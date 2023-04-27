Боули ищет спортивного директора для проекта «Челси». Он интересовался Креше из «Айнтрахта», но тот не хочет уходить
Тодд Боули ищет спортивного директора для «Челси».
Совладелец «Челси» находится в поисках человек, который будет руководить клубным проектом в будущем, сообщает CFCPys со ссылкой на Bild.
Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше был привлекательным кандидатом, но он не намерен уходить, так как чувствует, что может оказаться под контролем и властью Боули.
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