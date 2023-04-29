«Наполи» не продаст Хвичу летом. Уйти могут Осимхен или Ким

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Ким Мин Чжэ Хвича Кварацхелия Футбол

Летом «Наполи» откажет всем клубам, заинтересованным в покупке Хвичи Кварацхелии .

Как пишет Il Mio Napoli со ссылкой на Il Mattino, итальянский клуб выслушает предложения по 22-летнему вингеру, но откажет всем потенциальным покупателям, так как считает его одним из важнейших игроков на будущее.

Покинуть «Наполи» по завершении сезона могут нападающий Виктор Осимхен или защитник Ким Мин Чжэ, в контракте которого прописаны отступные, но не Хвича. Вероятно, осенью с ним проведут переговоры о продлении контракта. Этот вопрос в клубе уже обсуждают, и все считают, что договоренность с Кварацхелией будет достигнута.

В этом сезоне у Хвичи 14 голов и 14 результативных передач в 36 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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14 комментариев

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ConorNite
Ломается Де Лаурентис. Набивает цену. Конечно же продаст
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BZB
Не в этом, так в следующем сезоне всех их продадут. Надо пользоваться моментом.
+2
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EastKing
Ответ Darkhan Darkhan
лучший игрок СНГ с большим отрывом
Грузия уже 13 лет как не в СНГ
+4
-2
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David Aprasidze
Ответ Дядя ТУРА
есть футболист, который ни разу не промазал пенальти?
есть те, которые бьют их плохо
+1
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Каро Мхитарян
Ответ Darkhan Darkhan
лучший игрок СНГ с большим отрывом
может стать лучшим, но пока ещё не выиграл и не получил столько наград, как например Мхитарян
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Tigo_Volchara93
Все правильно, Хаиче надо еще один-два сезона хороших выдать, в ЛЧ еще набить статистику, и в 25 лет переходить в клуб уровня Реала/Барсы/МанСити и тд

P.S. Помню как мне тут „эксперты“ после перехода в Батуми из Рубина доказывали, что Хвича никакой, фристайлер, его потолок это Рубин и так далее…
Клоуны 🤡
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Каро Мхитарян
Ответ Дядя ТУРА
есть футболист, который ни разу не промазал пенальти?
да, все кто не бил пенальти, те и не мазали никогда) а если серьезно, то Хавертс и Коутиньо в официальных матчах реализовали 100% пенальти
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