Юрий Семин: «С Малкомом разве что Промес может сравниться в РПЛ по мастерству. «Зенит» качественнее остальных укомплектовал обойму легионеров»

Теги Спартак Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Футбол

Юрий Семин высказывался о легионерах в Мир РПЛ и «Зените».

«Зенит» качественнее остальных укомплектовал обойму легионеров. Каждый их иностранец делает разницу на поле.

Малком – ярчайший игрок РПЛ. С ним по мастерству может сравниться разве что Квинси Промес из «Спартака», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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26 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Евгений Кузнецов
потому что одно дело - тратить свои трудно заработанные, как Галицкий, и совсем другое - тратить деньги народного достояния))
А совсем другое деньги Лукойла, которое тоже относится ко второму, но про это мы умолчим
+17
-1
+16
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Давид Agabekyan
Ответ Гамарджоба Генацвале
Просто в остальных командах руководство бездари.Не могут игрока Барсы даже за 40 лямов купить.
Зато могут Тила и Крала за 10 брать
+11
-3
+8
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Artem Piatkov
Ответ Zenith forever
А можно про "успех" поподробнее? Я наверное что-то пропустил.
1 Чемпионский титул за 7 лет

Вот и весь вклад
+4
0
+4
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Artem Piatkov
Только вот у Малкома за 4 года:

🏆3 Чемпионских титула РПЛ (🔜 4)
🏆1 Кубок
🏆3 Суперкубка

Промяс за 7 сезонов в спартаке:

🤦1 титул РПЛ
➖1 Кубок
🤦1 Суперкубок

"разорвал РПЛ" тут скорее про Малкома
+11
-8
+3
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schwein
Ответ Zenith forever
А можно про "успех" поподробнее? Я наверное что-то пропустил.
Вы что, нищий Спартак взял титул, разве это не успех?
+4
-1
+3
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тралмейстер
Ответ Евгений Кузнецов
потому что одно дело - тратить свои трудно заработанные, как Галицкий, и совсем другое - тратить деньги народного достояния))
Это как Локо, Динамо и ЦСКА? Да и траты украденного в 90-е Лукойла сложно назвать трудно заработанными.
+4
-1
+3
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Женька Овомоела
Ответ Евгений Кузнецов
потому что одно дело - тратить свои трудно заработанные, как Галицкий, и совсем другое - тратить деньги народного достояния))
И уж совсем другое иметь денег примерно как и Газпром и покупать штабелями всякий неликвид😅
+2
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Zenith forever
Ответ Виталий
Объективно Промес внёс больший вклад в успех и больше матчей провёл , больше голов , больше голевых , он легенда не только Спартака , но и всей РПЛ
А можно про "успех" поподробнее? Я наверное что-то пропустил.
+5
-4
+1
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schwein
Ответ Виталий
Объективно Промес внёс больший вклад в успех и больше матчей провёл , больше голов , больше голевых , он легенда не только Спартака , но и всей РПЛ
Главное не вспоминать, что Промес, напрмер, был на поле в легендарном матче против АЕКа.
Приложил ногу к истории.
+3
-2
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disharmony666
Ответ Artem Piatkov
Только вот у Малкома за 4 года: 🏆3 Чемпионских титула РПЛ (🔜 4) 🏆1 Кубок 🏆3 Суперкубка Промяс за 7 сезонов в спартаке: 🤦1 титул РПЛ ➖1 Кубок 🤦1 Суперкубок "разорвал РПЛ" тут скорее про Малкома
титул рпл у спартака можешь вычеркивать, все помнят как они его "выиграли"
+2
-1
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Кирилл.С-Пб
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Гамарджоба Генацвале
Просто в остальных командах руководство бездари.Не могут игрока Барсы даже за 40 лямов купить.
+10
-10
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Дмитрий Максимов
Ответ Artem Piatkov
Только вот у Малкома за 4 года: 🏆3 Чемпионских титула РПЛ (🔜 4) 🏆1 Кубок 🏆3 Суперкубка Промяс за 7 сезонов в спартаке: 🤦1 титул РПЛ ➖1 Кубок 🤦1 Суперкубок "разорвал РПЛ" тут скорее про Малкома
Сёмин же не титулы клубов сравнивает , а профессионализм игроков, если посмотреть на карьеру Малкома в Зените то первые полтора года он лечился от травм и не вложил ни грамма в пару титулов точно, только последние 2 сезона играет постоянно.
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Zenith forever
Ответ Торна
Если говорить чисто о мастерстве, то Мозес на голову сильнее их обоих
А что такое "чисто о мастерстве"? Переведи, пожалуйста.
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Zenith forever
Ответ Вадим Григорьев
Что мы поняли из комментариев зенитовских,что куча маргиналов ,наверно под какими то веществами, решила,что они разбираются в футболе лучше,чем Семин
Насчет "мы поняли" - это вы себе очень сильно польстили.
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