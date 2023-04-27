Боули ищет спортивного директора для проекта «Челси». Он интересовался Креше из «Айнтрахта», но тот не хочет уходить

Тодд Боули ищет спортивного директора для «Челси».

Совладелец « » находится в поисках человек, который будет руководить клубным проектом в будущем, сообщает CFCPys со ссылкой на Bild.

Спортивный директор « » был привлекательным кандидатом, но он не намерен уходить, так как чувствует, что может оказаться под контролем и властью .

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