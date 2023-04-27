Лебеф – Лэмпарду: «Уходи немедленно, ты ничего не сможешь сделать. «Челси» нужна лишь одна победа, чтобы гарантированно не вылететь»

Франк Лебеф допустил, что «Челси» может угрожать вылет из АПЛ.

«Мне нечего сказать. Разве что : уходи, немедленно уходи, ты ничего не сможешь сделать.

Команде нужна победа. Одна победа. Три очка, чтобы гарантированно избежать вылета.

А мы говорим о « ». Это ужасно. Но, если посмотреть все матчи, команда заслуженно на этом месте», – отметил экс-защитник «синих» в интервью ESPN.

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