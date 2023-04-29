Клопп о составе «Ливерпуля»: «Хорошо, что решения принимаем мы, а не люди из соцсетей. Не нужно паниковать. Читаешь и думаешь: «Боже мой, нет на свете большей проблемы, чем наша полузащита»

Юрген Клопп не собирается слушать критиков «Ливерпуля», пишущих в соцсетях.

«Хорошо, что мы сами принимаем решения, а не даем это делать людям, которые пишут в соцсетях, хотя только их и слышим.

Если зайти в соцсети и почитать, что там пишут, то думаешь: «Боже мой! Нет на свете большей проблемы, чем полузащита «Ливерпуля»!» Мне это понятно на все 100%.

По окончании последней игры кто-то показал мне, что о нашем составе пишут в инстаграме. Мало кто хотел видеть на поле, как и . А когда они увидели, что играть будет , то написали, что предпочтут посмотреть другой матч. А это люди, которым мы обычно нравимся.

Я понимаю, что нынешний сезон заставляет людей нервничать. Мы были сами не свои большую часть сезона, но все равно нужно принимать разумные решения и не паниковать, выкрикивая: «Все, этот футболист больше играть не будет!» Все не так.

Что бы мы ни сделали летом, людям из соцсетей этого будет недостаточно. Так что нужно принимать решения на основании того, что знаем мы. И именно так мы и поступим.

У нашей команды огромный потенциал, но мы не смогли его реализовать в этом году. Мы сохраним его, усилимся, приведем новых игроков – думаю, это можно совместить», – сказал главный тренер « ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд