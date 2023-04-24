Промес забил 17-й гол в сезоне РПЛ, у Малкома – 18
Квинси Промес забил 17-й гол в Мир РПЛ в сезоне-2022/23.
В матче 24-го тура «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3. Победный гол на 84-й минуте забил Квинси Промес.
В текущем сезоне Мир РПЛ на счету Промеса 17 голов. Форвард «Спартака» занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров турнира. На первом месте с 18 голами идет полузащитник «Зенита» Малком.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Ощущаете разницу? -)
Во вторых Спартак подписал Кокорина после тюрьмы из Сочи