Промес забил 17-й гол в сезоне РПЛ, у Малкома – 18

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Квинси Промес Малком Футбол

Квинси Промес забил 17-й гол в Мир РПЛ в сезоне-2022/23.

В матче 24-го тура «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3. Победный гол на 84-й минуте забил Квинси Промес.

В текущем сезоне Мир РПЛ на счету Промеса 17 голов. Форвард «Спартака» занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров турнира. На первом месте с 18 голами идет полузащитник «Зенита» Малком.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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30 комментариев

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Enisei08
Промес 85 гол в РФПЛ!!! Сравнялся с Азмуном и Лавом, хотя он даже не нападающий. Промес чистый класс.. топ-уровень
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+40
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Злой Руся
Ну тут уровень. Просто умничка! Кто , если не он. Легенда клуба, уже)
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Bashibuzuck
Машина💪
+20
-5
+15
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Enisei08
Промес 85 гол в РФПЛ!!! Сравнялся с Азмуном и Лавом, хотя он даже не нападающий. Промес чистый класс.. топ-уровень
Сойду за душнилу, но разве Промес полузащитник или защитник? Вингеры в современном футболе если и не стали забивать больше ЦФД, то уж полноправными членами группы атаки стали так точно. А уж особенно те, кто тяготеют играть на флангах в 4-3-3 или второго нападающего в 4-4-2🤓
+13
-1
+12
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Фёдор Кузнецов
Ответ Злодей Спб
Да, но Малком россиянин, а Промес нет! Ощущаете разницу? -)
Главная разница в том что Малком играет не из-за судимости в своей стране
+14
-8
+6
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Злодей Спб
Да, но Малком россиянин, а Промес нет!
Ощущаете разницу? -)
+8
-3
+5
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T622222
Антоха наше все! Всех КБ с победой 🔴⚪️
+10
-6
+4
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Updated
Промес вернулся и забил победный, красава)
+5
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Геннадий Киселёв
Ответ Злодей Спб
Да, но Малком россиянин, а Промес нет! Ощущаете разницу? -)
То-то я и гляжу, понять не могу, что за блондинчик за Газпрём гоняет. А это мордвин Малком оказывается.
+7
-3
+4
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mnogokotin-
Ответ Фёдор Кузнецов
Главная разница в том что Малком играет не из-за судимости в своей стране
у промеса есть судимость? когда осужден был? )
+5
-2
+3
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Тайосич
Не это главное. Главное, что у Промеса, Азмуна и Вагнера лава одинаковое количество голов в чемпионатах России. ни лучшие бомбардиры среди легионеров. А скоро Промес станет единственным лучшим.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Andy Tucker
судимость только у зенитовца Кокорина.
Во первых Зенит избавился от Кокорина
Во вторых Спартак подписал Кокорина после тюрьмы из Сочи
+2
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Updated
Вообще Антоха не только важные голы забивает, но и такое впечатление, команду на поле вдохновляет.
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евГений
Ну вот и батя вернулся!!
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Kit Belleu
Вот что значит личность.Промес выщел и команда сразу изменилась.Вот Лукойл каких надо брать игроков,тех которые делают историю,а не ширпотреб для галочки.
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Николай Шишканов
Я не понимаю Черданцева и других наших "комми", которые игнорируют Промеса, то есть то, что этот игрок сделал в этом матче, сложно переоценить.
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Геннадий Киселёв
Ответ Отец Абду
В РПЛ лучшие бомбардиры: Малком с 18 голами и Промес с 17 А в АПЛ: Холанд с 32 голами и Челси с 30:)
Ну и?
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Артем Коваленко
Заболотный скоро нагонит их.
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Эмырхан Амиров
Спасибо спасибо Спартака на зубах взяли победу. 😪🤗
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Three Days Grace
за 21 матч 17 голов - это просто топ для РПЛ
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TheSportNik
Конечно у Краснодара оборона - это полный ахтунг, но зато нападение наоборот, особенно Кордоба.
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Иван Правспарт
Молодец!!!!
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юра савинов
Ответ Злодей Спб
Да, но Малком россиянин, а Промес нет! Ощущаете разницу? -)
)
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Alex_V69
Ответ Kit Belleu
Вот что значит личность.Промес выщел и команда сразу изменилась.Вот Лукойл каких надо брать игроков,тех которые делают историю,а не ширпотреб для галочки.
Да, личность у Промеса хоть куда. Детей на таких примерах надо воспитывать. Правда, боюсь, прокуратура одной недружественной нам страны с этим не очень согласна)
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Andy Tucker
Ответ Злодей Спб
Да, но Малком россиянин, а Промес нет! Ощущаете разницу? -)
сколько забил россиянин, а сколько бразил?
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