они тренировали в условном Сити , но тренеры они стоящие , никакие Поттера рядом не стояли
+4
0
+4
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Born is the King
Тоттенхэм и не такое может
+2
0
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AndrewBegoun
Блин, у меня было тоже самое. Опоздал на 22 минуты. Включаю - 5:0. Первая реакция - ошибка в трансляции. Минут двадцать искал подтверждение - нашел и выключил телек. А смысл смотреть 🤷‍♂️
+1
0
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rigobersong
Ответ Ислам Базгиев
ХАУ и Эмери в короткие сроки слепили боевые команды , не знаю как бы они тренировали в условном Сити , но тренеры они стоящие , никакие Поттера рядом не стояли
При этом заметь, у них нет игроков за сотни миллионов как у 7хага, и они в интервью не ноют от недостатка игроков и т.д.:))
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