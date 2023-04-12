Властимил Петржела: «Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Петербург»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Квинси Промес Футбол

Властимил Петржела допустил, что Квинси Промес может перейти в &laquo;Зенит&raquo;.

«Когда из «Зенита» уйдут Малком, Вендел, Клаудиньо и остальные легионеры, руководство клуба все равно найдет, кем их заменить.

Состав у сине-бело-голубых будет всегда самый сильный в РПЛ, потому что у клуба больше всего денег. При желании они могут переманить кого угодно.

Даже Промеса? Может быть. Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург.

Потому что все легионеры играют в России исключительно из-за денег. Здесь хорошо платят, поэтому они тут», – сказал бывший тренер «Зенита».

13 комментариев

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Сергей Илюшенков
Это вряд ли!В Спартаке настоящие Русские,они своих не бросают!А Промес свой!А вот в Зените помниться мне европа,там своих нет!
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Peter Parker
Я больше скажу, если Спартак предложит большие деньги Петржеле, то он забудет про Зенит.
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kreator.vvv
сказочный............
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Ярик01
Если Властимилу хорошо заплатить, он и к Малафееву в казино побежит
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dmitry.tchidakin
Кто постоянно звонит этому алкашу?
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Евгений Кирилюк
Что за чушь он несёт?
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Сергей Круглов
Ответ Адильхан Абдусаламов
Думаю,это ни для кого не секрет.
С такими "своими" как ты и врагов не надо
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mitos
С Гашеком мастера накинуть говна)
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Osodj Djhshs
Если Спартак предложит бо́льшие деньги Малкому, он быстро перестанет любить "Зенит" и переедет в Москву.
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Сергей Круглов
Этот странный человек, видимо судит по себе, хотя хорошо заплатить это не про него
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Ален Делон
Зенит Рио-де-Жанейро,Сан-Паулу у нас.
Амстердамом не интересуемся.
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Адильхан Абдусаламов
Думаю,это ни для кого не секрет.
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Ninjah
Нет спасибо.
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