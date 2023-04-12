«Наполи» хочет 130 млн евро и бонусы за Осимхена. 100 млн от «Баварии» итальянцев не устроят

«Баварии» не удастся купить Виктора Осимхена за 100 млн евро.

По версии Sky Sport Deutschland, такое предложение « », скорее всего, даже не стал бы рассматривать.

Итальянский клуб хочет получить около 130 млн евро плюс бонусы.

При этом сам форвард согласен перейти в «Баварию». Он знает, что руководство немецкого клуба высоко его оценивает.

В текущем сезоне забил 21 гол за 23 матча в Серии А. Подробно со статистикой лучшего бомбардира турнира можно ознакомиться здесь.