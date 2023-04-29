Клопп о составе «Ливерпуля»: «Хорошо, что решения принимаем мы, а не люди из соцсетей. Не нужно паниковать. Читаешь и думаешь: «Боже мой, нет на свете большей проблемы, чем наша полузащита»
Юрген Клопп не собирается слушать критиков «Ливерпуля», пишущих в соцсетях.
«Хорошо, что мы сами принимаем решения, а не даем это делать людям, которые пишут в соцсетях, хотя только их и слышим.
Если зайти в соцсети и почитать, что там пишут, то думаешь: «Боже мой! Нет на свете большей проблемы, чем полузащита «Ливерпуля»!» Мне это понятно на все 100%.
По окончании последней игры кто-то показал мне, что о нашем составе пишут в инстаграме. Мало кто хотел видеть Кертиса Джонса на поле, как и Коди Гакпо. А когда они увидели, что играть будет Матип, то написали, что предпочтут посмотреть другой матч. А это люди, которым мы обычно нравимся.
Я понимаю, что нынешний сезон заставляет людей нервничать. Мы были сами не свои большую часть сезона, но все равно нужно принимать разумные решения и не паниковать, выкрикивая: «Все, этот футболист больше играть не будет!» Все не так.
Что бы мы ни сделали летом, людям из соцсетей этого будет недостаточно. Так что нужно принимать решения на основании того, что знаем мы. И именно так мы и поступим.
У нашей команды огромный потенциал, но мы не смогли его реализовать в этом году. Мы сохраним его, усилимся, приведем новых игроков – думаю, это можно совместить», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Вот сейчас ситуация, когда надо пробовать что-то кардинально новое и о чудо, когда опять затянули туда, откуда выбраться тяжело, мы всё же попробуем использовать Трента в полузащите, хотя в тех же соцсетях об этом просили уже наверное года 4, если не больше.
Уговорите Фирмино остаться с условием изменения позиции со спуском из линии нападения в линию полузащиты. Игрок такого качества лишним в ростере команды точно не будет. Опять же совет из соцсетей, но иногда и они бывают толковыми