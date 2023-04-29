«Челси» ведет переговоры с Allianz о титульном спонсорстве, Боули хочет 40+ млн фунтов в год
«Челси» по окончании сезона намерен сменить титульного спонсора.
«Синие» ведут переговоры с несколькими компаниями, в том числе с Allianz, с немецкой страховой компанией.
Действующий контракт с Three, с британским провайдером телекоммуникационных услуг, рассчитан до лета 2023 года.
По его условиям «Челси» получает за сезон около 40 млн фунтов, при этом совладелец клуба Тодд Боули рассчитывает заключить с новым спонсором более выгодную сделку.
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