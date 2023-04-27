Лебеф – Лэмпарду: «Уходи немедленно, ты ничего не сможешь сделать. «Челси» нужна лишь одна победа, чтобы гарантированно не вылететь»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Франк Лебеф Футбол

Франк Лебеф допустил, что «Челси» может угрожать вылет из АПЛ.

«Мне нечего сказать. Разве что Фрэнку Лэмпарду: уходи, немедленно уходи, ты ничего не сможешь сделать.

Команде нужна победа. Одна победа. Три очка, чтобы гарантированно избежать вылета.

А мы говорим о «Челси». Это ужасно. Но, если посмотреть все матчи, команда заслуженно на этом месте», – отметил экс-защитник «синих» в интервью ESPN.

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26 комментариев

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Ебздрогыч
Стоит напомнить, что в последнем матче Химки забили столько же, сколько Челси за 8 матчей. Боули как обычно не угадал с тренером
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+28
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geoo9
тут надо согласиться , у меня нарастающая уверенность что Фрэнк и близко понятия не имеет как строить игру с командой которая обучена играть позиционном стиле, он раз за разом пытается выстроить автобус
Боюсь он ни одной победы не одержит в дальнейшем. Все что он делает - под влиянием паники выстраивает тактику под всех соперников без плана на игру и просит команду играть попроще потому что не разбирается в том как они могут играть. Поттер гений тренерского цеха по сравнению с ним.
+15
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Гол в девятину
Если на момент отставки в 2021 я считал Лэмпарда слабейшим тренером в АПЛ на тот момент, то теперь Френки будет без вариантов в любом рейтинге топ 3 худших тренеров в истории АПЛ.

Я уже писал ранее, что если все считают, что Невилл с 10-7-11 и Анри в Монако 5-4-11 навсегда дискредитировали себя хоть на каком-то серьезном уровне, забыв о тренрской работе.То что можно сказать о Лэмпарде с его 1-2-16? У скольки вообще тренеров в истории высших лиг была такая позорная линия? По хорошему за такое нужно аннулировать тренерскую лицензию.
+15
-4
+11
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Ansu Fati
Уже начали сомневаться в том, что не вылетят в Шип)) что стало с командой Должунчика?😬
+9
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+6
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Los Galácticos
Лэмпард хочет доказать свой уровень и спустить Челси к Эвертону :)
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Dm Kznts
Ответ Гол в девятину
Если на момент отставки в 2021 я считал Лэмпарда слабейшим тренером в АПЛ на тот момент, то теперь Френки будет без вариантов в любом рейтинге топ 3 худших тренеров в истории АПЛ. Я уже писал ранее, что если все считают, что Невилл с 10-7-11 и Анри в Монако 5-4-11 навсегда дискредитировали себя хоть на каком-то серьезном уровне, забыв о тренрской работе.То что можно сказать о Лэмпарде с его 1-2-16? У скольки вообще тренеров в истории высших лиг была такая позорная линия? По хорошему за такое нужно аннулировать тренерскую лицензию.
смотри, скоро станешь личным врагом должуньки.
он считает френка тренером бистом ))
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benjamin92
Ответ Ansu Fati
Уже начали сомневаться в том, что не вылетят в Шип)) что стало с командой Должунчика?😬
он был настолько увлечён хейтом Хави, что не заметил как с 11 места постучал Лэмпард 😄
+4
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QWertY
Лебеф -лютый хейтер Челси. Лампс выжимает максимум из этого состава, у Челси в прошлой игре на 58 минуте было 100% владение мячом. У какого такие показатели?
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+1
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vladism
Ответ Port Royal
Эх, а ведь Лэмпард был умнейшим полузащитником, а это уже серьёзный задел на то чтобы потом стать хорошим тренером... А вообще английский тренер это уже своего рода мем, хотя ведь был великий Брайан Клафф
Кроме ума , еще характер нужен и умение мотивировать игроков
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svft
что мешает пройти обряд очищения шипом? изгнать демонов, так сказать)
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Гол в девятину
Ответ Port Royal
Эх, а ведь Лэмпард был умнейшим полузащитником, а это уже серьёзный задел на то чтобы потом стать хорошим тренером... А вообще английский тренер это уже своего рода мем, хотя ведь был великий Брайан Клафф
У Лэмпарда достаточно тяжелый характер, он никогда не был заводилой в той раздевалке и особо ни с кем в команде не общался неформально.Просто выходил и доказывал все на поле делая результат.

