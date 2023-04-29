«Наполи» не продаст Хвичу летом. Уйти могут Осимхен или Ким
Летом «Наполи» откажет всем клубам, заинтересованным в покупке Хвичи Кварацхелии .
Как пишет Il Mio Napoli со ссылкой на Il Mattino, итальянский клуб выслушает предложения по 22-летнему вингеру, но откажет всем потенциальным покупателям, так как считает его одним из важнейших игроков на будущее.
Покинуть «Наполи» по завершении сезона могут нападающий Виктор Осимхен или защитник Ким Мин Чжэ, в контракте которого прописаны отступные, но не Хвича. Вероятно, осенью с ним проведут переговоры о продлении контракта. Этот вопрос в клубе уже обсуждают, и все считают, что договоренность с Кварацхелией будет достигнута.
В этом сезоне у Хвичи 14 голов и 14 результативных передач в 36 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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P.S. Помню как мне тут „эксперты“ после перехода в Батуми из Рубина доказывали, что Хвича никакой, фристайлер, его потолок это Рубин и так далее…
Клоуны 🤡