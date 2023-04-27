Лебеф – Лэмпарду: «Уходи немедленно, ты ничего не сможешь сделать. «Челси» нужна лишь одна победа, чтобы гарантированно не вылететь»
Франк Лебеф допустил, что «Челси» может угрожать вылет из АПЛ.
«Мне нечего сказать. Разве что Фрэнку Лэмпарду: уходи, немедленно уходи, ты ничего не сможешь сделать.
Команде нужна победа. Одна победа. Три очка, чтобы гарантированно избежать вылета.
А мы говорим о «Челси». Это ужасно. Но, если посмотреть все матчи, команда заслуженно на этом месте», – отметил экс-защитник «синих» в интервью ESPN.
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Боюсь он ни одной победы не одержит в дальнейшем. Все что он делает - под влиянием паники выстраивает тактику под всех соперников без плана на игру и просит команду играть попроще потому что не разбирается в том как они могут играть. Поттер гений тренерского цеха по сравнению с ним.
Я уже писал ранее, что если все считают, что Невилл с 10-7-11 и Анри в Монако 5-4-11 навсегда дискредитировали себя хоть на каком-то серьезном уровне, забыв о тренрской работе.То что можно сказать о Лэмпарде с его 1-2-16? У скольки вообще тренеров в истории высших лиг была такая позорная линия? По хорошему за такое нужно аннулировать тренерскую лицензию.
он считает френка тренером бистом ))
В тренерской же работе невозможно существовать самому по себе, а Френк судя по всему классический интроверт.
Любой согласится, что Поттер будет еще много лет в АПЛ работать в отличии от Лэмпарда.