«Наполи» хочет 130 млн евро и бонусы за Осимхена. 100 млн от «Баварии» итальянцев не устроят

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

«Баварии» не удастся купить Виктора Осимхена за 100 млн евро.

По версии Sky Sport Deutschland, такое предложение «Наполи», скорее всего, даже не стал бы рассматривать.

Итальянский клуб хочет получить около 130 млн евро плюс бонусы.

При этом сам форвард согласен перейти в «Баварию». Он знает, что руководство немецкого клуба высоко его оценивает.

В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол за 23 матча в Серии А. Подробно со статистикой лучшего бомбардира турнира можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Tomas Muller
Ответ slatar99
Наполи прекрасно Осимхена продаст летом за желаемые 130 млн. в Челси или МЮ. Оба клуба без центрального нападающего, а деньжата в Англии водятся) Баварии тут нечего ловить совершенно
по де лихту тоже так думали. но в итоге он оказался в Баварии
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Under
Ответ Surviving
Bayern Munich will not sign a new striker next season, the board plans for Eric Maxim Choupo-Moting’s to be the team’s main goalscoring threat especially after his contract extension, signing a striker for around €100M is considered too expensive.
это до вчерашнего матча или после?
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Пацанчик реальный
Ответ NastyNay
А Осимен сильнее чем Андреа Белотти образца сезона 16-17 или нет?
Разница в том,что Осимхен уже который год и в еврокубках себя хорошо показывает в играх против топ-соперников!
+2
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+2
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Фархад Эфендиев
Ответ NastyNay
А Осимен сильнее чем Андреа Белотти образца сезона 16-17 или нет?
Мне кажется да,но жаль что у Белотти все так сложилось.
+1
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Surviving
Bayern Munich will not sign a new striker next season, the board plans for Eric Maxim Choupo-Moting’s to be the team’s main goalscoring threat especially after his contract extension, signing a striker for around €100M is considered too expensive.
+2
0
+2
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slatar99
Наполи прекрасно Осимхена продаст летом за желаемые 130 млн. в Челси или МЮ. Оба клуба без центрального нападающего, а деньжата в Англии водятся)

Баварии тут нечего ловить совершенно
+7
-1
+6
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Under
Ответ sprmn
он же вингер
да? а какая разница? (с)
+11
0
+11
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sprmn
Ответ rigobersong
Придеться Тюрама бесплатно забирать:))
он же вингер
+1
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markoolio
100 млн плюс Мане
0
-1
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NastyNay
А Осимен сильнее чем Андреа Белотти образца сезона 16-17 или нет?
+3
-2
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Wiley Fox
Кальчополи вернулось

На следующий сезон ни от от этого, ни от Хвичи не стоит ждать такой же результативности

За чемпионством Наполи нет ничего, кроме бабла Газпрома и тамбовско-неаполитанской случки
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-6
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JuVero
слишком травматичный персонаж.
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-1
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Artem Piatkov
За такие деньги брать не стоит)
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-3
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rigobersong
Придеться Тюрама бесплатно забирать:))
+13
-8
+5
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Дмитрий
А гол забить Наполи не хочет?
+35
-5
+30
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