Клопп о составе «Ливерпуля»: «Хорошо, что решения принимаем мы, а не люди из соцсетей. Не нужно паниковать. Читаешь и думаешь: «Боже мой, нет на свете большей проблемы, чем наша полузащита»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Жоэль Матип соцсети Коди Гакпо Кертис Джонс Футбол

Юрген Клопп не собирается слушать критиков «Ливерпуля», пишущих в соцсетях.

«Хорошо, что мы сами принимаем решения, а не даем это делать людям, которые пишут в соцсетях, хотя только их и слышим.

Если зайти в соцсети и почитать, что там пишут, то думаешь: «Боже мой! Нет на свете большей проблемы, чем полузащита «Ливерпуля»!» Мне это понятно на все 100%.

По окончании последней игры кто-то показал мне, что о нашем составе пишут в инстаграме. Мало кто хотел видеть Кертиса Джонса на поле, как и Коди Гакпо. А когда они увидели, что играть будет Матип, то написали, что предпочтут посмотреть другой матч. А это люди, которым мы обычно нравимся.

Я понимаю, что нынешний сезон заставляет людей нервничать. Мы были сами не свои большую часть сезона, но все равно нужно принимать разумные решения и не паниковать, выкрикивая: «Все, этот футболист больше играть не будет!» Все не так.

Что бы мы ни сделали летом, людям из соцсетей этого будет недостаточно. Так что нужно принимать решения на основании того, что знаем мы. И именно так мы и поступим.

У нашей команды огромный потенциал, но мы не смогли его реализовать в этом году. Мы сохраним его, усилимся, приведем новых игроков – думаю, это можно совместить», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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15 комментариев

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Пирс Морган
Клопп добрый дядька, он даже Кариуса старался поддерживать, сколько мог, но игроки реально факапят, к сожалению
+17
-1
+16
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Адам Магомедов
Ответ Romanian_Daddy
Как достала эта истеричка.
Где ты видишь истерику ? Прочитай ты хоты бы название не написал бы этой ерунды .
+6
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+6
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Vladislav Khromov
Ответ Пирс Морган
Клопп добрый дядька, он даже Кариуса старался поддерживать, сколько мог, но игроки реально факапят, к сожалению
Да что там Кариус, был ведь еще Морено.
+4
0
+4
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S H A R K
Ответ Адам Магомедов
Где ты видишь истерику ? Прочитай ты хоты бы название не написал бы этой ерунды .
он про себя
+2
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Alex Kru
А когда они увидели, что играть будет Матип, то написали, что предпочтут посмотреть другой матч.
)))))
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Заяцволк
Юрген: "Мало кто хотел видеть на поле Артура. Так и не увидели же, чего вам ещё надо ??"
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Трент 66
Ответ Romanian_Daddy
Как достала эта истеричка.
Наконец, ты принял свою суть)
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Месси ниц пред Насри
На самом деле, проблема полузащиты Ливерпуля на свете очень важна: примерно между глобальным потеплением и важными чёрными жизнями..
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Ser Kay
Что-то напомнило про ожидания некоторых и чьи это проблемы...
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Ненавидящий2.0
Клопп упрям до определённого момента, пока тянуть дальше уже нельзя. Так было во втором сезоне, когда надо было залетать на 4-е место, Клопп играл невнятные ничьи с середняками и аутсайдерами, когда ситуация прижала окончательно, он плюнул на всё и вернул ромб, который ещё помнил тот набор игроков со времён Роджерса и в последних двух турах просто размазал ВХЮ 4-0 и Миддлсборо 3-0.

Вот сейчас ситуация, когда надо пробовать что-то кардинально новое и о чудо, когда опять затянули туда, откуда выбраться тяжело, мы всё же попробуем использовать Трента в полузащите, хотя в тех же соцсетях об этом просили уже наверное года 4, если не больше.

Уговорите Фирмино остаться с условием изменения позиции со спуском из линии нападения в линию полузащиты. Игрок такого качества лишним в ростере команды точно не будет. Опять же совет из соцсетей, но иногда и они бывают толковыми
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Ненавидящий2.0
Ответ Alex Kru
А когда они увидели, что играть будет Матип, то написали, что предпочтут посмотреть другой матч. )))))
я считаю, что Матип на данный момент сильнейший из всех ЦЗ что сейчас есть в Ливерпуле. Да-да, ВВД далёк от своего пика
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