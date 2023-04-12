Властимил Петржела: «Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Петербург»
Властимил Петржела допустил, что Квинси Промес может перейти в «Зенит».
«Когда из «Зенита» уйдут Малком, Вендел, Клаудиньо и остальные легионеры, руководство клуба все равно найдет, кем их заменить.
Состав у сине-бело-голубых будет всегда самый сильный в РПЛ, потому что у клуба больше всего денег. При желании они могут переманить кого угодно.
Даже Промеса? Может быть. Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург.
Потому что все легионеры играют в России исключительно из-за денег. Здесь хорошо платят, поэтому они тут», – сказал бывший тренер «Зенита».
Амстердамом не интересуемся.