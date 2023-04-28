Юрген Клопп: «Этот сезон запомнят за 7:0 с «МЮ». Если «Ливерпуль» попадет в ЛЕ, то будем играть в ЛЕ. Все нормально»
Юрген Клопп считает, что фанаты «Ливерпуля» запомнят этот сезон за 7:0 с «Ман Юнайтед».
«Думаю, такие моменты я и буду вспоминать, когда завершу карьеру. Этот сезон, если мы не устроим нечто особенное, запомнят за 7:0 против «Юнайтед». Надеюсь, через несколько лет об этом будут говорить так: «Да, в тот год мы обыграли «Юнайтед» 7:0». Надеюсь, они смогут сказать что-то хорошее про это. И что они смогут добавить, что мы квалифицировались [в Лигу чемпионов] после этого. Это было бы здорово, но если нет, то нужно принять хотя бы это.
Мы берем то, что можем. Не было такого, что мы начали сезон с мыслями о том, что попадание в Лигу Европы будет невероятным результатом. Но этот сезон дал нам несколько уроков. И это совершенно нормально. Если попадем в Лигу Европы, то будем играть в Лиге Европы. Все нормально.
Нужно концентрироваться на предстоящем матче. Сейчас это игра с «Тоттенхэмом». Нужно попытаться победить, сыграть убедительно, доставить дискомфорт сопернику – вот это все.
Я считаю, что еще рано говорить о стабильности. Для меня три победы – это не стабильность. Это хорошо, но это можно рассматривать лишь как начало чего-то. Стабильность в игре даже важнее результата.
Я знаю, что во внешнем мире все сводится к результату. Но для нас, конечно, важнее должен быть уровень игры. Над этим мы работаем. Я очень рад, потому что сейчас в матчах я вижу многое из того, что хотел бы, хотя мы проводили разные игры. И это действительно хорошо. Такие вещи все еще возможны, и это очень приятно для тренера. Мы хотим концентрироваться на себе. Это мы и делаем. Но мы не можем игнорировать мастерство соперника. К этому нужно быть готовыми», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
30 апреля «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в матче 34-го тура АПЛ. Начало – в 18:30 по московскому времени.
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1)Победа в финале ЛЕ над молодежкой Аяска
2)Карабау Кап
3)Сити не выиграл ЛЧ
1)АПЛ
2)ЛЧ
3)разгром 7:0 над Манчестером
Клопп прав, победа в дерби 7-0 - это большое событие. Не 1-0, не 3-0, а исторический разгром. Понятно, что сезон у Ливерпуля не удался, но большой разницы между результатами Клоппа и Тен Хага я не вижу, только у одних сезон успешный, а у других "позор".
Absolutely correct 👍
Как и 7-2)