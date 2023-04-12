«Наполи» хочет 130 млн евро и бонусы за Осимхена. 100 млн от «Баварии» итальянцев не устроят
«Баварии» не удастся купить Виктора Осимхена за 100 млн евро.
По версии Sky Sport Deutschland, такое предложение «Наполи», скорее всего, даже не стал бы рассматривать.
Итальянский клуб хочет получить около 130 млн евро плюс бонусы.
При этом сам форвард согласен перейти в «Баварию». Он знает, что руководство немецкого клуба высоко его оценивает.
В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол за 23 матча в Серии А. Подробно со статистикой лучшего бомбардира турнира можно ознакомиться здесь.
Баварии тут нечего ловить совершенно
На следующий сезон ни от от этого, ни от Хвичи не стоит ждать такой же результативности
За чемпионством Наполи нет ничего, кроме бабла Газпрома и тамбовско-неаполитанской случки