В тренерской же работе невозможно существовать самому по себе, а Френк судя по всему классический интроверт.
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Гол в девятину
Ответ Промах Мораты
Худший только, если после поттера. Хейтер
Поттер хороший тактик, но нехватило авторитета и личностных качеств.У Лэмпарда же нет ни тактики, ни идей, ни авторитета в команде (а какой авторитет может быть у тренера 1-2-16).

Любой согласится, что Поттер будет еще много лет в АПЛ работать в отличии от Лэмпарда.
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Промах Мораты
Ответ Артемий Дмитриев
А кто скзазал, что одной победы будет достаточно?) судя по календарю и концовке сезона..)
Ну арсенал то хлопнут и норм
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Промах Мораты
Ответ geoo9
тут надо согласиться , у меня нарастающая уверенность что Фрэнк и близко понятия не имеет как строить игру с командой которая обучена играть позиционном стиле, он раз за разом пытается выстроить автобус Боюсь он ни одной победы не одержит в дальнейшем. Все что он делает - под влиянием паники выстраивает тактику под всех соперников без плана на игру и просит команду играть попроще потому что не разбирается в том как они могут играть. Поттер гений тренерского цеха по сравнению с ним.
При этом дерби каунти при нем играл хорошо
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The Best
Ответ rusichi
Какой автобус, если во втором тайме 100 процентное владение мячом было?! Другое дело, нет забивал. Их нет уже давно.
Толку с этого владения?Когда ты выходишь играть схемой 5-4-1 (с дельфин в атаке) то как вообще можно на что-то рассчитывать 🤦🏻‍♂️
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rusichi
Ответ geoo9
тут надо согласиться , у меня нарастающая уверенность что Фрэнк и близко понятия не имеет как строить игру с командой которая обучена играть позиционном стиле, он раз за разом пытается выстроить автобус Боюсь он ни одной победы не одержит в дальнейшем. Все что он делает - под влиянием паники выстраивает тактику под всех соперников без плана на игру и просит команду играть попроще потому что не разбирается в том как они могут играть. Поттер гений тренерского цеха по сравнению с ним.
Какой автобус, если во втором тайме 100 процентное владение мячом было?! Другое дело, нет забивал. Их нет уже давно.
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Isshin88
Теперь у Лэмпарда задача вылететь в Чемпионшип, чтобы точно стать легендой на все времена.
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Новый Орлеан
Как там у Отрадной :" Уходи и дверь закрой!"
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Port Royal
Эх, а ведь Лэмпард был умнейшим полузащитником, а это уже серьёзный задел на то чтобы потом стать хорошим тренером... А вообще английский тренер это уже своего рода мем, хотя ведь был великий Брайан Клафф
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jonnysilverhand01
Послушать бы сейчас Абрамовича, очень интересно, что он думает об этом всем
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The Best
Та Лэмпард физрук ещё тот (он в Эвертоне ставил такой же блювотный автобус) но это вопрос к владельцам чем они думали когда увольняли Поттера не имея нормальной замены.Да даже с помощником Поттера против Ливерпуля Челси играл лучше чем во всех 5-ти играх при Лэмпарде,опять же Боули сделал глупую ошибку когда выгнал всех бывших сотрудников клуба разрушив при этом систему полностью.Сейчас нужно начинать с нуля и на это нужно время (а Боули судя по всему этого не понимает,у него долгосрочный проект это пол годика максимум).
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Артемий Дмитриев
А кто скзазал, что одной победы будет достаточно?) судя по календарю и концовке сезона..)
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Тиджани Бабангида
Главный провал сезона в АПЛ. Благодаря и безумно-дорогой и катастрофически-неэффективной зимней трансферной компании и оказавшемуся не в то время не в том месте и не в тех компетенциях Лэмпарду
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