Юрий Семин: «С Малкомом разве что Промес может сравниться в РПЛ по мастерству. «Зенит» качественнее остальных укомплектовал обойму легионеров»

Юрий Семин высказывался о легионерах в Мир РПЛ и «Зените».

« » качественнее остальных укомплектовал обойму легионеров. Каждый их иностранец делает разницу на поле.

– ярчайший игрок РПЛ. С ним по мастерству может сравниться разве что из « », – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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