Бускетс намерен остаться в «Барсе», если Месси вернется. Он хочет поиграть рядом с Лео

Продление контракта Серджи Бускетса с «Барселоной» зависит от будущего Лео Месси.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб сделал полузащитнику предложение о продлении контракта, и оно очень низкое. Однако для Серджи есть несколько аспектов, которые важнее финансовой составляющей.

В частности, большое значение для Бускетса будет иметь возвращение Месси, если оно случится. Серджи знает, что «Барса» пытается вернуть Лео, и это влияет на его размышления о будущем, сообщают источники, близкие к полузащитнику. Бускетс еще хочет поиграть с Месси в одной команде.

Кроме того, будущее Бускетса зависит от ситуации с соблюдением «Барселоной» финансового фэйр-плей.

Сейчас Серджи ждет, как разрешится вопрос возвращения . Бускетс понимает, что будущее Лео вряд ли прояснится в ближайшее время. При этом «Барса» хочет в ближайшее время узнать, каковы планы полузащитника на будущее, так как трансферные планы частично зависят от того, останется он или нет.

По информации Diario Sport, Бускетс близок к тому, чтобы согласиться остаться в клубе еще на год. Возможное возвращение Месси, а также полное доверие со стороны Хави убеждают Серджи в том, что остаться необходимо.

« » хочет, чтобы полузащитник определился с будущим к началу мая.

Ранее сообщалось, что после ужина с Месси и Жорди Альбой Бускетс решил остаться в «Барсе».

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