«Наполи» не продаст Хвичу летом. Уйти могут Осимхен или Ким

Летом «Наполи» откажет всем клубам, заинтересованным в покупке Хвичи Кварацхелии .

Как пишет Il Mio Napoli со ссылкой на Il Mattino, итальянский клуб выслушает предложения по 22-летнему вингеру, но откажет всем потенциальным покупателям, так как считает его одним из важнейших игроков на будущее.

Покинуть «Наполи» по завершении сезона могут нападающий или защитник Ким Мин Чжэ, в контракте которого прописаны отступные, но не . Вероятно, осенью с ним проведут переговоры о продлении контракта. Этот вопрос в клубе уже обсуждают, и все считают, что договоренность с Кварацхелией будет достигнута.

В этом сезоне у Хвичи 14 голов и 14 результативных передач в 36 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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