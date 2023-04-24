Промес забил 17-й гол в сезоне РПЛ, у Малкома – 18

Квинси Промес забил 17-й гол в Мир РПЛ в сезоне-2022/23.

В матче 24-го тура « » обыграл « » со счетом 4:3. Победный гол на 84-й минуте забил .

В текущем сезоне Мир РПЛ на счету Промеса 17 голов. Форвард «Спартака» занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров турнира. На первом месте с 18 голами идет полузащитник « » .

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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