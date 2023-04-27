Боули ищет спортивного директора для проекта «Челси». Он интересовался Креше из «Айнтрахта», но тот не хочет уходить

Теги Айнтрахт Франкфурт Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Маркус Креше Тодд Боули Футбол

Тодд Боули ищет спортивного директора для «Челси».

Совладелец «Челси» находится в поисках человек, который будет руководить клубным проектом в будущем, сообщает CFCPys со ссылкой на Bild.

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше был привлекательным кандидатом, но он не намерен уходить, так как чувствует, что может оказаться под контролем и властью Боули

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7 комментариев

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Эдвард Джеймс Кенуэй
Зачем Челси спорт.дир и тренер? им нужно пару аниматоров, чтобы развлекали друзей Боули, которых он отведет в раздевалки на экскурсию. Там же и фейковые футболисты, типо Мудрика - для декораций.
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London.is.blue
Сделать 10 тысяч трансферов, чтобы потом искать спорт директора😵‍💫
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markoolio
Боули ещё рад, что купил Челси?
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Владимир Данилов
А что, что-то случилось? ©
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Владимир Данилов
Есть у меня один парнишка на примете, очень способный. Системный такой. Он, правда, больше по хоккею, но, уверен, в нанешнем "Челси" как влитой встанет.
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Fierce
Не то, чтобы "он не хочет уходить", а скорее не хочет приходить тот бардак, в который его зовет Боули.
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Lindeman
Пусть берёт Салихамиджича, а тот в свою очередь вернёт Тухеля
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