Юрген Клопп: «Этот сезон запомнят за 7:0 с «МЮ». Если «Ливерпуль» попадет в ЛЕ, то будем играть в ЛЕ. Все нормально»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Юрген Клопп считает, что фанаты «Ливерпуля» запомнят этот сезон за 7:0 с «Ман Юнайтед».

«Думаю, такие моменты я и буду вспоминать, когда завершу карьеру. Этот сезон, если мы не устроим нечто особенное, запомнят за 7:0 против «Юнайтед». Надеюсь, через несколько лет об этом будут говорить так: «Да, в тот год мы обыграли «Юнайтед» 7:0». Надеюсь, они смогут сказать что-то хорошее про это. И что они смогут добавить, что мы квалифицировались [в Лигу чемпионов] после этого. Это было бы здорово, но если нет, то нужно принять хотя бы это.

Мы берем то, что можем. Не было такого, что мы начали сезон с мыслями о том, что попадание в Лигу Европы будет невероятным результатом. Но этот сезон дал нам несколько уроков. И это совершенно нормально. Если попадем в Лигу Европы, то будем играть в Лиге Европы. Все нормально.

Нужно концентрироваться на предстоящем матче. Сейчас это игра с «Тоттенхэмом». Нужно попытаться победить, сыграть убедительно, доставить дискомфорт сопернику – вот это все.

Я считаю, что еще рано говорить о стабильности. Для меня три победы – это не стабильность. Это хорошо, но это можно рассматривать лишь как начало чего-то. Стабильность в игре даже важнее результата.

Я знаю, что во внешнем мире все сводится к результату. Но для нас, конечно, важнее должен быть уровень игры. Над этим мы работаем. Я очень рад, потому что сейчас в матчах я вижу многое из того, что хотел бы, хотя мы проводили разные игры. И это действительно хорошо. Такие вещи все еще возможны, и это очень приятно для тренера. Мы хотим концентрироваться на себе. Это мы и делаем. Но мы не можем игнорировать мастерство соперника. К этому нужно быть готовыми», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

30 апреля «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в матче 34-го тура АПЛ. Начало – в 18:30 по московскому времени.

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54 комментария

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jonnysilverhand01
Если будет требл Сити, все запомнят его, а пока что, Боули на первом месте, без вариантов
+19
-1
+18
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llolishe
Ответ космонавт на дереве
Главные Трофеи Клоппа в Ливерпуле 1)АПЛ 2)ЛЧ 3)разгром 7:0 над Манчестером
Главные трофеи Манчестер Юнайтед за последние 10 лет
1)Победа в финале ЛЕ над молодежкой Аяска
2)Карабау Кап
3)Сити не выиграл ЛЧ
+22
-11
+11
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CyberUnited
Ответ llolishe
Где будешь праздновать юбилей Манчестер Юнайтед лет без АПЛ и ЛЧ?
Раз ты с ним согласен, то с трофеем!)
+11
-1
+10
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космонавт на дереве
Главные Трофеи Клоппа в Ливерпуле
1)АПЛ
2)ЛЧ
3)разгром 7:0 над Манчестером
+10
-3
+7
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Streetbor
пустая банка 7up главный трофей бгг.
+10
-3
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titov-and-trubach
Любого другого тренера МЮ смешивали грязью за куда меньшее. Тут за один сезон промежуточные 1-6 от Сити (0-4 после первого тайма), 0-7 от кризисного Ливерпуля, 0-4 от Брентфорда, вылет от слабейшей за все годы Севильи из ЛЕ и все равно "ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ПОСЛЕ ФЕРГЮСОНА". Удивительно просто.
Клопп прав, победа в дерби 7-0 - это большое событие. Не 1-0, не 3-0, а исторический разгром. Понятно, что сезон у Ливерпуля не удался, но большой разницы между результатами Клоппа и Тен Хага я не вижу, только у одних сезон успешный, а у других "позор".
+7
-2
+5
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Momos
Ответ titov-and-trubach
Любого другого тренера МЮ смешивали грязью за куда меньшее. Тут за один сезон промежуточные 1-6 от Сити (0-4 после первого тайма), 0-7 от кризисного Ливерпуля, 0-4 от Брентфорда, вылет от слабейшей за все годы Севильи из ЛЕ и все равно "ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ПОСЛЕ ФЕРГЮСОНА". Удивительно просто. Клопп прав, победа в дерби 7-0 - это большое событие. Не 1-0, не 3-0, а исторический разгром. Понятно, что сезон у Ливерпуля не удался, но большой разницы между результатами Клоппа и Тен Хага я не вижу, только у одних сезон успешный, а у других "позор".
Ну, положим, у МЮ уже есть чашка + практически есть место в ЛЧ. У Ливерпуля только воспоминания об историческом разгроме. Знаковый конечно, но в ЛЧ с ним не берут
+5
-1
+4
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Жаник Абуов
Колбасные комплексы)
+27
-24
+3
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fisher40
чувствует Юрген, что обосрался в АПЛ, и начинает притягивать что-то положительное. Было бы 3-0 против МЮ, говорил о 3-0.
+10
-8
+2
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CyberUnited
Клопп выбрал бы 7:0 вместо топ-4. Что ж, поздравляем с кубком 7up.
+8
-6
+2
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surfing
дешёвка юрген
+10
-8
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#SharkTeam
Ответ Арман Мартиросян
8-1 туда же. Про славное прошлое МС тоже никто не забывает)
Ну там и у других можно порыться. Только Сити тогда был слаб, а ливер влетел в статусе чемпиона) Можешь представить чтобы Сити сейчас так проиграл хоть кому-нибудь?
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djamel
Ответ А.В.Бубнов
Колхозный середняк теперь всю жизнь будет вспоминать тот матч, когда МЮ вышел играть с зеропулем вполсилы, поскольку впереди был гораздо более важный матч в Лиге Европы с Бетисом?
"Иногда лучше жевать, чем говорить"
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REALITY
Ответ mockingbird_90
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That’s what I am taking about lol :))
Absolutely correct 👍
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Арман Мартиросян
Ответ REALITY
Апер джан проблем чка это все ерунда 🤣 пусть хейтеры друг друга стебут и помнят) Кстати Легендарные 8-2 мало кто помнит уже
Легендарные 8:2 тоже никто не забыл. И не только МЮ - Арсенал, там ещё один достойный кандидат есть)
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mockingbird_90
Ответ REALITY
Запомнят кубки а не пути к ним 🤦‍♂️ МЮ когда-то проиграл чемпионство по разнице мячей Игра в ЛЕ для клуба такого уровня это провал Клопп не может больше тянуть уровень этого клуба
А какой у этого клуба уровень до клоппа? 30 лет без АПЛ?
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U
Это звучит как какие-то провинциальные комплексы.
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Gammicus
а я уже и забыл что такое было. Полный провал
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#SharkTeam
7-0 скорее запомнят как отдельный матч, все-таки абсолютный рекорд.
Как и 7-2)
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mockingbird_90
Ответ REALITY
That’s what I am taking about lol :)) Absolutely correct 👍
GGMU
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Lavinka
Тоже трофей !
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Павел Шилкин
да просто мужик реалист и старается нормально реагировать на происходящее)
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Wasilij Petrow
Начинается эпическая гонка за 5-е место.
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2ran
Соломка, она и в Германии соломка) Успел постелить вовремя.
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
7-0 скорее запомнят как отдельный матч, все-таки абсолютный рекорд. Как и 7-2)
8-1 туда же. Про славное прошлое МС тоже никто не забывает)
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