«Челси» ведет переговоры с Allianz о титульном спонсорстве, Боули хочет 40+ млн фунтов в год

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес игровая форма Тодд Боули Футбол

«Челси» по окончании сезона намерен сменить титульного спонсора.

«Синие» ведут переговоры с несколькими компаниями, в том числе с Allianz, с немецкой страховой компанией.

Действующий контракт с Three, с британским провайдером телекоммуникационных услуг, рассчитан до лета 2023 года.

По его условиям «Челси» получает за сезон около 40 млн фунтов, при этом совладелец клуба Тодд Боули рассчитывает заключить с новым спонсором более выгодную сделку.

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7 комментариев

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Акира_1
Эту цифру три давно пора убрать с футболки Челси. Ещё со времен, когда они из-за санкций требовали убрать свое лого, нужно было прекратить это сотрудничество.
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Лысый Папа
убогие и дорогие тарифы у этого 3. лучше симки смарти покупать в британии. за 12 фунтов целый месяц интернета на смарти, а у три от 25 фунтов начинаются за 30 гб, точно не помню
+3
-1
+2
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Александр Месхи
Ответ Лысый Папа
убогие и дорогие тарифы у этого 3. лучше симки смарти покупать в британии. за 12 фунтов целый месяц интернета на смарти, а у три от 25 фунтов начинаются за 30 гб, точно не помню
Ну дак 40 млн фунтов же нужно откуда-то взять, чтобы платить Челси.
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deadjoker
Ну и правильно. Смотрелось так себе с 3йкой
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Аркадий Аркадич
Боули хоть в курсе, что это будут платить ему, а не он покупает что то в очередной раз? А то вдруг на понижение торгуется.
+5
-5
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DolJun
да хоть 10, всяко лучше этой тройки. жаль только что 2ая лч будет с этими пассажирами ассоциироваться
0
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