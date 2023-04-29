Бускетс намерен остаться в «Барсе», если Месси вернется. Он хочет поиграть рядом с Лео

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Футбол

Продление контракта Серджи Бускетса с «Барселоной» зависит от будущего Лео Месси.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб сделал полузащитнику предложение о продлении контракта, и оно очень низкое. Однако для Серджи есть несколько аспектов, которые важнее финансовой составляющей.

В частности, большое значение для Бускетса будет иметь возвращение Месси, если оно случится. Серджи знает, что «Барса» пытается вернуть Лео, и это влияет на его размышления о будущем, сообщают источники, близкие к полузащитнику. Бускетс еще хочет поиграть с Месси в одной команде.

Кроме того, будущее Бускетса зависит от ситуации с соблюдением «Барселоной» финансового фэйр-плей.

Сейчас Серджи ждет, как разрешится вопрос возвращения Месси. Бускетс понимает, что будущее Лео вряд ли прояснится в ближайшее время. При этом «Барса» хочет в ближайшее время узнать, каковы планы полузащитника на будущее, так как трансферные планы частично зависят от того, останется он или нет.

По информации Diario Sport, Бускетс близок к тому, чтобы согласиться остаться в клубе еще на год. Возможное возвращение Месси, а также полное доверие со стороны Хави убеждают Серджи в том, что остаться необходимо.

«Барселона» хочет, чтобы полузащитник определился с будущим к началу мая.

Ранее сообщалось, что после ужина с Месси и Жорди Альбой Бускетс решил остаться в «Барсе».

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33 комментария

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прощай Роналду
Ответ белошип
В сегунде и поиграете вместе)
Там где ты очко проиграл?)
+27
-9
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Goldstream
Все-таки счастлив, что, будучи студентом, видел вблизи игру еще юного Бускетса вживую. Он даже гол забил)
+13
-4
+9
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Rus Donskoy
Ответ Роман
Барса будет единственной командой, футболисты которой играют за еду.
опять нервы сдали
+7
-2
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Абдул Абакаев
Ответ Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
Лео культу клубнички никак покоя не даёт. жалко вас если по честному
+3
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Абдул Абакаев
Ответ HI MARS
Бускетс старая худая горбатая лошадь,от которой и толку-то нет,и пристрелить жалко
ты щас будто себя описал
+6
-4
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MESSIya
Ответ Роман
Барса будет единственной командой, футболисты которой играют за еду.
7 лямов, неплохая такая еда
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Rus Donskoy
Ответ Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
больно?
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Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
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Rus Donskoy
До чего же он предан Месси!Респект!
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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Юрий Кечко
Причём рядом в прямом смысле , оба будут у центрального круга )))
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BZB
Осталось только отказаться от зарплаты, чтобы поиграть с Месси.
0
0
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Rus Donskoy
Ответ udiekemen
Тебе?) и ты перепутал знак!*
опять нервы?
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Арман Досжанов
Ответ Абдул Абакаев
Лео культу клубнички никак покоя не даёт. жалко вас если по честному
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