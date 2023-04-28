Юрий Семин: «С Малкомом разве что Промес может сравниться в РПЛ по мастерству. «Зенит» качественнее остальных укомплектовал обойму легионеров»
Юрий Семин высказывался о легионерах в Мир РПЛ и «Зените».
«Зенит» качественнее остальных укомплектовал обойму легионеров. Каждый их иностранец делает разницу на поле.
Малком – ярчайший игрок РПЛ. С ним по мастерству может сравниться разве что Квинси Промес из «Спартака», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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Вот и весь вклад
🏆3 Чемпионских титула РПЛ (🔜 4)
🏆1 Кубок
🏆3 Суперкубка
Промяс за 7 сезонов в спартаке:
🤦1 титул РПЛ
➖1 Кубок
🤦1 Суперкубок
"разорвал РПЛ" тут скорее про Малкома
Приложил ногу к истории.